Keerthy Suresh, Krithi Shetty : దళపతి సీన్ రీక్రియేషన్తో ప్రమోషన్స్ ప్రారంభించిన జనవరి 12 విడుదల
Keerthy Suresh, Krithi Shetty in a recreation of a Thalapathy scene
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న జనవరి 12 విడుదల చిత్రం మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ ను నేడు ప్రారంభించారు. అందుకు కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి డాన్స్ వేస్తూన్న గింప్ల్స్ ను విడుదల చేశారు. తలపతి సీన్ రీక్రియేషన్తో వున్న మ్యూజిక్ తో వారు సందడిగా కనిపించారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాను వచ్చే సంక్రాంతికి విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించేశారు.
లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ వెంకట్ రెడ్డిగా వెంకటేష్ దగ్గుబాటి, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేష్ మరియు కృతి శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తెలుగు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'జనవరి 12 విడుదల', క్లాసిక్ సినిమాలకు తెలివైన నివాళి అర్పిస్తూ హైప్ను సృష్టిస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో, జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని షైన్ స్క్రీన్స్, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ మరియు జీ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తున్నాయి.
ఇది వెంకటేష్ మరియు కళ్యాణ్ రామ్ల మొదటి ఆన్-స్క్రీన్ జోడీగా నిలుస్తోంది. ఈ చిత్రం సంక్రాంతి సందర్భంగా, జనవరి 12, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. మొదటి సింగిల్ను టీజ్ చేయడానికి, ప్రమోషన్స్లో భాగంగా తలపతి వంటి ఐకాన్స్ను తిరిగి తీసుకువస్తున్నారు. రేపటి నుండి ఒక మ్యూజికల్ జర్నీ ప్రారంభం కాగా, రాబోయే 50 రోజుల పాటు హై-ఎనర్జీ క్యాంపెయిన్లు ప్లాన్ చేయబడ్డాయి.