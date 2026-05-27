సంబంధిత వార్తలు
- Shruti Haasan: హెల్లాల్లో స్టెప్లతో అలరించిన రామ్ చరణ్, శ్రుతిహాసన్
- Nag Ashwin: రుత్విక్ కి రాజా ది రాజా జస్ట్ బిగినింగ్ మాత్రమే : నాగ్ అశ్విన్
- NTR: ఎన్.టి.ఆర్., ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం ఆలస్యానికి కారణం అదే అన్న నిర్మాత
- NTR: ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రం అప్ డేట్ - మే 20న గ్లింప్స్, జూన్ 11న సినిమా విడుదల
- Jetlee: సత్య, రితేష్ రానా కాంబినేషన్ చిత్రం జెట్లీ డేట్ ఫిక్స్
Jagapathi Babu: ప్రోస్థెటిక్ మేకప్ తో చర్మంపై దద్దుర్లు, మొటిమలు వచ్చేవి : జగపతి బాబు
ఇప్పటివరకు నేను చేసిన పాత్రల్లో 'పెద్ది'లోని అప్పలసూరి లాంటి ఎమోషన్, లుక్, డెప్త్ ఏ పాత్రలోనూ లేదు. నేను ఎందుకు ఇంత బలంగా చెబుతున్నానో మీరు సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఈ సినిమా చేస్తూ ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించాను. పాత్ర ఎంతసేపు ఉంటుంది అనేది ముఖ్యం కాదు. ఉన్నంతసేపు ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేదే ముఖ్యం. అప్పలసూరి పాత్ర ప్రేక్షకుల మదిలో నిలిచిపోతుంది అని జగపతి బాబు తెలిపారు.
Jagapathi Babu as Appalasuri
రామ్ చరణ్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది'. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు.జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వెర్సటైల్ స్టార్ జగపతి బాబు విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
'పెద్ది'లో అప్పలసూరి పాత్ర ఎలా సాధ్యమైంది?
-ఆ క్రెడిట్ మొత్తం డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబుకే దక్కుతుంది. ఆయన ఆ పాత్రను అలా ఉండాలని కోరుకున్నారు. నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ రషీద్తో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని అప్పలసూరి లుక్ ని డిజైన్ చేశారు. మొదటిసారి ఆ గెటప్ వేసుకున్నప్పుడే ఈ పాత్ర అద్భుతంగా ఉంటుందని అర్థమైంది. గెటప్ విషయంలో నేను చాలా పర్టిక్యులర్గా ఉంటాను. ఈ సినిమా మొత్తం జగపతి బాబు కాకుండా అప్పలసూరి మాత్రమే కనిపిస్తాడు.
-నాకు ఈ పాత్ర రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఎమోషనల్గా, పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా, గెటప్ పరంగా అన్నింటిలోనూ నాకు చాలా నచ్చిన పాత్ర ఇది. రామ్ చరణ్ సినిమాలో ఈ పాత్ర చేయడం మరింత ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. చరణ్ అంటే మా ఇంట్లో అందరికీ ఇష్టం.
-లెజెండ్ తర్వాత చాలా సినిమాలు చేశాను. కానీ వాటిలో గుర్తుపెట్టుకునేవి ఓ ఆరు వుంటాయి. ఆ జాబితాలో 'పెద్ది'లో చేసిన అప్పలసూరి నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంటుంది.
ఇందులో మీది తండ్రి పాత్రనా?
- తండ్రి పాత్ర కాదు. చాలా ప్రేమతో, అనుబంధంతో కూడిన పాత్ర చేశాను. నాకు, రామ్ చరణ్ పాత్రకు మధ్య బ్యూటీఫుల్ ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఉంటుంది.
అప్పలసూరి పాత్రకు డబ్బింగ్ కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తోంది కదా?
-నిజంగా ఈ సినిమాకు డబ్బింగ్ చెప్పడం ఒక ఛాలెంజ్. కానీ ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించాను. ఆ పాత్రలో మ్యాజిక్ ఉంది. ఆ యాసలో కూడా మ్యాజిక్ ఉంది. అలాంటి పాత్ర దొరికినప్పుడు నా బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాను.
డబ్బింగ్లో కూడా పాత్రలో జీవించాలి -
-ఈ సినిమాకు డబ్బింగ్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఒకరోజంతా కూర్చుని రెండు డైలాగులు మాత్రమే చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అప్పలసూరి బయటకు రావాలంటే అతని వాయిస్ తోనే రావాలి. ఆ పాత్ర మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకెవ్వరూ కనిపించకూడదు అనేది నా ప్రయత్నం. ఇప్పటివరకు నేను చేసిన సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే 'పెద్ది' మరో ఎత్తు.
బుచ్చిబాబుకి, సుకుమార్ కి మధ్య మీరు గమనించిన సారూప్యత ఏమిటి?
-ఆర్టిస్ట్గా నాకు కిక్ ఇచ్చే దర్శకులు వాళ్లు. బుచ్చిబాబు ఈ సినిమాతో నాపై చాలా పని పెట్టారు. సుకుమార్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఒక విషయం చెబుతాను... 'పుష్ప' డబ్బింగ్ సమయంలో నేను కూర్చొని డబ్బింగ్ చెబుతున్నాను. అప్పుడు సుకుమార్ గారికి ఒక వాయిస్ మెసేజ్ పంపాను. ఎలా అర్థమైందో తెలియదు కానీ, "సార్... నిలబడి డబ్బింగ్ చెప్పండి" అన్నారు.
-నిజంగా ఆయనకు ఎలా తెలిసిందో ఇప్పటికీ అర్థం కాదు. డబ్బింగ్ థియేటర్లో నడవడం కుదరదు. కానీ చివరకు ఒక మైక్ తీసుకొచ్చి నేను నడుస్తూ ఉండగా రికార్డ్ చేశారు. అక్కడ ఒక కొత్త విషయం నేర్చుకున్నాను. డబ్బింగ్లో కూడా మనం పాత్రలో జీవించాలి. బుచ్చిబాబు, సుకుమార్ ఇద్దరూ పూర్తి క్లారిటీతో ఉంటారు. దర్శకుడికి క్లారిటీ ఉంటే నటుడి పని చాలా సులభమవుతుంది.
'రంగస్థలం' తర్వాత మళ్లీ రామ్ చరణ్తో అనుభవం ఎలా ఉంది?
-రామ్ చరణ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన పలకరింపులోనే ఒక ఆప్యాయత ఉంటుంది. వ్యక్తిగా చాలా మంచివాడు. మా కుటుంబం మొత్తం చరణ్ ని ఇష్టపడతారు. ఈ సినిమా కోసం ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారో చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. దెబ్బలు తిన్నారు, రక్తం కారింది. ఎక్కడా డూప్ ఉపయోగించకుండా స్వయంగా చేశారు. 'రంగస్థలం' నుంచి చరణ్ నటుడిగా నిరంతరం ఎదుగుతూనే ఉన్నారు. ప్రతి సినిమాకు మరింత అందంగా కనిపిస్తున్నారు. ఆయనకు అలాంటి మంచి పాత్రలు వస్తున్నాయి.
డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు గురించి?
బుచ్చిబాబు చాలా ప్రేమగా, వినయంగా ఉంటారు. అందరూ ఆయనను ఇష్టపడతారు. ఎప్పుడూ పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తారు. 'రంగస్థలం' రోజుల నుంచే నాకు ఆయన పరిచయం. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయనలో కాన్ఫిడెన్స్ చాలా పెరిగింది.
ప్రోస్థెటిక్ మేకప్ సమయంలో ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి?
-ప్రోస్థెటిక్ మేకప్లో చాలానే సవాళ్లు ఉంటాయి. చర్మంపై దద్దుర్లు, మొటిమలు వచ్చేవి. వాటికి ప్రత్యేకంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. ప్రతిరోజూ మేకప్కు దాదాపు మూడు గంటల సమయం పట్టేది. అయినా ఈ పాత్ర కోసం చేసిన శ్రమ మొత్తం విలువైనదిగా అనిపించింది.
- పెద్ది ఈరోజు ఇండస్ట్రీకి ఒక పెద్ద దిక్కు లాంటి సినిమా. గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకునే సమయం వచ్చింది. ఒక నటుడుగా నేను కూడా హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాను. మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది అనే సంతోషం ఉంది.
ఈ సినిమాలో మీకు కష్టంగా అనిపించిన అంశం ఏదైనా ఉందా?
-ఈ సినిమాను ఎంతో ఇష్టంతో చేశాను. అయితే డబ్బింగ్ మాత్రం చాలా కష్టంగా అనిపించింది. ఇప్పటివరకు డబ్బింగ్ కోసం నేను ఎక్కువ కష్టపడిన సినిమా 'అరవింద సమేత'. ఆ పాత్ర కోసం చాలా శ్రమపడ్డాను. కానీ 'పెద్ది'లో అప్పలసూరి పాత్ర కోసం ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఈ పాత్రకు డబ్బింగ్ చెప్పడానికి చాలా సమయం, శ్రమ పెట్టాను.
ప్రస్తుతం చేస్తున్న ప్రాజెక్టుల గురించి?
-ప్రస్తుతం సోనీ లివ్ కోసం 'బ్లాక్ అండ్ వైట్' అనే భారీ వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను. చాలా పెద్ద బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ప్రాజెక్ట్ అది.
కడప జిల్లాలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. తీవ్ర రక్తస్రావం - రిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలింపు
వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. 15 యేళ్ల మైనర్ బాలికపై 19 యేళ్ళ యువకుడు లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. దీంతో ఆ బాలికకు తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో కడపలోని రిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
సుగాలి ప్రీతి హత్య కేసు దర్యాప్తును ఏపీ సర్కారు నిర్లక్ష్యం చేసింది.. జగన్ ఫైర్
బెంగాల్ నుంచి బంగ్లాదేశ్కు చీమల బారుల్లా వెళ్లిపోతున్న బంగ్లాదేశీయులు, వీడియో
బెంగాల్ రాష్ట్రంలోకి అక్రమంగా వలస వచ్చినవారు తమంత తాముగా గౌరవప్రదంగా వెళ్లాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి హెచ్చరించారు. దీనితో నిన్నటి నుంచి బెంగాల్ రాష్ట్రం నుంచి బంగ్లాదేశ్ రాష్ట్రానికి పెద్దఎత్తున వలస ప్రజలు వెళ్లిపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో అక్రమంగా నివసించే వలసదారులు స్వచ్ఛందంగా తమతమ స్వప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాలని సువేందు సూచించారు. లేదంటే తామే బలవంతంగా వెళ్లగొట్టాల్సి వస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా, బంగ్లా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వెళ్లకపోతే.. కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ప్రస్తుతమున్న విదేశీయుల చట్టానికి లోబడే తాము ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు.
కన్నతల్లినే పక్కలోకి రమ్మన్న కామాంధ కొడుకు, పళ్లతో కొరికి, తలపై కొట్టి, వీడియో
గంజాయి, మాదక ద్రవ్యాలు, మద్యం మత్తులో పూర్తిగా బానిసలుగా మారుతున్న కొంతమంది యువకులు పశువుల్లా మారుతున్నారు. కొందరు అభంశుభం తెలియని చిన్నారులపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతుంటే ఇంకొందరు కామంతో కళ్లుమూసుకుని పోయి వావివరుసలు మరిచిపోతున్నారు. ఇలాంటి దారణ ఘటన తెలంగాణలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పాల్వంచ మండలం జగన్నాథపురంలో జరిగింది. తన తల్లినే కోర్కె తీర్చమంటూ వేధించాడు కామాంధ కొడుకు. పూటుగా మద్యం సేవించి అర్థరాత్రి వేళ తన తల్లిని కోర్కె తీర్చాలంటూ ఆమెను తలపై కొట్టి అఘాయిత్యం చేసే ప్రయత్నం చేసాడు.
SIRతో జాగ్రత్త, స్టాలిన్, మమతా బెనర్జీ అందుకే ఓడిపోయారు, మనం మరో రకంగా ఓడాము: జగన్
SIRతో జాగ్రత్తగా వుండాలని ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పార్టీ నాయకులనుద్దేశించి చెప్పారు. ఇటీవలే ఎన్నికలు జరిగిన తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో అధికార పార్టీలు రెండూ ఓడిపోయాయని తెలియజెపుతూ, దీనికి SIR ఒక కారణం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. అది ఎలాగో వివరిస్తూ... పశ్చిమ బెంగాల్లో 91 లక్షల ఓట్లను తొలగిస్తే, మమతా బెనర్జీ గారి పార్టీ టీఎంసీ ఓడిపోయింది 31 లక్షల తేడాతో. అలాగే తమిళనాడులో 74 లక్షల ఓట్లను తొలగిస్తే.. DMK ఓడింది 17 లక్షల తేడాతో.
శస్త్రచికిత్స లేకుండానే 4 ఏళ్ల చిన్నారి గుండెలో రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు
హైదరాబాద్: ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక మినిమల్ ఇన్వేసివ్ చికిత్స ద్వారా నాలుగేళ్ల చిన్నారి గుండెలో ఉన్న రంధ్రాన్ని ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే విజయవంతంగా మూసివేసి అరుదైన ఘనత సాధించారు. మాస్టర్ వియాన్ పూజారి అనే నాలుగేళ్ల చిన్నారి, కేవలం 11 కిలోల బరువుతో తరచూ ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, త్వరగా అలసిపోవడం, బరువు పెరగకపోవడం వంటి సమస్యలతో ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. వైద్యులు సమగ్రంగా పరీక్షించగా, చిన్నారికి ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ (ASD) అనే జన్యుపరమైన గుండె సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
మంచినీటిలో నానబెట్టి తినాల్సిన ఆహారాలు ఏమిటి?
గింజ ధాన్యాలను నీటిలో నానబెట్టుకుని తింటుంటే శరీరానికి పోషకాలు అందుతాయి. బాదంపప్పును నానబెట్టడం వల్ల వాటి పోషక విలువలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెపుతారు. అలాగే 6 ప్రసిద్ధ ఆహారాలను నీటిలో నానబెట్టి తింటే శరీరానికి పోషక విలువలను మరింగా పెంచుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కలుషితాలను తొలగించడానికి బియ్యాన్ని కాసేపు నీటిలో నానబెట్టాలని చెపుతారు, బియ్యాన్ని నీళ్లలో నానబెట్టి ఉడికిస్తే త్వరగా ఉడికిపోతుంది. నీటిలో నానబెట్టిన తర్వాత ఓట్స్, క్వినోవా ఉపయోగించడం ద్వారా హానికరమైన రసాయనాలను తొలగించి పోషక విలువలు పెరుగుతాయి.
తీపి పదార్థాలను మోతాదుకి మించి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?
స్వీట్లు లేదా చక్కెర తక్కువ మొత్తంలో ఆరోగ్యానికి మంచిది. మోతాదుకి మించి తీసుకుంటే అధిక బరువు పెరగడం, మొటిమలు, టైప్ 2 మధుమేహం ఇంకా అనేక తీవ్రమైన అనారోగ్యాలకు మూలకారణం అవుతుంది. తరచుగా చక్కెర-తీపి పానీయాలను సేవించడం అనేది ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణమని తేలింది. అధిక చక్కెర ఆహారాలు గుండె జబ్బులతో సహా అనేక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. చక్కెర ఆహారాలు, పానీయాలతో సహా శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలు అధికంగా ఉన్న ఆహారం మొటిమలు రావడానికి కారణమవుతాయి. అధిక చక్కెర వినియోగంతో మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం వున్నట్లు వైద్యులు చెపుతారు. అధిక మొత్తంలో చక్కెర తినడం కొన్ని క్యాన్సర్లను అభివృద్ధి చేసే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది
మండుటెండలో నుంచి చల్లటి నీరు తాగితే...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఏపీ, తెలంగాణాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో తమ వ్యక్తిగత పనుల మీద బయటకు వెళ్లివచ్చి చల్లటి నీటిని సేవిస్తుంటారు. ఇలా తాగడం వల్ల కొద్దిసేపు ఉపశమనం కలుగినట్టు కనిపిస్తుంది. కానీ, కొన్నిసార్లు దానివల్ల శరీరానికి తీవ్ర అసౌకర్యం కలగవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
నువ్వుల నూనెతో ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
నువ్వుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాపర్, విటమిన్లూ, ప్రోటీన్లూ వంటి ఎన్నో ఖనిజాలు దాగి ఉన్నాయి. వీటిల్లోని యాంటీఆక్సీడెంట్ క్యాన్సర్ కారకాలైన ఫ్రీరాడికల్స్ను అడ్డుకుంటుంది. వీటిల్లోని పీచు జీర్ణశక్తికి తోడ్పడుతుంది. నువ్వులు, నువ్వుల నూనెతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. నువ్వులు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, వీటిల్లో ఉండే మెగ్నీషియం రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకు తోడ్పడుతుంది. నువ్వులు, నువ్వుల నూనె వాడుతుంటే మధుమేహం, బీపీలను నివారిస్తుంది. నువ్వులు ఎముకల వృద్ధికి తోడ్పడి ఆస్టియోపోరోసిస్ని తగ్గిస్తాయి. నువ్వులను తీసుకోవడం వలన చెడు కొలస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది, గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి. ఉదయాన్నే ఒక టీ స్పూను నువ్వుల నూనెను కాసేపు పుక్కిలించడం వల్ల నోటిలో బ్యాక్టీరియా చేరకుండా ఉంటుంది.