సోమవారం, 23 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 23 మార్చి 2026 (15:44 IST)

Renu Desai: మోదీజీకి గర్వించదగిన అంధభక్తురాలిని.. ధురంధర్‌పై రేణు దేశాయ్ సమీక్ష

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య, మాజీ నటి రేణు దేశాయ్, ఆదిత్య ధర్ రూపొందించిన ధురందర్: ది రివెంజ్ చిత్రంపై తన సమీక్షను పంచుకున్నారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక పోస్ట్ చేస్తూ, ధురందర్-2 చిత్రం ప్రారంభంలో ప్రదర్శించిన భగవద్గీత శ్లోకాన్ని ఆమె ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. 
 
మన సాయుధ దళాల పట్ల, మన గూఢచార సంస్థల పట్ల మీకు కనీసం ఒక్క రవ్వంత గౌరవం ఉన్నా సరే.. ఎందుకంటే, మన దేశం గురించి ఇతరులు అర్థంలేని మాటలు మాట్లాడుతుంటే, మనం మాత్రం వారి వల్లే మన సౌకర్యవంతమైన ఇళ్లలో ప్రశాంతంగా జీవిస్తూ, నిద్రపోగలుగుతున్నాం.
 
కాబట్టి దయచేసి ధురందర్ 1, ధురందర్ 2 చిత్రాలను చూడండి. మీ కర్తవ్యం ధర్మాన్ని నిలబెట్టడమే, ప్రతిఫలాన్ని ఎన్నడూ ఆశించడం కాదు. విజయపు వాగ్దానం మిమ్మల్ని నడిపించనివ్వకండి. యుద్ధభూమి పిలుస్తోంది. కార్యాచరణలో వెనుకాడకండి. ఈ శ్లోకం భగవద్గీతలోనిది. ఆ తర్వాత ఒక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో, ఆమె ఆ సినిమాలోని ఒక క్లిప్‌ను పోస్ట్ చేసింది. అందులో బడే సాహెబ్ (ఈ ధురందర్ 2 పాత్ర దావూద్ ఇబ్రహీంను అనుకరిస్తుంది) అనే అనారోగ్యంతో ఉన్న పాత్ర, ఈ టీ అమ్మేవాడు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి, అది మన ప్రజల గుండెల్లో భయాన్ని కలిగించింది.. అని చెబుతుంది. 
 
మొదట చాయ్ వాలా కా జల్వా అని క్యాప్షన్ పెట్టిన ఈ క్లిప్ రీల్‌ను తిరిగి పంచుకుంటూ, తన సొంత క్యాప్షన్‌ను జోడించారు రేణు. బీజేపీకి, మన అద్భుతమైన ప్రధాని మోదీజీకి గర్వించదగిన అంధభక్తురాలిని... అంటూ రేణు దేశాయ్ పేర్కొన్నారు.  
 
ధురందర్ 2 మార్చి 19న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ సినిమాపై తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వంటి దిగ్గజాలు ఈ చిత్రాన్ని ప్రశంసించారు.

