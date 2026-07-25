Raghavendra Pujari : సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్.. లూసీ చిత్రం పూర్తి, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు మొదలు
ప్రేమే జీవితం కాదు అవసరం మాత్రమే అనే కాన్సెప్ట్ తో విభిన్న కోణంలో పొందుతున్న చిత్రం 'లూసీ'. మైండ్-బెండింగ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్గా లూసీ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను సస్పెన్స్, థ్రిల్, ఊహించని మలుపులతో అలరించనుందని చిత్ర బృందం తెలిపింది. సైన్మా స్టూడియోస్ బ్యానర్పై రాఘవేంద్ర పూజారి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అండాలమ్మ పిక్చర్స్ సమర్పిస్తోంది.
lusi - Raghavendra Pujari
చరణ్ రాజ్, శశాంక్ బాలు, ప్రశాంతి ఏడే, బల్వీర్ సింగ్, రంజిత్ నగెళ్లి.తదితరులు నటించిన ఈ సినిమా గ్లింప్స్ సోషల్ మీడియాలో విడుదలయి ఆకట్టుకుంది. దర్శకుడు టేకింగ్, నిర్మాత అభిరుచి ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి. చిత్రానికి సంబంధించిన షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తైంది. త్వరలో ఈ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
ఇక ఈ సినిమాను ఎన్ఐటీ వరంగల్లో బీటెక్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న రాఘవేంద్ర పూజారి పిన్న వయసులో చదువును కొనసాగిస్తూనే సినీ నిర్మాణ రంగంలో ప్రవేశించారు. లూసీ చిత్రం అందరినీ ఆకట్టుకునేలా వుంటుందని ఆయన చెబుతున్నారు. నిర్మాత గా మంచి సినిమాలు నిర్మించాలనదే తన లక్షం అని తెలియజేస్తున్నారు. యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచేలా విద్యతో పాటు సినీ నిర్మాణాన్ని సమతూకంగా కొనసాగించాలని ఆయన సంకల్పించారు.
ఇప్పటికే చిత్రీకరణ పూర్తవడంతో ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. త్వరలోనే టీజర్, ట్రైలర్, విడుదల తేదీకి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనలు వెలువడనున్నాయి. సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు 'లూసీ' ఒక కొత్త అనుభూతిని అందించనుందనే నమ్మకాన్ని చిత్ర బృందం వ్యక్తం చేస్తోంది.
మహదేవ్ చిరంజీవి కథ, దర్శకత్వం వహించగా, ఆశిష్ పసుల, కిరణ్ పట్టేటి సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో చరణ్ రాజ్, శశాంక్ బాలు, ప్రశాంతి ఏడే, బల్వీర్ సింగ్, రంజిత్ నగెళ్లి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
సాంకేతిక విభాగంలో MC సినిమాటోగ్రఫీతో పాటు ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించగా, వియాన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. నాగేష్ అడపా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
నటీనటులు : చరణ్ రాజ్, శశాంక్ బాలు, ప్రశాంతి ఏడే, బల్వీర్ సింగ్, రంజిత్ నగెళ్లి.
సాంకేతిక నిపుణులు: బ్యానర్: సైన్మా స్టూడియోస్
నిర్మాతలు: రాఘవేంద్ర పూజారి
సమర్పణ: ఆండాళమ్మ పిక్చర్స్
కథ, దర్శకత్వం: మహదేవ్ చిరంజీవి
సహ నిర్మాతలు: ఆశిష్ పసుల, కిరణ్ పట్టేటి