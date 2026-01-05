సోమవారం, 5 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Modified: సోమవారం, 5 జనవరి 2026 (13:18 IST)

Purush: కంటి చూపుతో కాదు కన్నీళ్లతో చంపేస్తా అంటోన్న పురుష్.. విషిక

Purusha: From the look of Vishika
Purusha: From the look of Vishika
భార్యాభర్తల పోరుని వినోదాత్మకంగా చూపించిన ప్రతీ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. అలాంటి ఫ్యామిలీ కథతో వచ్చే కామెడీ ఎంటర్టైనర్‌లు ఎవర్ గ్రీన్‌గా నిలుస్తుంటాయి. ఇక ఇప్పుడు అలాంటి ఓ కథతోనే ప్రస్తుత తరానికి తగ్గట్టుగా ట్రెండీ మేకింగ్‌తో ‘పురుష:’ అనే చిత్రం రాబోతోంది. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు ‘పురుష:’

ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో పవన్ కళ్యాణ్‌ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకు వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. మామూలుగా అయితే సినిమా నుంచి టీజర్, ట్రైలర్‌లాంటి కంటెంట్‌లు బయటకు వస్తే ఆడియెన్స్‌లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది.
 
కానీ ‘పురుష:’ టీం మాత్రం కేవలం పోస్టర్లు, ఫస్ట్ లుక్స్‌తోనే జనాల్లో ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు హీరోల పాత్రలు, వారి బిహేవియర్, పాత్రల తీరుకి తగ్గట్టుగా పరిచయం చేసిన పోస్టర్లు అందరినీ నవ్వించేశాయి. ఇక ఇప్పుడు హీరోయిన్ల పాత్రల స్వభావాన్ని తెలియజేసేలా పోస్టర్లను విడుదల చేస్తూ అందరిలోనూ ఆసక్తిని పెంచేస్తున్నారు.
 
ఈ క్రమంలో హీరోయిన్ వైష్ణవి పాత్రని ‘కంటి చూపుతో కాదు కన్నీళ్లతో చంపేస్తా’ అని పరిచయం చేశారు. అంటే ఆ పాత్ర పూర్తి ఎమోషనల్‌గా సాగేలా ఉంది. ‘పాపం అల్లాడి పోతున్నాడమ్మ బిడ్డ’ అనే క్యాప్షన్‌తో హాసిని పాత్రని పరిచయం చేశారు. ఇక ఆమె పాత్ర పూర్తి రెబల్‌గా ఉంటుందని అర్థం అవుతోంది. ఇక విషిక కారెక్టర్‌కు సంబంధించిన పోస్టర్‌ను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. వైష్ణవి, హాసిని కంటే విషిక పాత్ర మరింత ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉండేలా కనిపిస్తోంది. విషిక చేతిలో కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్‌ నలిగిపోయేలా ఉన్నాడు.
 
కాలితో తంతే.. గాల్లోకి ఎగిరాడు అన్నట్టుగా విషిక పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రివీల్ చేశారు. దమ్ముంటే టచ్ చేసి చూడు అంటూ టీ షర్ట్ మీద కనిపిస్తున్న క్యాప్షన్ చూస్తుంటే విషిక ఈ మూవీలో రఫ్ఫాడించేలా ఉంది. ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రఫర్‌గా సతీష్ ముత్యాల, సంగీత దర్శకుడుగా శ్రవణ్ భరద్వాజ్, ఎడిటర్‌గా కోటి, ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా రవిబాబు దొండపాటి పని చేస్తున్నారు.
 
ఈ సినిమాలో వెన్నెల కిషోర్, వి.టి.వి.గణేష్, అనంత శ్రీరామ్, పమ్మి సాయి, మిర్చి కిరణ్ వంటి కమెడియన్స్ అందరినీ కడుపుబ్బా నవ్విస్తారని టీం చెబుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకి సంబంధించిన పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన రిలీజ్ డేట్‌ను ప్రకటించనున్నారు.  
 
 నటీనటులు : పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, వైష్ణవి కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్‌, శ్రీ సంధ్య, గబి రాక్, అనైరా గుప్తా, వెన్నెల కిషోర్, రాజీవ్ కనకాల, పమ్మి సాయి, వి.టి.వి. గణేష్ తదితరులు

నేను కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్‌ను... పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా? హో మంత్రి అనిత ఫైర్

నేను కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్‌ను... పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా? హో మంత్రి అనిత ఫైర్'నేను కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్‌ను.. పిచ్చోళ్లు అనుకుంటున్నారా?' అని ఏపీ హోం మంత్రి అనిత ప్రశ్నించారు. అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురం నాన్ సెజ్‌లో శనివారం ప్రమాదం జరిగిన ఎస్.వి.ఎస్ రసాయన పరిశ్రమను యలమంచిలి ఎమ్మెల్యే విజయకుమార్‌తో కలిసి ఆమె ఆదివారం పరిశీలించారు. వీరు వెళ్లిన సమయంలో ప్రమాదానికి కారణాలు వెల్లడించేందుకు పరిశ్రమ ప్రతినిధులు ఒక్కరు కూడా అక్కడ లేకపోవడంతో ఆమె తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

కర్ణాటక అడవుల్లో 11 కోతులు మృతి.. నీలి రంగులో మెడ, నోరు భాగాలు.. ఏమైంది?

కర్ణాటక అడవుల్లో 11 కోతులు మృతి.. నీలి రంగులో మెడ, నోరు భాగాలు.. ఏమైంది?గత రెండు రోజులుగా కర్ణాటకకు చెందిన ఒక అటవీ ప్రాంతంలో రెండు లంగూర్‌లతో సహా మొత్తం 11 కోతులు చనిపోయి కనిపించాయని అధికారులు సోమవారం తెలిపారు. తుమకూరు తాలూకాలోని దేవరాయనదుర్గ-దుర్గదహళ్లి అటవీ ప్రాంతంలో 200 నుండి 500 మీటర్ల పరిధిలో తొమ్మిది కోతులు, రెండు లంగూర్‌ల కళేబరాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నట్లు గుర్తించామని వారు తెలిపారు.

దక్షిణ కొరియా బాయ్ ఫ్రెండ్‌ను కత్తితో పొడిచి చంపేసిన యువతి?

దక్షిణ కొరియా బాయ్ ఫ్రెండ్‌ను కత్తితో పొడిచి చంపేసిన యువతి?మణిపూర్ యువతి తనతో సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపేసింది. మృతుడిని ఒక మొబైల్ కంపెనీలో మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్న దక్షిణ కొరియాకు చెందిన డక్ హీ యుహ్‌గా గుర్తించారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. డక్ హీ యుహ్‌, లుంజీనా పామై అనే యువతి కలిసి నివసిస్తున్నారు. ఘటన జరిగిన రోజు ఇద్దరూ కలిసి మద్యం తాగారు. ఆ సమయంలో వారి మధ్య తీవ్ర వాగ్వివాదం చోటుచేసుకుంది. ఆగ్రహానికి లోనైన పామై.. కత్తితో డక్ హీ ఛాతీపై బలంగా పొడిచింది. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో ఆమె స్వయంగా అతడిని జిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించింది.

Indian woman: అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఎన్నారై యువతి హత్య.. ప్రియుడే చంపేశాడు

Indian woman: అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఎన్నారై యువతి హత్య.. ప్రియుడే చంపేశాడుఅమెరికాలోని మేరీల్యాండ్ రాష్ట్రంలోని ఒక అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఒక యువ భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణురాలు కత్తిపోట్లకు గురై మృతి చెందిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె మాజీ ప్రియుడి కోసం అధికారులు గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు. ఆమె తప్పిపోయినట్లు ఫిర్యాదు చేసిన కొన్ని గంటల తర్వాత ఆమె దేశం విడిచి భారతదేశానికి వెళ్లిపోయింది. ఎల్లికాట్ నగరానికి చెందిన 27 ఏళ్ల నికితా గొడిషాల జనవరి 3న కొలంబియాలోని తన మాజీ భాగస్వామి అర్జున్ శర్మ (26)కి చెందిన అపార్ట్‌మెంట్‌లో మరణించినట్లు హోవార్డ్ కౌంటీ పోలీసులు తెలిపారు.

Sri City: అభివృద్ధిలో శ్రీ సిటీ సూపర్.. ప్రధాని మోదీ కితాబు

Sri City: అభివృద్ధిలో శ్రీ సిటీ సూపర్.. ప్రధాని మోదీ కితాబురూ.20,250 కోట్ల పెట్టుబడులు, దాదాపు లక్ష ఉద్యోగాలతో, శ్రీ సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కీలకమైన ప్రాంతంగా అవతరించింది. ఇది రాష్ట్ర పెట్టుబడులు, ఉపాధి ఊపును కొనసాగిస్తోంది. 2025లో, నవంబర్‌లో జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో రూ.11,750 కోట్లు హామీ ఇవ్వబడ్డాయి. 23 ప్రత్యేక అవగాహన ఒప్పందాల ద్వారా అదనంగా రూ.8,500 కోట్లు సాధించబడ్డాయి. మొత్తంగా, 2025లో 43 అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. ఈ పెట్టుబడులు తయారీ, అనుబంధ రంగాలలో దాదాపు లక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని భావిస్తున్నారు.

Watch More Videos

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీ

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీహైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన విజయంతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తూ, జన్యు రక్త రుగ్మతలను నిర్మూలించడానికి తాము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించినట్లు తలసేమియా-సికిల్ సెల్ సొసైటీ(TSCS) వెల్లడించింది. మే 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 మధ్య, కమలా హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో 54 ప్రినాటల్ డయాగ్నసిస్(PND) పరీక్షలను TSCS విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియాకు సంబంధించి పిండం యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి, తద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల జననాన్ని నివారించడానికి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆరోగ్యానికి అల్లం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ అల్లాన్ని ప‌లు అనారోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను త‌గ్గించుకునేందుకు ఉప‌యోగిస్తున్నారు. ఈ అల్లంను పాలలో కలుపుకుని అల్లం పాలు తాగితే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం పాలుతో జ‌లుబు, ఫ్లూ, అజీర్ణం, ఇత‌ర జీర్ణ స‌మ‌స్య‌లు త‌గ్గుతాయి. అల్లం పాలు తాగితే రోగనిరోధ‌కశ‌క్తి పెరగడమే కాకుండా వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్ష‌న్లు రాకుండా ఉంటాయి. అల్లం, పాలు రెండింటినీ క‌లిపి తాగ‌డం వ‌ల్ల ల‌భించే పోష‌కాలు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అల్లం పాలు త‌యారీకి ఒక కప్పు పాలు, ఒక టీ స్పూన్ తురిమిన అల్లం తీసుకోవాలి.

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి కొబ్బరిని తింటుంటాము. అయితే మార్కెట్లలో ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి పువ్వులు అమ్ముతుంటారు. ఈ కొబ్బరి పువ్వులను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ పరాన్నజీవి వల్ల మన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న లక్షణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు కొలెస్ట్రాల్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు థైరాయిడ్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలు

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలుదాల్చిన చెక్క. వంట ఇంటిలో వుండే మసాలా దినుసుల్లో ఇది ఒకటి. దీనితో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైన వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. పొట్ట దగ్గర కొవ్వును కరిగించాలంటే కప్పు నీటిని వేడిచేసి అందులో అరటీస్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి చల్లబరిచి దానికి తేనె కలిపి తీసుకుంటుండాలి. దాల్చిన చెక్క ఆకలిని తగ్గించడమే కాకుండా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడం చేస్తుంది. జీవక్రియను వేగవంతం చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. దాల్చిన చెక్క, శొంఠి, ఏలుకలు, సైంధవ లవణ చూర్ణాలను గోరువెచ్చని నీటితో తాగుతుంటే అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతాయి.

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రం

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రంమానవ ఆరోగ్యానికి కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తున్నాయంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటిపై నిషేధం విధించింది. 100 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ మోతాదులో పెయిన్ కిల్లర్ ఔషధం అయిన నిమెసులైడ్ కలిగిన ఔషధ తయారీ, అమ్మకం, పంపిణీని కేంద్రం నిషేధించింది. ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్(ICMR) సిఫార్సు, డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డు(DTAB)తో సంప్రదించిన తర్వాత కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం, 1940లోని సెక్షన్ 26A కింద ఈ నిషేధం విధించబడింది. ఇది వెంటనే అమలులోకి వస్తుందని తెలిపింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com