సోమవారం, 11 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (11:41 IST)

Pawan Kalyan: ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌గా పురుష రాబోతోంది - పవన్ కళ్యాణ్

Director Veeru Vulavala , Kasireddy Rajkumar , Vishika , Pavan Kalyan Battula , Rayancha Kokkura , Hasini Sudheer , Saptagiri
బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు ‘పురుష:’ సినిమాను నిర్మించారు. ఈ చిత్రంతో పవన్ కళ్యాణ్‌ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ మూవీకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్‌ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, పాటలు, గ్లింప్స్, టీజర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్‌లో ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేశాయి. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా మే 22న రిలీజ్ కాబోతుందని ప్రకటిస్తూ ప్రెస్‌మీట్ నిర్వహించారు.

పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘పురుష:’ కోసం సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. నేను ఇలా ఈ స్టేజ్ మీద నిల్చున్నానంటే దానికి మా నాన్న గారే కారణం. నన్ను నమ్మి ఈ పాత్రను ఇచ్చిన వీరు అన్నకి థాంక్స్. నాకు యాక్టింగ్‌లో సపోర్ట్ చేసిన సప్తగిరి అన్నకి, కసిరెడ్డి అన్నకి థాంక్స్. సక్సెస్ ఫుల్‌గా ఈ మూవీని పూర్తి చేశాం. మా అందరినీ బాగా చూపించిన సతీష్ గారికి థాంక్స్. మా చిత్రం కోసం పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌గా ఈ సమ్మర్‌లో ‘పురుష:’ మే 22న రాబోతోంది. నిర్మాతగా మా నాన్న గారు అనుకున్న స్థాయిలోనే సినిమాని తీశామని, నేను నటించానని అనుకుంటున్నాను. అందరూ మా సినిమాని చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.

దర్శకుడు వీరు వులవల మాట్లాడుతూ .. ‘‘పురుష:’ విషయంలో నాకు సపోర్ట్ చేసిన నిర్మాత కోటేశ్వరరావు గారికి థాంక్స్. ఈ జర్నీలో అండగా నిలిచిన మా కెమెరామెన్ సతీష్ గారికి థాంక్స్. పవన్ కళ్యాణ్ గారి యాక్టింగ్‌కి ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతారు. ఈ సినిమాలో నటించిన సప్తగిరి గారు, కసిరెడ్డి గారు, మా హీరోయిన్లకు థాంక్స్. నేను ‘మళ్లీరావా’, ‘జెర్సీ’, ‘మసూద’ చిత్రాలకు పని చేశాను. నేను ఈ కథని ఎలా అనుకున్నానో అలానే తీయగలిగాను.  సమ్మర్ స్పెషల్‌గా మా సినిమాని మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నాం. అందరూ చూసి మా మూవీని సపోర్ట్ చేయాలని, ఈ ప్రయాణంలో మీడియా మాకు తోడుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.

సప్తగిరి మాట్లాడుతూ .. ‘‘పురుష:’ సినిమా మొత్తం మా డైరెక్టర్ వీరూ గారి పైనే ఆధారపడి ఉంది. మా నుంచి మంచి నటనను రాబట్టుకున్నాడు. సినిమా ఎలా ఉంది.. స్క్రీన్ ప్లే ఎలా ఉంది అనేది తెలియాలంటే మే 22 వరకు వేయిట్ చేద్దాం. తప్పకుండా ఆయన తన మార్కు చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్‌కు శుభాకాంక్షలు. మా ముగ్గురు హీరోయిన్‌లు, కసిరెడ్డి తమ్ముడు అందరూ బాగా నటించారు. మా దర్శకుడు వీరూ పేరు ఈ ఒక్క సినిమాతో కాకుండా ఒక పది సంవత్సరాలు వినపడేలా ఉండాలని మనస్పూర్థిగా కోరుకుంటున్నామ’ని అన్నారు.

కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘పురుష:’ చిత్రం మే 22న రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సినిమా పురుషులు అందరు తల ఎత్తుకునేలా ఉంటుంది.  పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సినిమాతో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాడు. సప్తగిరి అన్నతో ఫస్ట్ టైమ్ నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నాను. అన్న నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను.  మా హీరోయిన్లు ముగ్గురు కూడా మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతారు. ఇక్కడకు వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న అందరికీ కూడా థ్యాంక్యూ సో మచ్’ అని అన్నారు.

హాసిని సుధీర్ మాట్లాడుతూ .. ‘నా ఫస్ట్ సినిమా ‘పురుషోత్తముడు’. ఇది నా రెండో సినిమా.  నాకు ఈ సినిమాలో ఛాన్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్‌లకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్. ఫస్ట్ టైమ్ స్టోరీ విన్నప్పుడు ఈ సినిమాలో నువ్వు హీరోయిన్‌గా చేస్తున్నావ్ అని వాళ్లు చెప్పారు. ఈ సినిమా టీంతో పని చేయడం ఆనందంగా ఉంది. మా చిత్రం మే 22న రాబోతోంది. అందరూ తప్పకుండా చూడండి’ అని అన్నారు. 

రాయంచ మాట్లాడుతూ .. ‘నాకు ఈ ‘పురుష:’ సినిమాలో ఛాన్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ వీరూ గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్. మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చిన నిర్మాత గారికి కూడా ధన్యవాదాలు.  ఎంతో సరదాగా షూటింగ్ చేశాం.  అందరి నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. మా సినిమా మే 22 న రిలీజ్ కాబోతుంది. అందరూ చూసి హిట్ చేయండి’ అని అన్నారు. 

విషిక మాట్లాడుతూ .. ‘మా ‘పురుష:’ సినిమాను సపోర్ట్ చేస్తున్న మీడియాకు ధన్యవాదాలు. మా డైరెక్టర్ వీరూ సార్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటారు. నేను హీరోయిన్‌గా నటించిన ఫస్ట్ మూవీ ఇది. ఈ సినిమాను అందరూ ఆదరిస్తారు అనుకుంటున్నాను.  అందరికీ ఈ సినిమా నచ్చుతుంది. మే 22న థియేటర్‌లో రిలీజ్ అవుతున్న ఈ సినిమాని ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడండి’ అని అన్నారు.

విశ్రాంతి ఐపీఎస్ భార్య తనూజ హత్య కేసులో పురోగతి.. నేపాల్ గ్యాంగ్ హస్తంహైదరాబాద్ నగరంలో సంచలనం సృష్టించిన విశ్రాంతి ఐపీఎస్ అధికారి భార్య తనూజ రంజన్ హత్య కేసులో పోలీసులు కీలక పురోగతి సాధించారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితురాలిగా ఉన్న నేపాల్ పని మనిషి కల్పన అలియాస్ ధర్మ (30)ను మహారాష్ట్రలోని పూణెలో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆమెను ప్రత్యేక బృందాలు హైదరాబాద్‌కు తరలిస్తున్నారు.

Smartphone: టీబీ ఆనవాళ్లను గుర్తించే వినూత్నమైన స్మార్ట్ ఫోన్ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, ఆర్టీఐహెచ్ సహకారంతో, క్షయ (టీబీ) వ్యాధి సంక్రమణల ఆనవాళ్లను గుర్తించడంలో సహాయపడే ఒక వినూత్నమైన, స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆధారిత శ్వాస సంబంధిత ధ్వని నిర్ధారణ పద్ధతిని హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఒక స్టార్టప్ సంస్థ రూపొందించింది.

నీట్ - యూజీ ప్రవేశపరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్ .. పరీక్షకు ముందే రాజస్థాన్‌లో లీక్జాతీయ స్థాయిలో వైద్య విద్యా కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ యూజీ ప్రవేశ పరీక్ష 2026 ప్రశ్నపత్రం రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో లీకైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. పరీక్షకు ముందే ఈ ప్రశ్నపత్రం లీకైందని, ఈ లీకైన ప్రశ్నపత్రంలోని 600 మార్కుల ప్రశ్నలు పోలివున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

పెళ్ళి వేడుకలో కుమ్మేసుకున్న వధూవరుల కుటుంబాలు... (వీడియో)మహారాష్ట్రలోని వసాయ్‌లోని ఓ వివాహ వేడుక తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. వివాహం ముగిసిన కొద్దిసేపటికే వధూవరుల కుటుంబ సభ్యులు ఒకరిపై ఒకరు విచక్షణా రహితంగా దాడి చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇరు వర్గాల పోలీసులకు పరస్పరం ఫిర్యాదులు చేసుకోవడం, చివరకు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాశంగా మారింది.

ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలి: నారా లోకేష్ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలని మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం నాడు, సింగపూర్ విమానాశ్రయంలో అక్కడి తెలుగువారు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఎన్నారై తెలుగువారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ఆయన, కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను సవివరంగా వివరించారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులతో పాటు, రాష్ట్రంలోకి వస్తున్న పెట్టుబడుల గురించి కూడా తమ కార్యాలయాల్లో ప్రస్తావించాలని ఆయన వారిని కోరారు.

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్‌లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళంఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వైద్య సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో.. ప్రముఖ సంస్థ అవంతెల్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ గారు లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌కు సుమారు రూ. 90 కోట్ల విలువైన తమ కంపెనీకి చెందిన 60 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను విరాళంగా అందించారు. విజయవాడ కేంద్రంగా ఒక భారీ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హెల్త్‌కేర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను నిర్మించడానికి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి ఈ సహకారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, మీకు చాలా చెమటను కలిగిస్తే, మీరు నిర్జలీకరణం(dehydrated) కావచ్చు, ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తీయ

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ సర్వసాధారణం. ఈ క్రింద చెప్పుకునే పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో సులభంగా డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి గల కారణాలను ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో మసాలాలతో కూడిన స్పైసీ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల డీహైడ్రేషన్, శరీరంలో వేడి పెరగడం, అజీర్ణం, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. వేసవిలో కాఫీని సాధ్యమైనంత వరకూ తాగకపోవడమే మంచిది. కాఫీ తాగటం వల్ల శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. వేసవిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలి. వేయించిన ఆహారం తినేవారిలో శరీరం నిర్జలీకరణానికి కారణమవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఊరగాయలు డీహైడ్రేషన్‌ను కలిగిస్తాయి కనుక వాటిని తినరాదు.
