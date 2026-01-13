మంగళవారం, 13 జనవరి 2026
Last Updated : మంగళవారం, 13 జనవరి 2026 (15:37 IST)

పుష్ప కున్రిన్ గా జనవరి 16న జపాన్‌లో విడుద‌ల‌వుతోన్న పుష్ప 2 ది రూల్‌

Allu Arjun -Pupshpa 2
ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ కెరీర్‌లోనే అతిపెద్ద బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచి, భారత సినీ పరిశ్రమను షేక్‌ చేసిన చిత్రం ‘పుష్ప 2: ది రూల్’. ఇప్పుడీ చిత్రం జపాన్‌లో సంద‌డి చేయ‌నుంది. విడుదలైన రోజు నుంచే ఓ సెన్సేష‌న‌ల్‌గా మారిన ఈ సినిమా ఇండియ‌న్ సినీ బాక్సాపీస్ ద‌గ్గ‌ర తిరుగులేని బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ విజ‌యాన్ని సాధించింది. ఈ సినిమాలో జ‌పాన్‌కు సంబంధించి ఓ స్పెష‌ల్ రెఫ‌రెన్స్ కూడా ఉన్న సంగ‌తి తెలిసిందే.

పుష్ప ఎంట్రీ ఫైట్ సీన్ జ‌పాన్ నేప‌థ్యంలో సాగుతుంది. ఇందులో అల్లు అర్జున్ స్వ‌యంగా జ‌ప‌నీస్‌లో డైలాగ్స్ చెప్ప‌టం ప్రేక్ష‌కులను విశేషంగా ఆక‌ట్టుకుంది. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు జ‌పాన్ ప్రేక్ష‌కుల్లో పుష్ప 2పై మ‌రింత ఆస‌క్తిని పెంచ‌నున్నాయి. 
 
పుప్ప 2 సినిమాను జ‌పాన్‌లో ‘పుష్ప కున్రిన్’గా జనవరి 16న విడుదలవుతోన్న సందర్భంగా అల్లు అర్జున్ త‌న కుటుంబ స‌భ్యుల‌తో క‌లిసి టోక్యో చేరుకున్నారు. త‌న అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ అంద‌మైన న‌గ‌రం ఉన్న ఫొటోను తీసి పోస్ట్ చేశారు. దీనికి సింపుల్‌గా టోక్యో అనే క్యాప్ష‌న్ పెట్టారు. 
 
గీక్ పిక్చ‌ర్స్‌, షోచికు సంస్థ‌లు మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్‌, సుకుమార్ రైటింగ్స్‌తో క‌లిసి పుష్ప మ్యాడ్‌నెస్‌ను జ‌పాన్ సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్స్ మీద‌కు తీసుకు వ‌స్తున్నాయి. ఇప్ప‌టికే జ‌పాన్ ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఇండియ‌న్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్స్ సినిమాల‌కు మంచి ఆద‌ర‌ణ చూపారు. ఈ నేప‌థ్యంలో పుష్ప కున్రిన్ ఘ‌న విజ‌యం సాధిస్తుంద‌ని నిర్మాత‌లు న‌మ్మ‌కంగా ఉన్నారు. 
 
ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించి రికార్డులు తిరగరాసిన బ్లాక్‌బస్టర్‌ చిత్రం పుష్ప 2 మూవీ జపాన్‌లో ‘పుష్ప కున్రిన్’ అనే పేరుతో విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రం జనవరి 15, 2026న జపాన్‌ థియేటర్లలో ప్రీమియర్స్‌గా ప్ర‌ద‌ర్శితం కానుంది. సుకుమార్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు దేవి శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందించారు. ర‌ష్మిక మంద‌న్న క‌థానాయిక‌. ఇందులో ఫహాద్‌ ఫాజిల్‌ పోలీస్‌ అధికారిగా కీలక పాత్రను పోషించారు. ఈ చిత్రాన్ని నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్‌లు నిర్మించారు.

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం: చంద్రబాబు, పవన్, జగన్, కేసీఆర్, కేటీఆర్, రేవంత్ (video)

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం: చంద్రబాబు, పవన్, జగన్, కేసీఆర్, కేటీఆర్, రేవంత్ (video)AI వచ్చిన తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అవి వాస్తవమైనవో అవాస్తవమైనవో తెలుసుకునేందుకు Grokని సంప్రదించాల్సి వస్తుంది. ఈ విషయం అలా వుంచితే కొన్ని వీడియోలు వినోదాత్మకంగా, ఆరోగ్యకరంగా వుంటున్నాయి. ఇకపోతే సంక్రాంతి సందర్భంగా మాయాబజార్ అనే పేరుతో ఓ వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియోలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, వైసిపి అధ్యక్షుడు జగన్, తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్, ఆయన కుమారుడు కేటీఆర్, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అంతా కలిసి సంక్రాంతి పండుగను చేసుకుంటున్నారు.

Nipah Virus: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రెండు నిపా వైరస్ కేసులు.. ఇద్దరు నర్సులకు పాజిటివ్?

Nipah Virus: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రెండు నిపా వైరస్ కేసులు.. ఇద్దరు నర్సులకు పాజిటివ్?పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రెండు అనుమానిత నిపా వైరస్ కేసులు కనుగొనబడ్డాయి. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అలెర్ట్ అయ్యింది. ఎయిమ్స్ కళ్యాణిలోని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ఐసీఎంఆర్) వైరస్ రీసెర్చ్ అండ్ డయాగ్నస్టిక్ లాబొరేటరీలో ఈ కేసులు గుర్తించబడ్డాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల ప్రకారం, అనుమానిత రోగులు ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు నర్సులు ప్రస్తుతం చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వారి కార్యాలయ ఆసుపత్రిలో ఐసోలేషన్ వార్డులలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వైద్యులు వారి పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఇంకా వారు వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స పొందుతున్నారు.

బంగ్లాదేశ్‌లో మరో హిందూ వ్యక్తి హత్య.. బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంపై బీజేపీ ఫైర్

బంగ్లాదేశ్‌లో మరో హిందూ వ్యక్తి హత్య.. బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంపై బీజేపీ ఫైర్బంగ్లాదేశ్‌లో ఒక హిందూ వ్యక్తి హత్యకు సంబంధించిన మరో ఘటనలో, ఫెని జిల్లాలోని దగన్‌భుయాన్ ఉపజిల్లాకు చెందిన షొమిర్ కుమార్ దాస్ జనవరి 11న హత్యకు గురయ్యారు. ఫెని పోలీసు సూపరింటెండెంట్ షఫీకుల్ ఇస్లాం ప్రకారం, బాధితుడు ఆదివారం రాత్రి తన ఆటోరిక్షాలో ఇంటి నుండి బయలుదేరాడు. కానీ తర్వాత కనిపించకుండా పోయాడు. తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో అతని మృతదేహం లభ్యమైంది.

బత్తాయిల్ని పిండుకుని తాగేసా... ఎవడూ నా ఈక కూడా పీకలేడు, రూ.8 కోట్లు కూర్చుని తింటా

బత్తాయిల్ని పిండుకుని తాగేసా... ఎవడూ నా ఈక కూడా పీకలేడు, రూ.8 కోట్లు కూర్చుని తింటావివాదాస్పద యూ ట్యూబర్ అన్వేష్ ఇక చేసింది చాలు ఆపేస్తానంటూ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. ప్రపంచ యాత్రికుడు, నా అన్వేషణ అంటూ యూ ట్యూబ్ ఛానళ్లు నడుపుతూ ప్రపంచంలో పలు దేశాలు తిరుగుతూ డబ్బులు ఆర్జించిన అన్వేష్, హిందూ దేవుళ్లపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసాడు. అంతేకాదు... థాయ్ లాండ్ దేశం ఎంతో క్రమశిక్షణ వున్న దేశం అంటూ పొగుడుతూ భారతదేశాన్ని తిట్టిపోసాడు. భారతదేశానికి ఏ విదేశీ మహిళ వచ్చినా అత్యాచారం చేయకుండా వదలరనీ, చివరకు కుక్కల్ని, గోవుల్ని కూడా అత్యాచారం చేస్తున్నారంటూ తీవ్రంగా దూషించాడు. దీనితో పలు ఆధ్యాత్మిక సంఘాలు అన్వేష్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసాయి.

సంక్రాంతి రద్దీ : విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులు

సంక్రాంతి రద్దీ : విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ) సంక్రాంతి పండుగ కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. పండుగ సీజన్‌లో ప్రయాణం సాఫీగా సాగేలా చూసేందుకు విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్ బి. అప్పల నాయుడు మాట్లాడుతూ, ప్రతి సంవత్సరం పెరిగిన ప్రయాణికుల రద్దీని తీర్చడానికి ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతామని, ఈ సంవత్సరం కూడా దానికి మినహాయింపు కాదని తెలిపారు. విశాఖపట్నం నుండి విజయవాడ, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలతో సహా ప్రధాన గమ్యస్థానాలకు 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడపడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి.

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)హైదరాబాదులోని ఓ ఆటస్థలంలో వున్న జారుడు బల్ల పైనుంచి కోతులు హాయిగా జర్రున జారుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇలా కోతులు ఆడుకోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నిజమే. ఇప్పుడంతా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి అందులో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఇంట్లో కట్టేసినట్లు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. చిన్నపిల్లలు తమ బాల్యాన్ని హాయిగా ఆటపాటలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వారి తల్లిదండ్రులే హరించేస్తున్నారు. చిట్టచివరికి వారికి ఎంతమాత్రం మానవ సంబంధాలపై అవగాహన లేకపోగా... ఇంట్లో కూర్చుని తింటూ మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ వళ్లు పెంచేసుకుని ఊబకాయులుగా మారుతున్నారు.

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?దృఢమైన ఎముకలు. కొంతమందిలో ఎముకలు బలహీనంగా వుంటాయి. కాస్తంత బలమైన పనులు చేస్తే కాళ్ల నొప్పులు, చేతులు, వెన్ను నొప్పి అంటుంటారు. దీనికి కారణం ఎముక పుష్టి పెరిగే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడమే. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయో తెలుసుకుందాము. వాల్ నట్స్‌లో కాల్షియం ఉంటుంది. వీటిని పాలతో కలిపి తింటే మంచిది. సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్లలో ప్రొటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ కె ఉంటాయి కనుక తరచు ఈ ఆకు కూరను తింటుండాలి.

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.
