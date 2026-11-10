Pawan Kalyan and Anna diverced: పుకార్లకు ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ పవన్ కళ్యాణ్, అన్నా కొనిడాల విడిపోతున్నట్లు ప్రకటన
Pawan Kalyan and Anna and letter
3 ఏళ్ల తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ తన భార్యతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. 2013 నుండి రష్యన్ జాతీయురాలైన అన్నాను వివాహం చేసుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, కథీనాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ తాము విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించిన లెటర్ బయటకు వచ్చింది. తన సన్నిహితులకు తెలియజేస్తూ ఆయన సంతకం లేకుండా విడుదలయిన ఈ లెటర్ ద్వారా వారు తాము గౌరవంగా విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. కొంతకాలంగా వీరు విడిపోనున్నట్లు వార్తలు కూడా వచ్చాయి. ఆమధ్య రేణే దేశాయ్ కూడా కించింత్ అనుమానంతో పవన్ కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం విశేషం.
ఈ నిర్ణయం పరస్పర అంగీకారంతో, గౌరవప్రదంగా తీసుకున్నట్లు నవంబర్ 9న ఒక సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశారు. వీరిద్దరూ తెలుగు చిత్రం *టీన్ మార్* సెట్లో కలుసుకున్నారు. వీరికి పోలెనా అంజనా పవనోవా అనే కుమార్తె, మార్క్ శంకర్ పవనోవిచ్ అనే కుమారుడు ఉన్నారు; ఇది కళ్యాణ్కు మూడవ వివాహం. అభిమానులు ఆన్లైన్లో విచారం, మద్దతు వ్యక్తం చేశారు. చాలామంది తమ పిల్లల శ్రేయస్సు పట్ల ఈ జంట నిబద్ధతను ప్రశంసిస్తూ, ఈ పరివర్తన సమయంలో వారికి గోప్యత కల్పించాలని కోరారు.
. “జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యమైన ప్రయాణాన్ని కలిసి పంచుకున్న తర్వాత, పరస్పర అవగాహన, గౌరవంతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. మా వైవాహిక బంధం ముగిసినప్పటికీ, మేం మంచి స్నేహితులుగా, మా పిల్లలకు బాధ్యతాయుతమైన తల్లిదండ్రులుగా కొనసాగుతాం. వారి ఆనందం, సంక్షేమమే మా ఇద్దరి ఉమ్మడి ప్రాధాన్యత” అని పేర్కొన్నారు.