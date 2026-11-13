NTR, Trivikram rumors: ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, కళ్యాణ్ రామ్ ఫొటోలతో పుకార్లకు ఫుల్ స్టాప్
Radha krishna, NTR, Trivikram Srinivas, Kalyan Ram
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, నాగవంశీ సంయుక్త నిర్మాణంలో ఇప్పటివరకు నిర్మించిన చిత్రాలకు రాం రాం అంటూ త్రివిక్రమ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారనీ, డివివి దానయ్య బేనర్ లో సినిమా చేయనున్నారని గత కొద్దిరోజులు వార్తలు వ్యాపించాయి. నాగవంశీ తో విభేదాలు కారణమని కొద్దిరోజులుగా ఫిలింనగర్ లో కథనాలు, సోషల్ మీడియాలో సందేశాలకు ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ ఈరోజు ఓ ఫొటోను సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ అధినేత నాగవంశీ పోస్ట్ చేశారు.
కాగా, నిర్మాత నాగ వంశీ నవంబర్ 13న ఈ ఫోటోను పంచుకున్నారు. ఇందులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ముదురు రంగు చొక్కాలో, త్రివిక్రమ్ తన నెరిసిన గడ్డం, కళ్ళద్దాలతో, ఎస్. రాధాకృష్ణ నీలి రంగు దుస్తులలో, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ బ్రౌన్ రంగు దుస్తులలో ఉన్నారు. హారిక & హాసిన్ క్రియేషన్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై, అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతంతో చిత్రం రూపొందుతోందని స్పష్టం అయింది.
ఇప్పటికే పౌరాణిక చిత్రం రూపొందిస్తున్నట్లు ప్రచారం కూడా జరిగింది. వాటిని కనఫర్ చేస్తూ మురుగన్ దేవుడి స్ఫూర్తితో జూన్ 2026లో ప్రకటించినట్లుగా వారు రూపొందిస్తున్న ఈ పౌరాణిక ఇతిహాసంపై సృజనాత్మక విభేదాలు లేదా జాప్యం జరుగుతోందన్న ఊహాగానాలకు నాగవంశీ ఫొటోనే నేరుగా సమాధానమిచ్చింది. డిసెంబర్ 2026లో ప్రీ-ప్రొడక్షన్ ప్రారంభం కాగా, 2027లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ *డ్రాగన్* తర్వాత షూటింగ్ జరుగుతుందని, స్క్రిప్ట్ సిద్ధంగా ఉందని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ధృవీకరించారు.