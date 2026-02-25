బుధవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2026
Last Updated : బుధవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2026 (20:39 IST)

ఒడియన్ మాల్, హైదరాబాద్‌లో కొత్త 8- స్క్రీన్ సినిమాను ప్రారంభించిన పీవీఆర్ ఐనాక్స్

PVR Inox
RTC X రోడ్డు, చిక్కడపల్లి, హైదరాబాద్‌లో ఒడియన్ మాల్‌లో కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవం గురించి భారతదేశంలో ప్రముఖ మల్టిప్లెక్స్ ఆపరేటర్ PVR INOX ప్రకటించింది. ఈ ప్రారంభం నగరంలో కంపెనీ వారి 19వ సినిమాగా నిలిచింది, ఎనిమిది స్క్రీన్స్‌ను చేర్చింది. PVR INOX లిమిటెడ్ మొత్తం స్క్రీన్ సంఖ్యను హైదరాబాద్‌లో 119కి తీసుకువెళ్లింది.
 
RTC X రోడ్డులో ఉన్న సినిమా, భారతదేశంలో ఉత్తమంగా ప్రసిద్ధి గాంచిన సినిమా జిల్లాల్లో ఒకటిగా ఉన్న ఈ ప్రాంతం దశాబ్దాలుగా మూవీ ధియేటర్స్‌తో సన్నిహితమైన సంబంధాన్న కలిగి ఉంది. ఈ ప్రాంతం నగరంలో సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడం కొనసాగిస్తోంది. చుట్టుప్రక్కల ఉన్న చిక్కడపల్లి నివాసిత ప్రాంతం మరియు వాణిజ్య ప్రాంతాలకు సేవలు అందిస్తోంది. సమీపంలో ఉన్న మెట్రో స్టేషన్ సహా దీనికి శక్తివంతమైన కనక్టివిటీ ఉంది. ఇది సెంట్రల్ హైదరాబాద్‌ను సులభంగా చేరుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
 
కొత్త సినిమాలో ఎనిమిది ప్రధానమైన ఆడిటోరియాలు ఉన్నాయి. మొత్తం సీటింగ్ సామర్థ్యం 1402 సీట్లతో స్థిరమైన, ఉన్నతమైన నాణ్యత గల వీక్షణ అనుభవం అందిస్తూ PVR INOX వారి సిగ్నేచర్ ప్రపంచ స్థాయికి చెందిన ప్రదర్శన ప్రామాణాలను అందిస్తోంది. రెండు 4K ప్రొజక్టర్లు, లేజర్ ఫాస్ఫర్ ప్రొజెక్టర్‌తో ఆధునిక ప్రొజెక్షన్ వ్యవస్థ సినిమాకు ఉండి, మెరుగైన కాంతి మరియు ఇమేజ్ స్పష్టతతో ఆధునిక రిజల్యూషన్‌ను అందిస్తోంది. ఆధునిక 3D  సాంకేతికతతో డాల్బీ అట్మోస్ DTS:X సౌండ్ స్పష్టమైన దృశ్యాలు, లీనమయ్యే ఆడియోను అందిస్తుంది. సెలబ్రిటి రిక్లైనర్స్ సహా ప్రీమియం సీటింగ్ ఎంపికలు ప్రేక్షకుల సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. సినిమా ఫుడ్ కోర్టు భావన విస్తృతమైన, మరింత సమకాలీనమైన ఆహారం, పానీయాల ఎంపికను అందిస్తుంది.
 
సినిమా ఇన్-హౌస్ ఆహారం మరియు పానీయాల బ్రాండ్స్ యొక్క కలక్షన్‌ను అందిస్తుంది, ఇది సినిమాకు వెళ్లే మొత్తం అనుభవాన్ని పెంచడానికి రూపొందించబడింది:
 
డాగ్ ఫాదర్- అంతర్జాతీయ రుచులతో గోర్మెట్ హాట్ డాగ్స్ 
సినీ కేఫ్- రూపొందించబడిన కాఫీలు మరియు తాజా బేక్స్   
క్రోస్టా- అర్టిసానల్, గోర్మెట్ పిజ్జాలు   
స్టీమెస్ట్రి- తాజా స్టీమ్ చేసిన ఆసియా బైట్స్
వోక్ స్టార్- హాట్ , వోక్-టాస్డ్  సౌకర్యవంతమైన బౌల్స్ 
ఇన్-బిట్వీన్- సులభమైన, గ్రాబ్ -అండ్-గో స్నాక్స్  
ఫ్రైటోపియా- లోడెడ్ ఫ్రైస్ మరియు క్రిస్పీ ఫేవరెట్స్   
మాల్ లోపల అభివృద్ధికరమైన గేమింగ్ జోన్ ఈ గమ్యస్థానం యొక్క మొత్తం వినోదం సౌకర్యాన్ని మరింత శక్తివంతం చేస్తుందని ఆశించబడింది.
 
ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి మాట్లాడుతూ, శ్రీ. అజయ్ బిజ్లీ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, PVR INOX లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, హైదరాబాద్ ఎల్లప్పుడూ భారతదేశంలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన సినిమా మార్కెట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. RTC X రోడ్డు వంటి ప్రదేశాలు మూవీ సంస్కృతికి శక్తివంతమైన వారసత్వం కొనసాగిస్తున్నాయి. ఒడియన్ మాల్‌లో ఈ కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవం సౌకర్యం, సాంకేతికత, మరియు స్థిరమైన అనుభవాన్ని అందించే ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడిన ప్రదేశాలను రూపొందించాలనే  మా నిబద్ధతను సూచిస్తోంది. నగరంలోని ప్రధాన కేంద్రంలో సినిమాకు వెళ్లాలని స్ఫూర్తిని నిజంగా సంబరం చేసుకునే సినిమాకు ప్రేక్షకులను ఆహ్వానించడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నాము.
 
శ్రీ. సంజీవ్ కుమార్ బిజ్లీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, PVR INOX లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, డిజైన్, పరిసరాలు మరియు మొత్తం అనుభవం విషయంలో ఈ ఆస్థి సాటిలేని విధంగా ఏర్పడింది. లేఅవుట్, ఇంటీరియర్స్ నుండి టెక్నాలజీ, సౌకర్యం వరకు, నిజమైన సినిమా ప్రేమికులను ఆకర్షించడానికి ప్రతి అంశం కూర్చబడింది. చిక్కడపల్లి మరియు సెంట్రల్ హైదరాబాద్ చుట్టుప్రక్కల ప్రేక్షకుల కోసం సమకాలీన, ప్రీమియం PVR INOX Ltd గమ్యస్థానం పరిచయం చేయడానికి మేము ఆనందిస్తున్నాము.
 
25 నుండి 28 ఫిబ్రవరి 2026 వరకు, అతిథులు PVR INOX యాప్, వెబ్ సైట్ లేదా బాక్స్ ఆఫీసులో ODEONBOGO కోడ్‌ను ఉపయోగించి టిక్కెట్లు బుక్ చేయడం ద్వారా ఏదైనా మూవీని ఏ రోజు అయినా ఆనందించవచ్చు. ఆఫర్ ప్రత్యేకించి ఒడియన్ మాల్ ఉన్న చోట చెల్లుతుంది. కుటుంబాలకు  మరియు సమూహాలకు మరింతగా మూవీని చూసే అనుభవాలను ప్రోత్సహించడానికి రూపొందించబడింది. ప్రామాణిక నియమాలు మరియు షరతుల కింద ఈ ప్రోత్సాహం లోబడి ఉంది.
 
ఆఫర్ వివరాలు:
అన్ని మూవీస్ మరియు అన్ని రోజుల్లో వర్తిస్తుంది 
ప్రతి లావాదేవీకి కనీసం రెండు టిక్కెట్లు 
ప్రతి లావాదేవీకి ఒక ఉచిత టిక్కెట్టు మరియు ఒక చెల్లింపు టిక్కెట్టు
ఉచిత టిక్కెట్టు యొక్క గరిష్ట విలువ రూ. 250కి పరిమితం చేయబడింది
ప్రతి లావాదేవీకి కేవలం ఒక వోచర్ మాత్రమే అనుమతించబడింది
ఆఫర్ 30,000 రిడంప్షన్స్ కు పరిమితం చేయబడింది 
టిక్కెట్లు వాపసు తీసుకోబడవు మరియు బదిలీ చేయబడవు
ఏదైనా ఇతర ఆఫర్‌తో కలపబడదు.
 
ఆఫర్ కేవలం పరిమిత సమయం వరకు మాత్రమే ఉపలబ్దం. రిడంప్షన్ పరిమితులకు లోబడి ఉంది కాబట్టి ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవలసిందిగా అతిథులను ప్రోత్సహిస్తున్నాము. నియమాలు మరియు షరతులు వర్తిస్తాయి.

