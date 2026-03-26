గురువారం, 26 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 26 మార్చి 2026 (18:49 IST)

AlluArjun: అల్లు అర్జున్ బర్త్‌డే స్పెషల్‌గా ఏప్రిల్ 8న రేసుగుర్రం రీ-రిలీజ్

Allu Arjun, Shruti Haasan
Allu Arjun, Shruti Haasan
రేసుగుర్రం సినిమా మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా రీ-రిలీజ్ ట్రైలర్ విడుదల అయ్యింది. స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటించిన ఈ సినిమా యాక్షన్, కామెడీ, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కలయికతో అప్పట్లో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇప్పటికీ ఈ చిత్రానికి భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.
 
ఈ ట్రైలర్‌తో మళ్లీ ఆ పాత మాస్ ఫీల్‌ను ప్రేక్షకులు అనుభవించబోతున్నారు. దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో శృతి హాసన్ హీరోయిన్‌గా నటించగా, బ్రహ్మానందం తన కామెడీతో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
 
క్రౌన్ మూవీస్ ద్వారా ఏప్రిల్ 8, 2026న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న ఈ సినిమా, బన్నీ ఫ్యాన్స్‌కు బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ను మరింత గ్రాండ్‌గా మార్చనుంది.  అల్లు అర్జున్ ఎనర్జీ, బ్రహ్మానందం కామెడీ టైమింగ్, థమన్ అందించిన సంగీతం అన్ని కలిసి ఈ సినిమాను మరింత ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. ముఖ్యంగా బ్రహ్మానందం పాత్రకు అప్పట్లో వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతూనే ఉంది.
 
నటీనటులు: అల్లు అర్జున్, శృతి హాసన్, 'కిక్' శ్యామ్, సలోని, బ్రహ్మానందం, ప్రకాష్ రాజ్, రవి కిషన్, శామ్, తదితరులు...

మార్కాపురం ఘటన: కుమారుడిని అలా కాపాడిన తల్లి

మార్కాపురం ఘటన: కుమారుడిని అలా కాపాడిన తల్లిమార్కాపురం సమీపంలోని రాయవరం వద్ద, ఒక ప్రైవేటు బస్సు టిప్పర్ లారీని ఢీకొన్న ఘటనలో పలువురు సజీవ దహనం అయ్యారు. పలువురు ప్రయాణికులతో గమ్యస్థానానికి బయలుదేరిన ఆ బస్సు, చేరుకోవడానికి ఇంకా సుమారు ఒక గంట ప్రయాణం మిగిలి ఉండగా, గురువారం ఉదయం 6 గంటల తర్వాత ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.

ఏపీలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత లేదు : మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్

ఏపీలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత లేదు : మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత లేదని రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖామంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్పష్టం చేశారు. అలాగే, ఎల్పీ నుంచి పీఎన్జీకి మారేవారిని ప్రోత్సహిస్తామని ఆయన తెలిపారు. దీపం పథకానికి ఇచ్చే సబ్సిడీని కూడా వర్తింపజేస్తామన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.

తరగతి గదిలో లవ్ ప్రపోజ్ చేసిన ప్రొఫెసర్.. చెప్పుతో కొట్టిన వైద్య విద్యార్థిని

తరగతి గదిలో లవ్ ప్రపోజ్ చేసిన ప్రొఫెసర్.. చెప్పుతో కొట్టిన వైద్య విద్యార్థినిబెంగుళూరు నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ వైద్య కాలేజీలో ఓ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తరగతి గదిలోనే లెక్చరర్ ఒకరు వైద్య విద్యార్థినికి లవ్ ప్రపోజ్ చేశారు. దీంతో షాక్‌కు గురైన ఆ విద్యార్థిని ఆ లెక్చరర్‌ను చెప్పుతో కొట్టింది. మిగిలిన విద్యార్థులంతా కలిసి ఆ ప్రొఫెసర్‌కు దేహశుద్ధి చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో తీవ్ర కలకలం రేపింది.

హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద దాడి.. ఇరాన్ నేవీ చీఫ్ మృతి

హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద దాడి.. ఇరాన్ నేవీ చీఫ్ మృతిఅమెరికా - ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఇరాన్‌కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ (ఐఆర్‌జీ‌సీ) నౌకాదళ చీఫ్ అలీరెజా తంగ్సిరిని హతమార్చినట్టు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. తీవ్రప్రాంత నగరమైన బందర్ అబ్బాస్‌పై జరిపిన దాడుల్లో ఆయనతో పాటు మరికొందరు సీనియర్ నౌకాదళ కమాండర్లు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ శాఖామంత్రి ఇజ్రాయెల్ కట్జ్ వెల్లడించారు. అయితే, ఈ మృతిపై ఇరాన్ అధికారికంగా ఇంకా స్పందించలేదు.

అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్ల పెంపు.. 33శాతం మహిళా రిజర్వేషన్

అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్ల పెంపు.. 33శాతం మహిళా రిజర్వేషన్2029 ఎన్నికలకు ముందు దేశంలో అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్ల సంఖ్యను పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు అధికారికంగా ఖరారైంది. దేశంలో లోక్‌సభ సీట్లను 543 నుంచి 816కు, అసెంబ్లీ సీట్లను ప్రస్తుతమున్న 4,123 నుంచి 6,185కు పెంచనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుతమున్న 175 అసెంబ్లీ సీట్లను 263కు, 25 లోక్‌సభ సీట్లను 38కి పెంచనున్నారు. తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సీట్లను 119 నుంచి 179కు, పార్లమెంట్ సీట్లను 17 నుంచి 26కు పెంచనున్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత మహిళా రిజర్వేషన్ కూడా అమలు చేయబడుతుంది. 2029 ఎన్నికల నుంచి మొత్తం సీట్లలో 33శాతం మహిళలకు రిజర్వ్ చేయబడే అవకాశం ఉంది.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపు

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపువాపిలోని మెరిల్ వారి గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్ కు తాను మొదటి సారిగా వెళ్ళినప్పటి సంఘటనలను గుర్తుచేసుకుంటూ, భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్ ధోని బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనే విషయంలో హృదయపూర్వకంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన చక్కని సంభాషణలో పాల్గొన్నారు. బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనేది మెరిల్ వారు ప్రజల ఆరోగ్య విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న ఒక ప్రజారోగ్య ప్రచారం, ట్రీట్‌మెంట్ జరూరి హై అనే నినాదంతో ఈ ప్రచారం రూపొందించబడింది, సరైన సమయంలో రోగ నిర్ధారణ, అధునాతనమైన వైద్య చికిత్సల అందుబాటును గురించి ప్రజలకు సరైన అవగాహన కలిగిస్తూ ఈ నినాదం ముందుకు సాగుతోంది.
