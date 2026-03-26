AlluArjun: అల్లు అర్జున్ బర్త్డే స్పెషల్గా ఏప్రిల్ 8న రేసుగుర్రం రీ-రిలీజ్
రేసుగుర్రం సినిమా మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా రీ-రిలీజ్ ట్రైలర్ విడుదల అయ్యింది. స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటించిన ఈ సినిమా యాక్షన్, కామెడీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ కలయికతో అప్పట్లో బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఇప్పటికీ ఈ చిత్రానికి భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.
ఈ ట్రైలర్తో మళ్లీ ఆ పాత మాస్ ఫీల్ను ప్రేక్షకులు అనుభవించబోతున్నారు. దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో శృతి హాసన్ హీరోయిన్గా నటించగా, బ్రహ్మానందం తన కామెడీతో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
క్రౌన్ మూవీస్ ద్వారా ఏప్రిల్ 8, 2026న గ్రాండ్గా విడుదల కానున్న ఈ సినిమా, బన్నీ ఫ్యాన్స్కు బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ను మరింత గ్రాండ్గా మార్చనుంది. అల్లు అర్జున్ ఎనర్జీ, బ్రహ్మానందం కామెడీ టైమింగ్, థమన్ అందించిన సంగీతం అన్ని కలిసి ఈ సినిమాను మరింత ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. ముఖ్యంగా బ్రహ్మానందం పాత్రకు అప్పట్లో వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతూనే ఉంది.
నటీనటులు: అల్లు అర్జున్, శృతి హాసన్, 'కిక్' శ్యామ్, సలోని, బ్రహ్మానందం, ప్రకాష్ రాజ్, రవి కిషన్, శామ్, తదితరులు...