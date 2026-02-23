Radhika Apte, Taapsee: ప్యాడెడ్ బ్రాలు గురించి గళం విఫ్పిన రాధికా ఆప్టే, తాప్సీ పన్ను
Radhika Apte, Taapsee Pannu,
సినిమారంగంలో కథానాయికలు ఒక్కో సందర్భంలో ఒక్కో రకంగా స్పందిస్తున్నారు. చిత్రమైన పోకడ నెలకొంది. కెరీర్ ఆరంభంలో తమకు జరిగిన క్యాస్ట్ కౌచింగ్ పై ఆమధ్య సీనియర్లు కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా మాట్లాడారు. ఇక డ్రెస్సింగ్ విధానంలోనూ వేడుకల్లో పాల్గొన్న తీరును పలువురు వేలెత్తి చూపించారు. అయితే సినిమాల్లో ముద్దుసీన్లు, బెడ్ రూమ్ సీన్లను చేసే తరుణంలో నటలో అదో భాగమనం చెబుతుంటారు. తాజా తాప్సీ, మాటలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఓ ప్రశ్నకు సమాధాన చెబుతూ, దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో గ్లామర్ సీన్స్, పాటల కోసం ప్యాడెడ్ బ్రాలు ధరించమని ఒత్తిడి చేసేవారని తాప్సీ అన్నారు. షూటింగ్ సెట్స్లో అందరూ చూస్తుండగా అవి ధరించడం ఎంతో అసౌకర్యంగా, అవమానకరంగా అనిపించేదని తెలిపారు.. ఇక ఈమె నటించిన అస్సి' సినిమా ఈ నెల 20న విడుదలైంది.
అసలు బాలీవుడ్ లో బికీలు, బ్రాలతోనే నటీమణులు చాలామంది నటిస్తుంటారు. లిప్ కిస్ ల విషయంలో చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. వారంతా దక్షినాది గురించే మాట్లాడుతున్నారు. బాలీవుడ్ లో మరీ యూత్ ను రెచ్చగొట్టే ధోరణిలో పాటలు డ్రెస్ వుంటాయి. ఇక రాధికా ఆప్టే విషయంలో తెలిసిందే. ఆమె ఓ వెబ్ సిరీస్ లో పూర్తిగా నగ్నంగా కూడా నటించింది. అది కథలో భాగం అని కూడా అప్పట్లో వెల్లడించింది.
రాధికా ఆప్టే కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన చెస్ట్ పెద్దది చెయ్యడానికి పాడింగ్ యాడ్ చేసే వారని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ పోకడ అన్ని చోట్ల వుంది. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు దీనిపై రచ్చ చేయాల్సి వచ్చిందో అర్థంకావడంలేదు. ఇదో పబ్లిసిటీనా అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొందరు హద్దులు దాటేవాళ్ళు ఉంటారు. అది కూడా నటి ఛాయిస్ కు సంబంధించింది. ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎవరూ ఫోర్స్ చెయ్యకూడదు అంటూ రాధికా చెబుతోంది.
టాలీవుడ్ లో ఏమన్నా ఇబ్బంది పడితే కెరీర్ లో నిలబడడం కోసం నో.. చెప్పే స్థాయి మాకు లేదు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం అని అనవచ్చు. అయితే ఒక తప్పు స్థాయి రాకముంది వచ్చాకా అయినా తప్పే. అప్పుడు మీరు NO చెప్పేలేకపోతే ... ఇప్పుడు చెప్పి ఆ ఇండస్ట్రీని వేలెత్తి చూపడం కరెక్ట్ కాదని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
కొన్ని సందర్భాల్లో తనకు నచ్చకపోతే ముందుగా రెజెస్ట్ చేయడం అనేది కొందరే చేస్తున్నారు. ఇటీవలే దీపికా పదుకొనె కూడా ప్రభాస్ వంటి అగ్ర నటుడి సినిమాలో ఇలాంటిది ఏదో వుందనే కదా.. కేరెక్టర్ ను వద్దనుకుంది. ఆ తర్వాత దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా కూడా ఆమెనే వేలెత్తి చూపించాడు. కానీ ఆమె ఆ తర్వాత హాలీవుడ్ లోనూ నటించింది. ఏది ఏమైనా సమస్య వున్నప్పుడే వాటి మీద పోరాడాలి. అప్పుడు కుదరకపోతే తరువాతైనా గొంతు విప్పాలి. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ చేసింది అదేనేమో ప్రేక్షకులు తెలుసుకోవాలి.