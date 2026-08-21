Radhika Sarathkumar: ;జై బాలయ్య అనే లుక్ తో రాదికా శరత్కుమార్ 64వ పుట్టినరోజు పోస్టర్
ఆగస్ట్ 21, 1962న జన్మించిన రాధిక 1978లో అరంగేట్రం చేసింది. తమిళం, తెలుగు సినిమాల్లో ఆమె చేసిన పనికి జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుతో పాటు రాష్ట్ర మరియు ఫిల్మ్ఫేర్ గౌరవాలను గెలుచుకుంది. ఆమె భర్త R. శరత్కుమార్ వ్యక్తిగత శుభాకాంక్షలు పంచుకున్నారు, ఆమె ప్రకాశవంతమైన చిరునవ్వు మరియు వారు కలవడానికి ముందు నుండి మారని ఓజస్సును గుర్తు చేసుకున్నారు.
Radhika Sarathkumar's 64th birthday
ఇటీవలే సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ & సన్స్ లో నిర్మలమ్మ పాత్రలో నటించి మెప్పించింది. తాజాగా శ్రీవిష్ణు నటిస్తున్న రాబోయే *కామ్రేడ్ కళ్యాణ్*లో సరస్వతమ్మ గా కనిపించనుంది. ఆమె గ్రేస్ మరియు పవర్హౌస్ ప్రదర్శనలను హైలైట్ చేస్తూ నిర్మాణ బృందాలు మరియు అభిమానుల నుండి ప్రశంసలు పొందాయి. సన్ టీవీ, శివకార్తికేయన్ ప్రొడక్షన్స్ మరియు ఇతరుల నుండి నివాళులు ఆమె బహుముఖ ప్రజ్ఞ తో తరతరాలుగా జరుపుకుంటాయి.
ఇక కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ లో బాలయ్య అభిమానిగా నటిస్తున్నారు. ఆయన తల్లిగా రాధిక నటిస్తున్నారు. ఆమె కూడా బాలయ్య అభిమానే. అందుకే జైబాలయ్య అంటూ తలకు జై బాలయ్య అంటూకట్టుకున్న ఫొటోను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది.