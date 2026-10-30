పట్టు చీరల పంపిణీతో 50వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్న రాఘవ లారెన్స్
రాబోయే అద్భుతమైన సంవత్సరానికి మరియు #BENZతో మనం సృష్టించబోయే మ్యాజిక్కు శుభాకాంక్షలు అంటూ డాన్స్ సభ్యులు మాస్టర్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. దానితోపాటు లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో నివిన్ పౌలీ ప్రతినాయకుడిగా నటిస్తున్న యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'బెంజ్'కు సంబంధించిన ఆకట్టుకునే పోస్టర్లను అభిమానులు మరియు నిర్మాణ బృందాలు పంచుకున్నారు.
Raghava Lawrence celebrated his 50th birthday
ఈ పోస్టర్లలో లారెన్స్ చేతిలో హ్యాండ్గన్ పట్టుకుని ఉన్నారు. మరో పోస్టర్, 150 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న పౌరాణిక ఇతిహాసం 'మహావీర కర్ణ'ను ప్రమోట్ చేసింది. ఇందులో ఆయన గుర్రంపై ఉన్న యోధుడు కర్ణుడి పాత్రను పోషిస్తున్నారు, ఇది 2027లో విడుదల కానుంది. తన 20 ఏళ్ల లారెన్స్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా, ఆయన తన చిన్ననాటి నివాస ప్రాంతమైన రాయపురం వంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మహిళలకు ఆనందాన్ని, ఆశీర్వాదాలను అందించాలనే లక్ష్యంతో 5,000 పట్టు చీరలను పంపిణీ చేయడానికి 'పట్టు చీరల పథకం'ను ప్రారంభించారు.