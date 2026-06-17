సంబంధిత వార్తలు
- Samantha: హిట్లతో అహంకారం పెరిగింది, రిటైర్మెంట్ ఆలోచించలేదు : సమంత ప్రభు
- Samantha మా ఇంటి బంగారం చూస్తే మీ డబ్బు, సమయానికి నేను హామీ : సమంత
- chiatanya case: సమంతపై వస్తున్న కంటెంట్పై నాగ చైతన్య పోరాటం - సెప్టెంబర్ లో కోర్టు విచారణ
- KajaL Agarwal: ఎప్పటికీ అంతం కాని బంధంగా కాజల్ అగర్వాల్, సమంత రూత్ ప్రభు
- Samantha: రాజ్ నిడిమోరు విజయవంతమైన దర్శకుడే కాదు, భర్త కూడా!
Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ
Raj Nidimoru, , Samantha Ruth Prabhu
హైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.
ఈ కార్యక్రమానికి దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తోపాటు చిత్ర టీమ్ హాజరయ్యారు. అయితే రాజ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కడ కొంతమంది యూత్.. యూట్యూబర్ ఇన్ఫ్యూయన్సర్లు సమంతకు ఐలవ్ యూ చెప్పమని అడిగారు. కానీ రాజ్ చాలా చాకచక్యంగా మాట్లాడి ఇందులో కొత్తేమీ లేదు.. అని క్లుప్తంగా మాట్లాడి సమాధాన్ని దాటవేశారు.
రాజ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక్క యూత్.. ఒక దశలో, వారు ఏం చెబుతున్నారో తనకు అర్థం కావడం లేదని ఆయన అన్నప్పుడు, కార్యక్రమ వ్యాఖ్యాత సుమ జోక్యం చేసుకుని, "మీరు మీ భార్యకు 'ఐ లవ్ యూ' చెప్పాలని వారు అడుగుతున్నారు" అని సరదాగా ఎత్తిపొడిచారు. అయితే, రాజ్ అలా చేయడానికి నిరాకరిస్తూ, "చాలా మంది ఇప్పటికే వేదికపై ఆమెకు ఆ విషయం చెప్పారు. అక్కడి నుంచి కూడా వారు అదే అరుస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇందులో కొత్తేమీ లేదు" అని అన్నారు.
అనంతరం సమంత పనితీరు గురించి మాట్లాడారు. "షూటింగ్ సమయంలో, కొన్ని సన్నివేశాలను ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో రాస్తే, సమంత అకస్మాత్తుగా స్పందించి మొదటి టేక్లోనే అద్భుతంగా చేసేదని నేను గమనించాను. ఆమె ఎంత గొప్ప నటో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. "ప్రతిసారీ కొత్త సన్నివేశం లేదా కొత్త కోణంతో ఆమెను పరీక్షించినప్పుడు, నేను ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడని కొత్త విషయాన్ని ఆమె ప్రదర్శిస్తుంది. కాబట్టి, అలాంటి అద్భుతమైన నటితో కలిసి పనిచేయడం చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. (సమంత వైపు తిరుగుతూ) ప్రస్తుతం నేను నిన్ను ఒక నటిగానే ఈరోజు పరిగణిస్తు మాట్లాడాను అన్నారు.
హిందీలో విస్తృతంగా పనిచేసినప్పటికీ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా పట్ల కలిగినంత ఉత్సాహాన్ని తాను ఎప్పుడూ అనుభవించలేదని కూడా రాజ్ పేర్కొన్నారు. రాజ్ గతంలో 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్' సీజన్ 2 మరియు 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' ప్రాజెక్ట్లలో సమంతతో కలిసి పనిచేశారు.
2023లో వచ్చిన 'శాకుంతలం', 'ఖుషి' చిత్రాల తర్వాత థియేటర్లలో విడుదలవుతున్న సమంత చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం'. కొంతకాలం డేటింగ్ చేసిన తర్వాత సమంత మరియు రాజ్ డిసెంబర్ 1, 2025న వివాహం చేసుకున్నారు.
గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణకు కేంద్రం సానుకూల మద్దతు.. పవన్ కల్యాణ్
గ్రామీణాభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ, రాబోయే గోదావరి పుష్కరాల విజయవంతమైన నిర్వహణకు సంబంధించిన పలు ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం సానుకూల మద్దతు తెలిపిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, అటవీ, పర్యావరణ శాఖల బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి, న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ (గ్రామీణాభివృద్ధి), భూపేందర్ యాదవ్ (పర్యావరణం) సి.ఆర్. పాటిల్ (జలశక్తి)లతో సమావేశమయ్యారు.
సహజీవనం చేస్తున్న భాగస్వామిని గొంతు నులిమి చంపేసిన వ్యక్తి
నల్లమల అడవులకు ఆడ పులులను పంపండి.. కేంద్రానికి పవన్ విజ్ఞప్తి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్రానికి ఒక ఆసక్తికరమైన విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో పులుల సంఖ్య తగ్గిపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఆయన, ఆరు ఆడ పులులను రాష్ట్రానికి పంపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. నల్లమల అడవులు ఎప్పటి నుంచో పులులకు ప్రధాన ఆవాసంగా ఉన్నాయి. అయితే, వివిధ పర్యావరణ- మానవ కారకాల వల్ల ఇటీవలి కాలంలో అక్కడ పులుల సంఖ్య తగ్గుముఖం పడుతోంది.
పాకిస్తాన్లో దారుణం - తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారిని కాల్చి చంపిన పోలీసులు
పాకిస్తాన్ దేశంలో దారుణం జరిగింది. ఆ దేశ పోలీసులు తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారిని కాల్చి చంపేశారు. దీంతో ఆస్ట్రేలియా నుంచి పాకిస్తాన్కు హాలిడే ట్రిప్ కోసం వచ్చిన ప్రవాస కుటుంబంలో పెను విషాదం నెలకొంది. పంజాబ్ ప్రావిన్స్లోని చక్వాల్ జిల్లాలో సాయుధ దొంగల ముఠా వీరి కారును ఆపి, అందులోని కుటుంబాన్ని బందీలుగా చేసుకుంది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. రంగంలోకి దిగారు. దీంతో పోలీసులపై దొంగలు కాల్పులు జరిపారు.
IMD Forecast: హైదరాబాదులో 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు, భారీ వర్షాలు
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.