అమెరికాలో రాజా సాబ్ ఫట్.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు హిట్.. అయినా ఫ్యాన్స్ అసంతృప్తి.. ఎందుకు?

ది బాస్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా చిత్రం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై మంచి టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. సంక్రాంతి పండుగ సీజన్ జోరుగా సాగుతున్నందున, ఈ చిత్రం సెలవుల రద్దీ, కుటుంబ ప్రేక్షకులతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీసును షేక్ చేయడం ఖాయమని తెలుస్తోంది.
అయితే యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని తెలుగు ప్రవాస సమాజంలో ఒక వర్గం ఈ సినిమాపై స్పష్టమైన నిరాశను వ్యక్తం చేస్తోంది. సాధారణంగా, మెగాస్టార్ సినిమాకు అమెరికా వ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా తెలుగు జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో విస్తృతంగా విడుదలవుతుందని అంచనా వేస్తారు.
కానీ అమెరికాలోని అనేక నగరాల్లో, సమీపంలోని థియేటర్లలో మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా ప్రదర్శించబడటం లేదని.. చాలా దూరంలో ఉన్న ప్రదేశాలలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉందని అభిమానులు చెబుతున్నారు. దీంతో ప్రేక్షకులు తమ ఇళ్లకు దగ్గరగా సినిమాను సులభంగా చూసే అవకాశం ఉంటుందని ఆశించినందున, ఇది నిరాశకు గురిచేసింది.
న్యూయార్క్, చుట్టుపక్కల నగరాల్లో, ఒక షో చూడటానికి తాము చాలా దూరం ప్రయాణించవలసి వస్తోందని చాలా మంది అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఫిర్యాదు చేశారు. ఇది పండుగ అనుభవాన్ని దూరం చేస్తుందని, కుటుంబ ప్రేక్షకులను, ముఖ్యంగా వృద్ధులను, పిల్లలు ఉన్నవారిని పరిమితం చేస్తుందని పలువురు నెటిజన్లు ఎత్తి చూపారు.
సాధారణంగా, అగ్రశ్రేణి తెలుగు తారలు నటించిన చిత్రాలకు ప్రధాన అమెరికా చైన్లు, స్థానిక థియేటర్లలో మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. సినిమాకు లభిస్తున్న మంచి స్పందనను బట్టి, మరిన్ని స్క్రీన్లు, షోలను జోడించడానికి స్పష్టమైన అవకాశం ఉందని వాణిజ్య పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
అమెరికాలో మరిన్ని థియేటర్లలో మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా విడుదలైతే వసూళ్లను గణనీయంగా పెంచవచ్చు. మంచి టాక్తో, థియేటర్లకు మెరుగైన అందుబాటు లభిస్తే ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ప్రభాస్ నటించిన 'రాజా సాబ్' చిత్రం అమెరికాలో పరాజయం పాలైంది.
కాబట్టి ఆ సినిమా స్క్రీన్లు, షోలను చిరంజీవి మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రానికి కేటాయించాలని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. అమెరికాలో ఈ చిత్రం విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడాలంటే, అన్ని ప్రధాన ప్రదేశాలలో అందుబాటులో మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
పంపిణీదారులు సానుకూలంగా స్పందించి, మరిన్ని నగరాల్లో అదనపు స్క్రీన్లను త్వరలోనే కేటాయిస్తారని మెగా అభిమానులు ఆశాభావంతో ఉన్నారు. పంపిణీ సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం సినిమా ప్రదర్శించబడుతున్న థియేటర్లలో మంచి ఆక్యుపెన్సీ కనిపిస్తోంది.