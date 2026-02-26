SSRajamouli: వారణాసితో భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఇలా వున్నాయంటున్న రాజమౌళి
రాజమౌళి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. తన సినిమా ప్రమోషన్లు అన్నీ చాలా సింపుల్ గా సోషల్ మీడియాలో పెద్దగా ఖర్చు లేకుండా చిన్నపాటి వీడియోలను చూపిస్తూ అభిమానులను సిని ప్రియులను ఉత్సాహపరుస్తుంటారు. ఇటీవలే ప్రియాంక చోప్రా వారణాసిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యాలు చేసింది. డాన్స్ పరంగా, యాక్షన్ పరంగా ఏది కంఫర్టబుల్ అంటూ బాలీవుడ్ లో ఓ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు వారణాసిలో చేస్తున్న యాక్షన్ సీన్స్ చాలా బాగా నచ్చాయని దర్శకుడు రాజమౌళి తీసుకుంటున్న కేర్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అంటూ వెల్లడించింది.
తాజాగా రాజమౌళి తన సినిమా వారణాసిలో చేయనున్న ఫైట్స్ ను ఏవిధంగా చేస్తున్నారో చెబుతూ.. వారణాసిలో మల్టీపుల్ యాక్టర్ లు, పెద్ద పెద్ద యాక్షన్ కొరియో గ్రాఫర్స్ వున్నారు. వారణాసి హై లెవల్ వుండే యాక్షన్ చిత్రమని చెప్పారు. హనుమంతుడు గదా ఫైట్స్ లను రీహార్సల్స్ రూపంలో ఆయన చూపించారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ని ఓ ఫ్లోర్ వేసిన భారీ సెట్లో ఆయన పై నుంచి ఎలా దూకుతూ స్టంట్ లు చేస్తారో ప్రోమో చూపించారు.
మహేష్ బాబు నటిస్తున్న మైథలాజికల్ యాక్షన్ యడ్వంచర్ మూవీ ఇది. ఇందులో దేశ విదేశాల్లోనూ షూటింగ్ జరుపుతున్నారు. శ్రీ దుర్గా ఆర్టస్, షోయింగ్ బిజినెస్ బేనర్లపై 1300 కోట్ల భారీ ప్రాజెక్ట్ అంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. 2027 ఏప్రిల్ 7 సినిమా విడుదల చేస్తున్నట్లు ముందుగానే ప్రకటించారు.