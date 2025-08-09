శనివారం, 9 ఆగస్టు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 9 ఆగస్టు 2025 (16:22 IST)

Rajamouli: మహేష్ బాబు అభిమానులకు సర్ ప్రైజ్ చేసిన రాజమౌళి

Mahesh babu Locket look
మహేష్ బాబుకు ప్రముఖులందరూ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలపడం ఒకటైతే, రాజమౌళి చెప్పడం ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆయన దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు చేస్తున్న సినిమా అప్ డేట్ గురించి అభిమానులతోపాటు సినీఇండస్ట్రీ కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. అందుకే రాజమౌళి ఎక్స్ లో ఓ ఫొటో పోస్ట్ చేశాడు. దీనిని చూశాక అభిమానులు మరింత ఆసక్తి కోసం నవంబర్ వరకు ఆగాల్సిందేనా అంటూ నిట్టూర్పు విడుస్తున్నారు.
 
ఫొటో లో మహేష్ ధరించిన లాక్కెట్ బాగా చూస్తే గుండెలపై రక్తం కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ఫైనల్ గా నవంబర్ లో ఫస్ట్ రివీల్ ఉంటుంది కన్ఫర్మ్ చేశారు. మొత్తానికి మాత్రం మహేష్ 50వ పుట్టినరోజు అభిమానులకోసం తన చెస్ట్ ను చూపిస్తూ థ్రిల్ కలిగించాడు. దర్శకుడు ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి కలయికలో రాబోతున్న ఈ సినిమా పాన్ వరల్డ్ సినిమాగా రూపొందుతోంది. ఇందులో ఎడ్వంచర్ పరంగా అవతార్ తరహాలో వుంటాయని టాక్ కూడా నెలకొంది.

లక్షద్వీప్ దీవులలోని ఉపాధ్యాయుల కోసం ఏఐ శిక్షణా కార్యక్రమం

లక్షద్వీప్ దీవులలోని ఉపాధ్యాయుల కోసం ఏఐ శిక్షణా కార్యక్రమంకేరళ రాష్ట్ర జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ టెక్నాలజీ విభాగం అయిన కేరళ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ (కైట్), లక్షద్వీప్ దీవులలోని ఉపాధ్యాయుల కోసం ఆన్‌లైన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. AI, రోబోటిక్స్‌పై దృష్టి సారించి, తొమ్మిది దీవులలోని అన్ని ఉపాధ్యాయులను ఈ చొరవ కవర్ చేస్తుందని కైట్ సీఈవో కె. అన్వర్ సాదత్ అన్నారు. లక్షద్వీప్ దీవులు కేరళ పాఠ్యాంశాలను అనుసరిస్తున్నందున, అక్కడ ఉపయోగించే సవరించిన 10వ తరగతి ICT పాఠ్యపుస్తకాలలో రోబోటిక్స్ చేర్చబడింది.

Andhra Pradesh: ఇండియా జస్టిస్ రిపోర్ట్- 2025: రెండో స్థానానికి ఎగబాకిన ఆంధ్రప్రదేశ్

Andhra Pradesh: ఇండియా జస్టిస్ రిపోర్ట్- 2025: రెండో స్థానానికి ఎగబాకిన ఆంధ్రప్రదేశ్ఇండియా జస్టిస్ రిపోర్ట్- 2025 ప్రకారం న్యాయం అందించడంలో 18 పెద్ద- మధ్య తరహా రాష్ట్రాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. 2022లో ఐదవ స్థానం నుండి ఏపీ రాష్ట్రం ఎగబాకింది. దక్షిణాది రాష్ట్రం 'జైళ్ల' విభాగంలో నాల్గవ స్థానంలో, న్యాయ సహాయంలో ఐదవ స్థానంలో ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. "మా ర్యాంకింగ్‌ మెరుగుకావడంపై మేము సంతోషిస్తున్నాము. తదుపరి ర్యాంకింగ్‌లో నంబర్-1గా ఉండటానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము" అని టిడిపి జాతీయ ప్రతినిధి జ్యోత్స్న తిరునగరి అన్నారు.

నా స్కూటీ నాకిచ్చేయండి... వా... అంటూ పోలీసుల వద్ద ఏడ్చిన యువతి (video)

నా స్కూటీ నాకిచ్చేయండి... వా... అంటూ పోలీసుల వద్ద ఏడ్చిన యువతి (video)ట్రాఫిక్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాహనాలను పార్క్ చేస్తే పోలీసులు ఊరుకుంటారా? వాటిని సీజ్ చేసి పోలీసు స్టేషనుకి తరలిస్తారు. అదే జరిగింది. ఓ యువతి తన స్కూటీని రోడ్డుపై పార్క్ చేయడంతో దాన్ని ట్రాఫిక్ పోలీసులు తమ వాహనంపై ఎక్కించి తరలిస్తున్నారు. ఇది చూసిన ఆ యువతి పరుగు పరుగున అక్కడికి వచ్చింది. తన స్కూటి తనకు ఇవ్వాలంటూ చిన్నపిల్లలా ఏడుస్తూ గోలగోల చేసింది.

Heavy rains: రానున్న మూడు రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు- అలెర్ట్ జారీ

Heavy rains: రానున్న మూడు రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు- అలెర్ట్ జారీహైదరాబాద్‌ను మరోసారి భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. అర్ధరాత్రి నుంచి కుండపోత వర్షాలు కురుస్తూ అనేక మంది నివాసితులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఓల్డ్ టౌన్, చార్మినార్, చంద్రాయణగుట్ట వంటి ప్రాంతాలలో నగరం అంతటా వరద నీరు నిలిచిపోగా, బహదూర్‌పురా, గౌలిగూడ, శాలిబండ, సైదాబాద్, మలక్‌పేట, చాదర్‌ఘాట్, యూసుఫ్‌గూడలో తీవ్ర వరదలు సంభవించాయి.

వరుస గుండెపోటు మరణాలు: తెలంగాణ హైకోర్టుకి వెళ్లాలంటే గుండె గుభేల్

వరుస గుండెపోటు మరణాలు: తెలంగాణ హైకోర్టుకి వెళ్లాలంటే గుండె గుభేల్ఇటీవల తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రాంగణంలో నలుగురు న్యాయవాదుల మరణాలకు గుండెపోటు కారణం కావడంతో అందరూ షాకవుతున్నారు. ఎంతో చలాకీగా వుండే న్యాయవాదులు అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు వచ్చి కుప్పకూలి మరణించడంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈమధ్య కాలంలో కేవలం గుండెపోటు కారణంగా మరణించిన న్యాయవాదుల సంఖ్య 4కి చేరింది. ఇటీవలే పర్స అనంత నాగేశ్వర రావుకి గుండెపోటు రావడంతో సోఫాలో కూర్చున్నచోటే కుప్పకూలి మరణించారు. దీనితో కోర్టు ప్రాంగణంలో వైద్య సేవలు అందుబాటులో వుండేట్లు చూడాలని న్యాయవాదులు కోరుతున్నారు.

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?ఈ రోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసే వారి సంఖ్య పెరగుతోంది. దీనితో పాటు ఊబకాయుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ పోతోంది. ఆరోగ్యపరంగా వుండాల్సిన బరువు కంటే అధిక బరువు వున్నవారిని ఊబకాయులుగా పరిగణిస్తారు. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బరువు పెరగడం మాత్రమే కాదు, అనేక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ఒక సంక్లిష్టమైన వ్యాధి. అధిక శరీర కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల వివిధ అవయవాలపై ఒత్తిడి పెరిగి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తాయి. ఊబకాయం వల్ల వచ్చే ప్రధాన వ్యాధులు: టైప్ 2 మధుమేహం (Type 2 Diabetes): ఊబకాయం ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తుంది.

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?వర్షాకాలంలో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కాస్తంత పెరుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఉష్ణోగ్రత తగ్గడం: వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లబడటం వల్ల రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి. దీనివల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది, గుండెపై భారం పడుతుంది. ఇప్పటికే గుండె సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది మరింత ప్రమాదకరం. అధిక తేమ: గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది, ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి. శరీరం ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించుకోవడానికి గుండె ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులు, అలసట, గుండెపై ఒత్తిడి పెరుగుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండిపండుగ సీజన్ ప్రారంభాన్ని రక్షా బంధన్ సూచిస్తుంది. తోబుట్టువుల మధ్య బంధాన్ని ఇది వేడుక చేస్తోంది. ఈ సంవత్సరం, మీ తోబుట్టువుల దీర్ఘకాలిక విజయం, శ్రేయస్సు కోసం ఆరోగ్యాన్ని ప్రాధాన్యతగా మార్చటం ద్వారా ఆ హృదయపూర్వక వాగ్దానాన్ని ఆలోచనాత్మక సంజ్ఞతో గౌరవించండి. పండుగలు తరచుగా ఆనందకరమైన భోజనం, తీపి వంటకాలతో వస్తాయి. కానీ, ఆ ఆనందాన్ని బుద్ధిపూర్వక ఎంపికలతో సమతుల్యం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఈ రక్షా బంధన్ వేళ, కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి పోషకమైన ఆహారాలను మీ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చడం ద్వారా వేడుకలను మరింత అర్థవంతంగా మార్చుకోండి.

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆధ్యాత్మిక వృక్షంగా చెప్పుకునే కదంబ వృక్షంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహానికి: కదంబ చెట్టు ఆకులు, బెరడు, వేర్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. నొప్పి నివారణకు: దీని ఆకులకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నందున, వాటిని నలిపి నొప్పి ఉన్న చోట కట్టడం వల్ల వాపు, నొప్పి తగ్గుతాయి. ఇతర ఉపయోగాలు: కదంబ చెట్టు వేర్ల సారం ఊబకాయాన్ని తగ్గించడంలోనూ, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నివారణలోనూ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తారు.

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుపప్పు పూర్ణాలు లేదా పూర్ణం బూరెలు ఒక రుచికరమైన సాంప్రదాయక స్వీట్. శనగపప్పు, బెల్లం, నెయ్యి వంటి పోషకాలున్న పదార్థాలతో వీటిని తయారు చేస్తారు. రుచిగా ఉండటమే కాకుండా, పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్యానికి కొన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. పప్పు పూర్ణాలలో ఉపయోగించే శనగపప్పులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మత్తుకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఫైబర్ కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పూర్ణాలలో ఉపయోగించే బెల్లం (Jaggery) పంచదారకు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా బెల్లం పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇనుము (ఐరన్), మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.
