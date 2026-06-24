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kamal hasan :ఆపరేషన్ డ్రస్తో రజనీకాంత్ ధర్మన్.. ది డెడ్లీ డాక్టర్..మొదలైంది
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కొత్త చిత్రం 'ధర్మన్' షూటింగ్ను రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ (RKFI) ఈ రోజు ప్రారంభించింది. ఈ సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ను ఈ రోజు ఆవిష్కరించారు. ఇటీవలి కాలంలో భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా నిలిచింది.
Rajinikanth, Kamal Haasan, Simran, Rashikanna
'ది డెడ్లీ డాక్టర్’ అనే పవర్ఫుల్ ట్యాగ్లైన్తో విడుదలైన ఈ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఆపరేషన్ థియేటర్లో నిలబడి ఉన్న రజనీకాంత్, ఆపరేషన్ డ్రస్తో పాటు డార్క్ గ్లాసెస్ ధరించి కనిపించారు. చేతిలో రక్తపు మరకలు ఉన్న స్కాల్పెల్ పట్టుకుని చిరునవ్వుతో కనిపిస్తున్న ఆయన లుక్ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది.
ప్రపంచ చలనచిత్ర చరిత్రలో కమల్ హాసన్, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ మధ్య ఉన్నంత స్నేహబంధం చాలా అరుదు. భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలు, 'ధర్మన్' చిత్రం ద్వారా నిర్మాత-నటుడిగా మొదటిసారిగా కలిసి పనిచేస్తున్నారు. రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై కమల్ హాసన్,ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, RKFI నిర్మాణంలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించే మొదటి సినిమా కావడం విశేషం. ఇది భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలోని అత్యంత ప్రముఖ స్టూడియోలలో ఒకటైన RKFI 46 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఒక గర్వించదగ్గ ఘట్టం.
భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుని, అత్యంత ఆసక్తికరమైన యువ దర్శకులలో ఒకరిగా పేరు తెచ్చుకున్న అశ్వత్ మారిముత్తు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్తో పాటు, దక్షిణాది చిత్రసీమలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నటి సిమ్రాన్, తమిళ, తెలుగు, హిందీ చిత్రాలలో తన అద్భుత నటనతో గుర్తింపు పొందిన రాశీ ఖన్నా ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో అత్యంత అద్భుతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలను రూపొందించడంలో పేరుగాంచిన జాతీయ అవార్డు గ్రహీతలు 'అన్బరివ్' ద్వయం యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీని నిర్వహిస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రాఫర్ గా నికేత్ బొమ్మిరెడ్డి , కార్తీక్ రాజ్కుమార్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ప్రదీప్ ఇ. రాఘవ్ ఎడిటర్గా వ్యవహరిస్తుండగా, అన్నదురై ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. అలాగే డిస్నీ సంస్థ దీనికి సహ-నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తోంది.
నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు, నిర్మాణ బృందం, ప్రముఖ అతిథుల సమక్షంలో జరిగిన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంతో చెన్నైలో ఈ చిత్రం చిత్రీకరణ ఈ రోజు మొదలైంది.
చిత్ర ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంతో కమల్ హాసన్ మాట్లాడుతూ.. “రజనీకాంత్తో నాకు దాదాపు 50 ఏళ్ల స్నేహం, ప్రయాణం ఉంది. మేమిద్దరం కలిసి సినిమా చేయాలనేది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కోరిక. ఎన్నో ఏళ్ల చర్చల తర్వాత ఆ కల ఇప్పుడు ఒకటి కాదు, రెండు సినిమాల రూపంలో నిజమవుతోంది. ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి మాకు అండగా నిలిచిన ప్రేక్షకులకు, సినీ పరిశ్రమకు కృతజ్ఞతలు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేకమైనది. మహేంద్రన్ గారికి, రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ టీమ్కు ధన్యవాదాలు. దర్శకుడు అశ్వత్ మారిముత్తు, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్తో పాటు మొత్తం టీమ్పై మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ఈరోజు పరిశ్రమకు మంచి సినిమాలు, విజయవంతమైన సినిమాలు ఎంతో అవసరం. ఆ బాధ్యతను మేము కూడా తీసుకుంటున్నాం. మీ అందరి ప్రేమ, ఆశీర్వాదాలకు ధన్యవాదాలు”
రజనీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. కమల్ హాసన్ గారి రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ కోసం ఈ సినిమా చేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ దర్శకుడు అశ్వత్ మారిముత్తు అద్భుతంగా రూపొందిస్తున్నారు. కథ విషయంలో నా నిర్ణయంపై కమల్ పూర్తి నమ్మకం ఉంచినప్పుడు నాకు మరింత బాధ్యతగా అనిపించింది. ముందుగా ఆయనే కథ వినాలని నేను కోరాను. ఆయనకు నచ్చిన తర్వాతే ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వెళ్లింది. అశ్వత్ ఎంతో ప్రతిభావంతమైన దర్శకుడు. ఆయనతో పాటు మొత్తం టీమ్పై నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ఇది అందరి సమిష్టి కృషి. మంచి సినిమా ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో అందరం పనిచేస్తున్నాం. కమల్తో నా స్నేహం 50 ఏళ్లకు పైబడింది. సినీ ప్రయాణం ప్రారంభమైన రోజుల నుంచే ఆయన నాకు ఎన్నో విధాలుగా సహాయం చేశారు. మా స్నేహం గురించి ప్రజలకు తెలిసింది చాలా తక్కువ మాత్రమే. ఆయన చేసిన సహాయం, మార్గదర్శకత్వం ఎంతో గొప్పది. ‘పెట్టా’ తర్వాత మళ్లీ సిమ్రాన్తో కలిసి నటించడం సంతోషంగా ఉంది. సినిమాలో బలమైన పాత్రలు, వినోదం, థ్రిల్స్, అనిరుధ్ అందించిన అద్భుతమైన సంగీతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. కమల్ గారికి ఎప్పుడూ అండగా నిలిచే మహేంద్రన్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు, దేవుడి కృపతో ఈ సినిమా పెద్ద విజయాన్ని సాధిస్తుందని నమ్ముతున్నాను”
కలైపులి ఎస్. ధను, అన్బుచెజియన్, ఆర్.కె. సెల్వమణి, లింగుస్వామి, కణ్ణన్ (CTO, సన్ నెట్వర్క్), షెన్బగమూర్తి, తమిళ కుమారన్, కృష్ణన్ కుట్టి (జియో స్టార్), బాలచంద్రన్ (జియో స్టార్), ప్రదీప్ మిల్ట్రాయ్ పీటర్ (జియో స్టార్), ఆనంద్ (సరిగమ) శరవణన్ వినోత్ వంటి సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు, దిగ్గజాలు ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. ఇది ఒక చిరస్మరణీయ వేడుకగా నిలిచింది.
హృద్రోగంతో చనిపోతే నీవు అనాథవు అవుతావు.. భార్యను హత్య చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వృద్ధ భర్త
జూలై నెలలో ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు
అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు జూలై నెలలో జరుగనున్నాయి. ఈ అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనాల్సిందిగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ ఆహ్వానించారు. ఈ మేరకు దౌత్య వర్గాలు బుధవారం వెల్లడించాయి. అయితే, దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటనేదీ రాలేదు.
వాష్ రూమ్లో ప్రసవించి వెంటిలేటర్ రంధ్రం నుంచి నవజాత శిశువును విసిరేసిన యువతి
హైదరాబాద్ నగరంలోని గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ దారుణం జరిగింది. హాస్టల్లో ఉంటున్న ఓ యువతి వివాహేతర సంభంధం కారణంగా గర్భదాల్చింది. ఆమెకు నవమాసాలు నిండటంతో వాష్ రూమ్లో పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఆ తర్వాత నవజాత శిశువును వెంటిలేటర్ రంధ్రం కూడా బయటకు విసిరేసింది. దీంతో ఆ పసికందు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆ యువతి మాత్రం హైదరాబాద్ నీలోఫర్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.
బికారి అయిన వ్యక్తి మోజులో పడి కోటీశ్వరుడైన కాబోయే భర్తను హత్య చేసిన యువతి
పూణేకు చెందిన ఒక సంపన్న కుటుంబానికి చెందిన కేతన్ అగర్వాల్ హత్యకు సంబంధించి దిగ్భ్రాంతికరమైన వివరాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. గోయల్ కుటుంబానికి చెందిన సియాతో కేతన్కు నిశ్చితార్థం జరిగింది. అగర్వాల్ కుటుంబం అత్యంత ధనవంతులు. కేవలం వివాహ వేదిక కోసం రాజస్థాన్లో ఒక ప్యాలెస్ను రూ. 17 కోట్లతో బుక్ చేసుకున్నారు. దీనిని బట్టి ఆ వివాహం ఎంత వైభవంగా జరగబోతోందో, సియా ఎలాంటి సంపన్న కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టబోతోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ, మొబైల్ ఫోన్ షాపు నడిపే ఒక సామాన్యమైన యువకుడి కోసం ఆమె తన సంపన్న కాబోయే భర్తను హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకుంది.
గోల్డ్ మైనింగ్తో పూర్వవైభవం... బంగారు శుద్ధి కర్మాగారానికి సీఎం చంద్రబాబు
గోల్డ్ మైనింగ్తో జొన్నగిరిలో పూర్వ వైభవానికి శ్రీకారం చుట్టామని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలో బంగారం శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ఆయన బుధవారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ, రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చడం జొన్నగిరి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని గతంలో సువర్ణగిరి అని పిలిచేవారు. అశోకుడి నాలుగో రాజధాని ఇది. జొన్నగిరిని సువర్ణగిరిగా మార్చుకుందామా? వందల ఏళ్ల క్రితమే ఈ ప్రాంతం బంగారం, రత్నాలతో నిండింది. అశోకుడి శాసనాలు ఈ ప్రాంత వైభవాన్ని చాటి చెబుతున్నాయి. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తిచేసి సీమను కాపాడాలనే ఆలోచన చేసిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్. ఆయన నిర్ణయంతో రాయలసీమ ప్రాంతానికి ప్రాణం పోశామన్నారు.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.
శరీర కొవ్వు కరిగించుకునే 8 మార్గాలు
నాజూకుతనం. ఈరోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. దీనితో నాజూకుతనం పోయి అధికబరువు, ఊబకాయం సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే శరీరానికి తగ్గ బరువు వుండటం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. రోజూ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని మంచినీళ్లలో తగిన మోతాదులో నిమ్మ లేదా తేనె కలిపి త్రాగాలి. ఉదయం- సాయంత్రం వారానికి రెండుసార్లు కరక్కాయను తీసుకుంటుండాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాన్ని చేయాలి. అల్పాహారం కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్, మొలకలు, ఫ్రూట్ షేక్స్, స్మూతీస్ తీసుకోవాలి. తేలికపాటి డిన్నర్ తీసుకోవాలి, వీలైతే జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కూరగాయలు- పండ్లు త్వరగా జీర్ణమవుతాయి కనుక వాటిని తీసుకుంటుండాలి.