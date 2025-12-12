శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025
Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)

సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌కు నేడు పుట్టినరోజు. 75వ పుట్టిన రోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన 50 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌లోని ఉత్తమ సినిమాలు ఓటీటీల్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. రజినీకాంత్ కెరీర్‌లో ఓ టర్నింగ్ పాయింట్ బాషా మూవీ. అప్పట్లో అదో సంచలనం. అందులో రెండు యాంగిల్స్ ఉన్న పాత్రల్లో తలైవా అదరగొట్టారు. 
 
బాషా ఒక్కసారి చెబితే వంద సార్లు చెప్పినట్లే అని డైలాగ్ ఎవర్ గ్రీన్. ఈ సినిమా జనవరి 15, 1995లో రిలీజైంది. అలాగే రజినీకాంత్ సినిమా ముత్తుకు ఇప్పటికీ ఫ్యాన్స్‌లో క్రేజ్ వుంది. ఇందులోని సాంగ్స్, డైలాగ్స్ ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ముత్తు సినిమా 1995, అక్టోబర్ 23న విడుదలైంది. 
 
ఇప్పటికీ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ఓ ఉదాహరణగా చెప్పుకునే గొప్ప మూవీ చంద్రముఖి. ఇందులో డాక్టర్ శరవణన్ గా రజినీకాంత్ చేసే సందడి అదిరిపోయింది. నిజమైన స్నేహానికి అర్థం చెప్పే మూవీ దళపతి. 
 
మహా భారతంలోని కర్ణుడు, దుర్యోధనుడు స్నేహం ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. దళపతి మూవీ 1991లో రిలీజైంది. ఇందులో రజినీకాంత్, మమ్ముట్టి కలిసి ఫ్యాన్స్‌కు అదిరిపోయే ట్రీట్ ఇచ్చారు. ఇవే కాకుండా కాలా, దర్బార్, జైలర్ లాంటి రజినీకాంత్ సినిమాలనూ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడొచ్చు. 
రజనీకాంత్ జననం డిసెంబర్ 12, 1950, బెంగళూరులో జన్మించారు. తమిళ సినిమా రంగంలోని ప్రముఖ తారలలో ఒకరిగా రజనీకాంత్ ఎదిగారు. 170 కి పైగా చిత్రాలలో పాత్రలతో, ఆయన హిందీ, తెలుగు, కన్నడ చిత్రాలలో కూడా గణనీయమైన విజయాన్ని సాధించారు. తన ఆకర్షణీయమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్.. తలైవర్.. సూపర్ స్టార్ అనే స్థాయికి ఎదిగేలా చేశారు.

బావ సర్టిఫికేట్లు వాడుకొని డాక్టరుగా చెలామణి అవుతున్న బామ్మర్ది... ఎక్కడ?

బావ సర్టిఫికేట్లు వాడుకొని డాక్టరుగా చెలామణి అవుతున్న బామ్మర్ది... ఎక్కడ?ఓ వ్యక్తి తన బావ (అక్క భర్త) వైద్య సర్టిఫికేట్లను వాడుకుని డాక్టరుగా గత నాలుగేళ్లుగా చెలామణి అవుతున్నాడు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని లాతూర్‌లో వెలుగులోకి వచ్చింది. తన తమ్ముడు చేస్తున్న అక్రమాలపై అక్క ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శివరాజ్ పాటిల్ ఇకలేరు

కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శివరాజ్ పాటిల్ ఇకలేరుకాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, లోక్‌సభ మాజీ స్పీకర్, కేంద్ర హోం శాఖ మాజీ మంత్రి శివరాజ్ పాటిల్ ఇకలేరు. ఆయన వయసు 90 యేళ్లు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆయన... మహారాష్ట్రలోని లాతూర్‌లో తుదిశ్వాస విడిచినట్టు కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. తన సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో కీలక పదవులను అలంకరించిన శివరాజ్ పాటిల్, దేశ రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు.

మాధురి పుట్టినరోజు: ఫామ్‌హౌస్‌లో దాడి.. మాధురిలతో పాటు కొందరికి నోటీసులు

మాధురి పుట్టినరోజు: ఫామ్‌హౌస్‌లో దాడి.. మాధురిలతో పాటు కొందరికి నోటీసులుఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి జంట మళ్లీ వార్తల్లోకి ఎక్కారు. మాధురి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గురువారం రాత్రి మొయినాబాద్ ఫామ్‌హౌస్‌లో నిర్వహించిన పార్టీపై పోలీసులు దాడి చేశారని సమాచారం. అనుమతి లేకుండా మద్యం, హుక్కా పరికరాలతో పార్టీ చేసుకుంటున్నారనే సమాచారంతో ఈ ఆకస్మిక తనిఖీ జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనతో వీరిద్దరూ పోలీసుల అదుపులోకి వెళ్లినట్లు సమాచారం.

యువతిని వంచించిన ముగ్గురు కామాంధులు...వేర్వేరుగా అత్యాచారం

యువతిని వంచించిన ముగ్గురు కామాంధులు...వేర్వేరుగా అత్యాచారంఓ యువతిని ముగ్గురు కామాంధులు వంచించారు. ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో ఆ యువతుని లోబరుచుకుని వేర్వేరుగా అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. బస్సులో ఒకరు, ఆటోలో ఒకరు, కళాశాలలో ఒకరు పరిచయమైన నిందితులు మంచిగా నటిస్తూ అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు. ఆ తర్వాత ఆ ముగ్గురు కామాంధులు మోసం చేయడంతో బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

HIV Cases: బీహార్‌లో విజృంభించిన హెచ్ఐవీ మహమ్మారి.. 7,400 మందికి వైరస్

HIV Cases: బీహార్‌లో విజృంభించిన హెచ్ఐవీ మహమ్మారి.. 7,400 మందికి వైరస్బీహార్‌లోని సీతామఢీ జిల్లాలో హెచ్‌ఐవీ మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది. జిల్లావ్యాప్తంగా ఏకంగా 7,400 మంది ఈ వైరస్ బారిన పడినట్లు అధికారిక నివేదిక వెల్లడించడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. బీహార్‌లోని సీతామర్హి జిల్లా ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ప్రజారోగ్య సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. స్థానిక ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలపై అపారమైన ఒత్తిడిని కలిగిస్తోంది. మరింత ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏమిటంటే, బాధితుల్లో 400 మంది చిన్నారులు కూడా ఉండటం. జిల్లా ఆసుప‌త్రిలోని ఏఆర్‌టీ సెంటర్‌లో నిర్వహించిన వైద్య పరీక్షల్లో ఈ షాకింగ్ వాస్తవాలు బయటపడ్డాయి.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?తమలపాకులతో అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తమలపాకు జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. కఫాన్ని పలచన చేసి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తమలపాకు సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.
