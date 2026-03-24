'బాక్సాఫీస్ కా బాప్' ఆదిత్య ధర్ : 'ధురంధర్' మూవీపై రజనీకాంత్ ప్రశంసలు
బాలీవుడ్ చిత్రం 'ధురంధర్ ది రివెంజ్' చిత్రంపై సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఈ చిత్ర దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ను ఆయన ఆకాశానికెత్తేశారు. బాక్సాఫీస్ కా బాప్ అంటూ కితాబిచ్చారు. ఇది సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ మేరకు రజనీకాంత్ సోమవారం రాత్రి ఎక్స్ వేదికగా ఓ ట్వీట్ చేశారు. 'ధురంధర్ 2' అద్భుతమైన సినిమా. ఆదిత్య ధర్, బాక్సాఫీస్ కా బాప్. (బాక్సాఫీస్ తండ్రిలాంటివాడు) రణవీర్, చిత్ర బృందానికి అభినందనలు. ప్రతి భారతీయుడు తప్పక చూడాల్సిన సినిమా. జై హింద్' అని పోస్ట్ చేశారు.
రజనీకాంత్ ప్రశంసపై దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ భావోద్వేగంగా స్పందించారు. "సార్, మేమంతా వినోదానికి మిమ్మల్నే ఒక బెంచ్మార్క్గా చూస్తూ పెరిగాం. దశాబ్దాలుగా మమ్మల్ని నవ్విస్తూ, ఏడిపిస్తూ, విజిల్స్ వేయించిన మీ మ్యాజిక్ ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. అలాంటి మీరు మా సినిమాను 'తప్పక చూడాలి' అనడం నా జీవితంలో అతిపెద్ద సూపర్ స్టార్ మూమెంట్. మీ ఆశీర్వాదానికి మాటల్లో చెప్పలేనంత కృతజ్ఞతలు' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కాగా, 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్' ఇటీవలికాలంలో భారతీయ సినిమాలో అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని భాషల్లోనూ ఈ చిత్రం భారీ వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఆయుష్మాన్ ఖురానా, అనుపమ్ ఖేర్ వంటి ప్రముఖులు సైతం ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. అయితే, యాక్షన్, జాతీయవాదం వంటి అంశాలతో వచ్చిన ఈ చిత్రం.. ప్రభుత్వ అనుకూల ప్రచార సినిమా అంటూ ఒక వర్గం ప్రేక్షకుల నుంచి విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి.