'జైలర్-2' చిత్రంలో నటించేందుకు ఓ కండిషన్ పెట్టిన మిథున్ చక్రవర్తి
రజనీకాంత్ - నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ కాంబినేషన్లో రూపొందిన చిత్రం తాజా చిత్రం 'జైలర్-2'. ఈ నెల 15వ తేదీన విడుదలకానుంది. అయితే, ఈ చిత్రంలో పలువురు అగ్ర నటులు నటించారు. వీరిలో బాలీవుడ్ నటుడు మిథున్ చక్రవర్తి ఒకరు. ఈ చిత్రంలో నటించేందుకు ఆయన ఓ కండిషన్ పెట్టారు. దానికి దర్శక నిర్మాతలు అంగీకరించిన తర్వాతే చిత్రంలో నటించేందుకు సంతకం చేశారు. ఆ కండిషన్ ఏంటో కాదు.. తన పాత్రను హీరో కొట్టకూడదని అలా అయితేనే అంగీకరిస్తానని అన్నారట. ఇటీవల నిర్వహించిన 'జైలర్ 2 సూపర్ షో' కార్యక్రమంలో రజనీకాంత్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
'మూవీ టీమ్ మిథున్ను సంప్రదించినప్పుడు.. తన పాత్ర గురించి పూర్తి వివరాలు అడిగారు. ఒకవేళ విలన్ అయితే.. దెబ్బలు తినాలా?. నన్ను కొట్టే సన్నివేశాలు ఉంటే చేయను' అని సరదాగా అన్నారట. ఆ తర్వాత వేవ్స్ సమ్మిట్ కార్యక్రమంలో మిథున్ - రజనీకాంత్ల మధ్య ఈ సినిమా చర్చకు వచ్చింది. రజనీకాంత్ అడిగితే నటించేందుకు సిద్ధమేనని చెప్పిన మిథున్.. తనను కొట్టకూడదని, తనను కాల్చడం లాంటివి చేయకూడదని కండిషన్ పెట్టారట.
ఈ కండిషన్ గురించి నెల్సన్తో మాట్లాడి చెబుతానని రజనీకాంత్ సమాధానమిచ్చినట్లు తెలిపారు. నెల్సన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో మిథున్ చక్రవర్తితో పాటు మోహన్లాల్, రమ్యకృష్ణ, విద్యాబాలన్, ఎస్.జె.సూర్య తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం,