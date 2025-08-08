Rajani: రజనీకాంత్ స్టామినా 75 ఏళ్ల వయసులో కూడా తగ్గెదేలే
సరిగ్గా వారం రోజుల టైం వుంది సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కొత్త సినిమా 'కూలీ' థియేటర్లలో భారీ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందింది. సత్యరాజ్, ఆమిర్ ఖాన్, నాగార్జున, సౌబిన్ షాహిర్ తోపాటు నటులతో అద్భుతమైన లైనప్ను ఏర్పాటు చేశారు.
75 ఏళ్ల వయసులో కూడా రజనీకాంత్ ఆ సూపర్ స్టార్ వైబ్ను ఎలా ఆక్రమిస్తున్నారో తెలుసుకుంటే చాలా వింతగా ఉంది - అభిమానులు మాత్రం తగ్గెదేలే అన్నట్లుగా వున్నారు. ఉదాహరణకు కేరళను తీసుకోండి: ప్రత్యక్ష ప్రసారం అయినప్పుడు, టిక్కెట్లు 3 గంటల్లోపు ఆన్లైన్లో 1.5 లక్షలకు పైగా అమ్ముడయ్యాయి, దాదాపు 1,300 షోల నుండి దాదాపు రూ. 2.5 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశాయి. అలాంటి ఉన్మాదం కూలీని దక్షిణాదిలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా మరియు విదేశాలలో కూడా బాక్సాఫీస్ రికార్డ్ మారుస్తుందా లేదా అనే దాని గురించి ఇప్పుడు అంతా ఉంది.
అనిరుధ్ సౌండ్ట్రాక్ ఇప్పటికే ఊపందుకుంది, థియేటర్లు పెరగకముందే తీవ్రమైన హైప్ను క్రియేట్ చేసింది. కొన్ని చోట్ల ముందస్తు ప్రదర్శనలు ఉండవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి, సన్ పిక్చర్స్ మద్దతుతో, ఈ చిత్రం ఆగస్టు 14, 2025న బహుళ భాషలలో విడుదల కానుంది. తలైవర్ మళ్ళీ తెరపై వెలుగుతుందని అభిమానులు గంటలు లెక్కిస్తున్నారు.