Jana Nayagan Leaks: జన నాయగన్ లీక్స్.. రజనీకాంత్, చిరంజీవి సీరియస్
దళపతి విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ చిత్రానికి సంబంధించిన లీక్లపై చలనచిత్ర సంఘాలు గట్టిగా నిలబడాలని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ పిలుపునిచ్చారు. తన ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా స్పందిస్తూ, ఈ లీక్ల వ్యవహారాన్ని రజనీకాంత్ దిగ్భ్రాంతికరం, బాధాకరంగా అభివర్ణించారు.
ఈ లీక్లకు బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రజనీకాంత్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. "ఎవరో ఒకరు 'జన నాయగన్' చిత్రాన్ని ఇంటర్నెట్లో విడుదల చేయడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, బాధను కలిగించింది. చలనచిత్ర సంఘాలు దీనిపై గట్టిగా గళం విప్పాలి. అలాగే ప్రభుత్వం బాధ్యులను గుర్తించి, వారికి కఠిన శిక్షలు విధించాలి. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి నేరాలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలి.. అని రజనీకాంత్ పేర్కొన్నారు.
తన ఎక్స్ హ్యాండిల్లో, చిరంజీవి 'జన నాయగన్' చిత్ర నిర్మాతలకు ఒక లేఖ రాశారు. జన నాయగన్ చిత్రం దురదృష్టవశాత్తు లీక్ అవ్వడం నన్ను తీవ్రంగా కలవరపెడుతోంది. సినిమా అనేది నమ్మకం, కృషి, ఎందరో సమిష్టి కలల మీద నిర్మించబడుతుంది. ఇలాంటి సంఘటనలు పరిశ్రమలోని మనందరినీ ప్రభావితం చేస్తాయి.
మన సృజనాత్మక పనిని కాపాడుకోవడం ఎంత కీలకమో ఇవి మనకు గుర్తు చేస్తాయి.. అని చిరంజీవి రాశారు. ఈ లీకుల విషయంలో నష్టాన్ని అరికట్టడానికి, దోషులను శిక్షించడానికి కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ (జన నాయగన్ అధికారిక నిర్మాణ సంస్థ)కు ఆయన తన మద్దతు ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.