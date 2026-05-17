Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 17 May 2026 (20:56 IST)

సినిమాపై అవగాహన లేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖనా? సీఎం విజయ్‌పై విశాల్ ఫైర్

BY: ఠాగూర్
Publish: Sun, 17 May 2026 (20:51 IST) Updated: Sun, 17 May 2026 (20:56 IST)
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌పై కోలీవుడ్ హీరో విశాల్ మండిపడ్డారు. సినిమాపై ఏమాత్రం అవగాహన లేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖన కేటాయించడాన్ని విశాల్ తప్పుబట్టారు. సీఎంగా విజయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే పాఠశాలలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, బస్టాండ్ల సమీపంలో మద్యం దుకాణాల మూసివేతకు ఆదేశాలు జారీ చేయగా, ఈ నిర్ణయాన్ని విశాల్ స్వాగతించారు. కానీ, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా రాజ్‌మోహన్‌ నియామకాన్ని తీవ్రంగా తప్పబట్టారు. ఇదే అంశంపై ఆయన ఓ ట్వీట్ చేశారు. 
 
'ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైన వారికి సీఎం విజయ్‌ మంత్రి పదవులు కేటాయించడం సంతోషంగా ఉంది. అయితే, రాజ్‌మోహన్‌ను ఫిల్మ్‌టెక్నాలజీ, సినిమాటోగ్రాఫ్‌ యాక్ట్‌ శాఖ కేటాయించడం నన్ను ఎంతగానో నిరుత్సాహ పరిచింది. ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న సినీ రంగానికి సంబంధించిన సమస్యలను, విజ్ఞప్తులను ఏ అనుభవమూ లేని వ్యక్తికి ఎలా తెలియజేయగలం? 30 ఏళ్ల సినీ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిగా మీకు (సీఎం విజయ్‌నుద్దేశించి) క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు పూర్తిగా తెలుసు. అలాంటిది, ఏ అనుభవమూ లేని వారికి ఎలా వివరించగలం?' అని విశాల్ ప్రశ్నించారు.
 
ఈ సందర్భంగా సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించి విశాల్‌ కొన్ని విజ్ఞప్తులను సీఎం విజయ్‌ ముందుంచారు. ప్రభుత్వ టికెటింగ్‌ విధానాన్ని తీసుకురావాలని కోరారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వానికీ ఆదాయం వస్తుందని పేర్కొన్నారు. దేశమంంతటా ‘ఒకే దేశం ఒకే పన్ను విధానం’ అమలవుతుండగా.. రాష్ట్రంలో మాత్రం స్థానిక సంస్థల పన్ను విధిస్తున్నారని, దీన్ని రద్దు చేయాలని కోరారు. చిన్న చిత్రాలకు ఇచ్చే సబ్సిడీని పెంచాలన్నారు. 
 
ఇదే విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రికి వినతిపత్రం రూపంలో ఇవ్వొచ్చని, కానీ, 9 ఏళ్లుగా ఇలాంటి వినతులు ఇస్తూనే ఉన్నామని విశాల్‌ అన్నారు. రాజ్‌మోహన్‌ను కించపరచడం తన ఉద్దేశం కాదని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి తగిన ఊరట కల్పిస్తారని ఆశిస్తున్నా అంటూ విశాల్‌ పేర్కొంటూ తమిళనాడు సీఎంవోను ట్యాగ్‌ చేశారు.
