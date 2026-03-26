26 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Niharika: సమ్మర్‌లో ఔట్ అండ్ ఔట్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ మూవీ రాకాస : నిహారిక కొణిదెల‌

Niharika Konidela, Sangeeth Shobhan, Nayan Sarika, Getup Srinu
నిహారిక, ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిర్మించిన చిత్రం ‘రాకాస’. మానస శర్మ దర్శకురాలు. సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ అవుతోంది. బుధ‌వారం మ‌ద‌న‌ప‌ల్లిలోని ఎంఐటీఎస్ కాలేజ్‌లో ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల‌, హీరో సంగీత్ శోభ‌న్‌, హీరోయిన్ న‌య‌న్ సారిక‌, గెట‌ప్ శ్రీను త‌దిత‌రులు పాల్గొన్నారు. 
 
ఈ సంద‌ర్భంగా హీరో సంగీత్ శోభ‌న్ మాట్లాడుతూ ‘‘ఇక్క‌డ‌కు వ‌చ్చిన క్రౌడ్‌ను చూస్తుంటే మామూలు ఎన‌ర్జీగా లేదు. అన‌ధికారికంగా ఇది మా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లాగానే భావిస్తున్నాం. మీ అంద‌రికీ డీడీగా బాగా క‌నెక్ట్ అయ్యాను. ఈసారి మ‌రో వెన్నెల‌తో మీ ముందుకు వ‌స్తున్నా. రాకాస మూవీని ఏడాది క్రితం స్టార్ట్ చేశాం. టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌, సాంగ్స్‌ను ఎంజాయ్ చేశారు. రాకాస సినిమా ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుంది. ఇందులో ఏదైతే ఫ‌న్‌, ఫాంట‌సీ, ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌ని చూసి అంద‌రూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో.. అంత కంటే వంద రెట్లు సినిమాలో ఉంటుంది. నాది గ్యారంటీ. నా సినిమాలో ఎప్పుడు మెసేజ్‌లు ఉండ‌వు. కేవ‌లం ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ మాత్ర‌మే ఉంటుంది. గుడ్ ఫ్రైడే, ఏప్రిల్ 3న మా రాకాస మూవీ రిలీజ్ కానుంది..100 ప‌ర్సెంట్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ ప‌క్కా. మాకు స‌పోర్ట్ చేసిన కాలేజీ యాజ‌మాన్యానికి, ఎంటైర్ టీమ్‌కు థాంక్స్‌’’ అన్నారు.
 
నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల మాట్లాడుతూ ‘‘మదనపల్లిలోని ఎంఐటీ కాలేజ్‌లో ట్రైల‌ర్ లాంచ్ ఈవెంట్ చేయ‌టం చాలా ఎన‌ర్జిటిక్‌గా ఉంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు రిలీజ్ చేసిన టీజ‌ర్‌, సాంగ్స్‌, లేటెస్ట్‌గా వ‌చ్చిన ట్రైల‌ర్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి సూప‌ర్బ్ రెస్పాన్స్ వ‌స్తోంది. ఏప్రిల్ 3న రాకాస మూవీతో మీ ముందుకు వ‌స్తున్నాం. థియేటర్స్‌కు వ‌చ్చి ఎంజాయ్ చేస్తార‌ని అనుకుంటున్నాను. స‌మ్మ‌ర్‌లో ఔట్ అండ్ ఔట్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ మూవీ ఇది’.
 
గెట‌ప్ శ్రీను మాట్లాడుతూ ‘‘ఎంఐటీఎస్‌లో మా రాకాస మూవీ ట్రైల‌ర్ రిలీజ్ చేయ‌టం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఏప్రిల్ 3న మా మూవీ రిలీజ్ కానుంది. ప్రేక్ష‌కుల‌ను మెప్పించే అంశాల‌న్ని ఈ సినిమాలో ఉంటాయి. ఫాంట‌సీ, కామెడీ, ఎమోష‌న్‌తో పాటు వీర‌బాబు పాత్ర‌లో సంగీత్ శోభ‌న్ ఉంటాడు. త‌న‌తో పాటు నేను కూడా ఫుల్ లెంగ్త్ రోల్ చేశాను. మాన‌స శ‌ర్మ‌గారు సినిమాకు రైట‌ర్‌గానూ, డైరెక్ట‌ర్‌గానూ మెప్పించ‌బోతున్నారు. చాలా మంచి క‌థ‌ను రాసుకోవ‌టంతో పాటు చ‌క్క‌గానూ డైరెక్ట్ చేశారు. రాజు ఎదురోలు సినిమాటోగ్ర‌ఫీ, అనుదీప్ సంగీతం సినిమాకు చాలా ప్ల‌స్ అయ్యాయి. ఈ సినిమా ఇంత బాగా రావ‌టానికి కార‌ణం మా నిర్మాత నిహారిక‌గారు. టీమ్‌కు కావాల్సిన వ‌నరుల‌ను ఆమె చ‌క్క‌గా అందించ‌టం వ‌ల్ల సినిమాను చ‌క్క‌గా పూర్తి చేయ‌గ‌లిగాం. స‌పోర్ట్ చేసిన అందరికీ థాంక్స్‌’’ అన్నారు.
 
హీరోయిన్ న‌య‌న్ సారిక మాట్లాడుతూ ‘‘మదనపల్లికి రావ‌టం ఇదే ఫ‌స్ట్ టైమ్‌. ఇక్క‌డే ఎంఐటీఎస్‌లో రాకాస ట్రైల‌ర్ లాంచ్ చేయ‌టం చాలా ఎగ్జ‌యిటింగ్‌గా ఉంది. అంద‌రికీ ట్రైల‌ర్ న‌చ్చే ఉంటుంది. సినిమా కూడా అంద‌రికీ న‌చ్చుతుంది’’ అన్నారు

తరగతి గదిలో లవ్ ప్రపోజ్ చేసిన ప్రొఫెసర్.. చెప్పుతో కొట్టిన వైద్య విద్యార్థిని

హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద దాడి.. ఇరాన్ నేవీ చీఫ్ మృతి

అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్ల పెంపు.. 33శాతం మహిళా రిజర్వేషన్

వందే భారత్ రైలులో పురుగుల భోజనం.. భారీ అపరాధం

సైబర్ మోసగాళ్ల వలలో జనసేన ఎమ్మెల్యే.. రూ.12లక్షలు స్వాహా.. అక్కడ ఏటీఎంలో డ్రా చేశారు..

Watch More Videos

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపు
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com