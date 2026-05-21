Charan: డ్రైవింగ్ త్రూ పెద్ది మెమరీస్ పంచుకున్న రామ్ చరణ్, బుజ్జిబాబు
రామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇటీవలే ముంబైలో రిలీజ్ వేడుక జరిగింది. మిగిలిన ప్రాంతాలలో వరుసగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రచారాన్ని జరపనున్నారు. ఈ క్రమంలో రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుజ్జిబాబు సానా కారులో ప్రయాణిస్తూ తమ షూటింగ్ లో విశేషాలను తెలియజేస్తూ వీడియోను విడుదల చేశారు.
'డ్రైవింగ్ త్రూ పెద్ది మెమరీస్' అనే ఈ తెర వెనుక వీడియో, 1980ల నాటి గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా చిత్రీకరణ సమయంలో కారులో ప్రయాణిస్తూ, కబుర్లు చెప్పుకుంటున్న ఈ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బలమైన బంధాన్ని చూపిస్తుంది. క్రీడల ద్వారా తన గ్రామాన్ని ఏకం చేసే ఉత్సాహవంతుడైన పెద్ది పెహల్వాన్ పాత్రలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, శివ రాజ్ కుమార్ నటించారు. దీనికి ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించారు; జూన్ 3న ప్రీమియర్ అయిన ఈ చిత్రం, జూన్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ట్రైలర్ ఉత్సాహంతో అభిమానులు సందడి చేస్తున్నారు.
ఉత్తర అమెరికాలో ముందస్తు అమ్మకాలు $400,000 దాటాయి, మరియు రెహమాన్తో భోపాల్లో జరిగిన వేడుక వంటి కార్యక్రమాలు కేవలం రెండు వారాల ముందే హైప్ను పెంచుతున్నాయి.
ఇరాన్తో ఇపుడు యుద్ధం చేసే ప్రసక్తే లేదు : నెతన్యాహూ - ట్రంప్ మధ్య వాగ్వాదం
ఇరాన్పై యుద్ధాన్ని కొనసాగించే విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమని నెతన్యాహుల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో వాగ్వాదం జరిగినట్టు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇరాన్పై యుద్ధాన్ని కొనసాగించాల్సిందేనంటూ నెతన్యాహు పట్టుబట్టగా, ఇపుడు యుద్ధం చేసే ప్రసక్తే లేదని ట్రంప్ తెగేసి చెప్పినట్టు సమాచారం. ఇదే అంశంపై వారిద్దరి మధ్య రెండు గంటల పాటు ఫోనులో వాగ్వాదం జరిగినట్టు సమాచారం. ఇరాన్పై వెంటనే వైమానిక దాడులు ప్రారంభించాలని నెతన్యాహు ఒత్తిడి చేయగా, దౌత్య చర్చలకు మరో అవకాశం ఇవ్వాలని ట్రంప్ పట్టుబట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
AI ప్రమాదకరంగా మారుతుందా? బస్సులో మైకేల్ జాక్సన్, మనల్ని కూడా...వీడియో
AI... కృత్రిమ మేధస్సు ఎంతోమంది ఉద్యోగాలను ఊడగొడుతోంది. అంతేకాదు... లేనిదాన్ని వున్నట్లుగా చూపిస్తూ ఎందరినో తికమకపెడుతోంది. ఈ పోకడ భవిష్యత్తులో అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం లేకపోలేదని అంటున్నారు నిపుణులు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. ప్రపంచ పాప్ దిగ్గజం మైకేల్ జాక్సన్ 2009లో కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. ఐతే ఇప్పుడు మైకేల్ జాక్సన్ పోలిన వ్యక్తి ఒకరు వున్నారనీ, ఆయన బ్రెజిల్ దేశంలో ఓ బస్సులో కూర్చుని ప్రయాణిస్తుండగా తీసిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పుల్వామా ఉగ్రదాడి మాస్టర్ మైండ్ హతం
జైలు స్నేహం: ఇండోర్లో హనీట్రాప్ ఘటన.. వెలుగులోకి దోపిడీ ముఠా బాగోతం
ఇండోర్లో హనీట్రాప్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇండోర్ హనీట్రాప్, బ్లాక్మెయిల్ కేసులో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు మరియు పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఒక దోపిడీ ముఠా పనిచేస్తోందని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. దర్యాప్తు అధికారుల ప్రకారం, చింటూ ఠాకూర్ అని కూడా పిలువబడే మద్యం వ్యాపారి హితేంద్ర సింగ్ ఠాకూర్ నుండి కోటి రూపాయల దోపిడీకి పాల్పడిన ముఠా వెనుక భోపాల్ నివాసి శ్వేతా విజయ్ జైన్ సూత్రధారిగా భావిస్తున్నారు.
కంటైనర్లో మంటలు.. ఎనిమిది కొత్త కార్లు ధ్వంసం.. డ్రైవర్, క్లీనర్ ఎస్కేప్
డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ నుంచి నోటి ద్వారా తీసుకునే సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్ ఒబెడా టాబ్లెట్లు
హైదరాబాద్: గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి డాక్టర్ రెడ్డీస్గా వ్యవహరిస్తారు) టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ చికిత్స కోసం నోటి ద్వారా తీసుకునే తన 'సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్' ను విడుదల చేసినట్లుగా నేడిక్కడ ప్రకటించింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ సంస్థకు చెం దిన ఈ ఓరల్ సెమాగ్లుటైడ్, భారతదేశంలో ‘ఒబెడా’ (Obeda) బ్రాండ్ పేరుతో టాబ్లెట్ రూపంలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇటీవల భారత్, కెనడాలలో విడుదల చేసిన జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ల సిరీస్ తర్వాత ఈ టాబ్లెట్ ఆవిష్కరణ జరిగింది.
ప్రీ-డయాబెటిస్ బాధితులకు బాదంతో ఎంతో మేలు, ఎలాగంటే?
జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన డాక్టర్ అనూప్ మిశ్రా, డాక్టర్ సీమా గులాటిల పరిశోధన.. 24 వారాల పాటు క్రమం తప్పకుండా బాదం పప్పులు తినడం వల్ల కార్యనిర్వాహక పనితీరు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, శరీర నిర్మాణంలో ఆశాజనక మార్పులు. ప్రతిరోజూ కొన్ని బాదం పప్పులు తినడం లాంటి చిన్న ఆహారపు అలవాటు.. ప్రీ-డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న మధ్యవయస్కులైన భారతీయుల్లో ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని, జీవక్రియల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన తాజా పరిశోధన వెల్లడించింది. అలాగే శరీరంలో వాపు, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి సూచికలను కూడా బాదం తగ్గిస్తుందని పేర్కొంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు భగభగ... బైటకు రావద్దండీ...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత 47 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దాటిందని చెబుతున్నారు. దీనితో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన వడగాలులు, ఉక్కపోతగా వుంటోంది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా విపత్తు నిర్వహణ చర్యలు ముమ్మరం చేసినట్లు రెండు తెలుగు ప్రభుత్వాధికారులు వెల్లడించారు. కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకూ ఎండ తీవ్రంగా వుంటుంది కనుక బైటకు రావద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్పించి చిన్నారు, గర్భిణులు, వృద్ధులు బైటకు రాకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.
లివర్ ఆరోగ్యం కోసం ఏం చేయాలి?
కాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.
మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండి
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.