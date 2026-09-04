Upasana : తమ పిల్లలతో జన్మాష్టమి జరుపుకున్న రామ్ చరణ్, ఉపాసన
రామ్ చరణ్, ఉపాసన కొణిదెల జంట తమ ముగ్గురు చిన్న పిల్లలైన పెద్ద కుమార్తె క్లిన్ కార, కవలలు శివరామ్, అన్వీరా దేవిలతో కలిసి సాంప్రదాయ పూజతో జన్మాష్టమిని జరుపుకున్నారు. రంగురంగుల దుస్తులు, పూలమాలలతో అలంకరించిన చిన్నారి శివరామ్ కృష్ణుడిగా కనిపించగా, మరో చిన్నారి పూజా సామాగ్రి, పూలతో అలంకరించిన దేవతా విగ్రహం మధ్య రాధగా మెరిసింది. కోనిడెల దంపతులు తమ సినీ ప్రపంచ జీవితాల్లో భక్తిని, ఆనందాన్ని ఎలా మేళవిస్తారో తెలియజేస్తూ, అభిమానులు ఈ కుటుంబ క్షణాన్ని ఆరాధ్యమైనదిగా, దైవికమైనదిగా అభివర్ణించారు.
Ram Charan and Upasana dressed their children
"కల నెరవేరింది.. అందరికీ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు" అంటూ పెట్టిన ఈ పోస్ట్ నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. కొణిదెల వారి ఇంట్లో చిన్ని కృష్ణుడు సందడి చేస్తున్నాడంటూ మెగా అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోను మెగా కోడలు ఉపాసన సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
ఇక రామ్ చరణ్ తన కొత్త సినిమా పనిలో వున్నారు. చేతికి గాయం అయిన తర్వాత కొంతకాలం విరామం తీసుకుంటున్నారు. త్వరలో ఆయన కొత్త సినిమా గురించి ప్రకటించే అవకాశముంది.