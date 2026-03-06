Janhvi Kapoor: రామ్ చరణ్... పెద్ది లో గ్లామరస్‌ జాన్వీ కపూర్ పోస్టర్‌

మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది పోస్ట్-ప్రొడక్షన్, ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. బుచ్చి బాబు సనా దర్శకత్వంలో, వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన హీరోయిన్గా నటిస్తున్న జాన్వీ కపూర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్లో ఆమె సంప్రదాయ శైలిలో కనిపిస్తూ కూడా గ్లామరస్గా ఆకట్టుకుంటున్నారు. సినిమాలో ఆమె అచ్చియమ్మ అనే పల్లెటూరి అమ్మాయిగా కనిపించనున్నారు.
పోస్టర్లో మెరూన్ కలర్ ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్, మ్యాచింగ్ లెహంగా ధరించి ఆమె స్టైలిష్గా కనిపిస్తున్నారు. మెడలో లేయర్డ్ నెక్లెస్లు, చేతికి బ్రేస్లెట్, ఎరుపు రంగు రౌండ్ సన్గ్లాసెస్ ఆమె లుక్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణను అందిస్తున్నాయి. లూజ్ హెయిర్, కాన్ఫిడెంట్ పోజ్తో ట్రడిషనల్ చార్మ్కు మోడర్న్ టచ్ను జోడించారు.
ఇదే సందర్భంగా చిత్రబృందం జాన్వీ కపూర్కు స్పెషల్ బర్త్డే ట్రిబ్యూట్ వీడియోను కూడా విడుదల చేసింది. ఇందులో ఆమె ఆన్స్క్రీన్ ఎలిగెన్స్తో పాటు ఆఫ్స్క్రీన్ చార్మ్ను చూపించే బీహైండ్ ది సీన్స్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి. వీడియోలో జాన్వీ సంప్రదాయ లుక్స్లో మెగాఫోన్ పట్టుకుని, వింటేజ్ మైక్ ముందు పాట పాడుతున్నట్లు కనిపిస్తారు. అలాగే దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సనా, హీరో రామ్ చరణ్తో ఆమె మాట్లాడుతున్న మూమెంట్స్ ఆకట్టుకున్నాయి.
ఎఆర్ రెహమాన్ సౌండ్ట్రాక్ ఇప్పటికే సంచలనాన్ని సృష్టించింది, చికిరి చికిరి, ఇటీవల విడుదలైన రైరై రా రా పాటలు వరల్డ్ వైడ్ వైరల్ అయ్యాయి. ఈ చిత్రంలో శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు, బోమన్ ఇరానీ ఇతర ప్రముఖ పాత్రలను పోషిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రానికి టాప్ టెక్నికల్ టీం పని చేస్తోంది. సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆర్ రత్నవేలు, ఎడిటర్ నవీన్ నూలి, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అవినాష్ కొల్లా.
తారాగణం: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, శివ రాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బొమన్ ఇరానీ
సాంకేతిక సిబ్బంది: రచన, దర్శకత్వం: బుచ్చిబాబు సాన, సమర్పకులు: మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్
బ్యానర్: వృద్ధి సినిమాస్
నిర్మాత: వెంకట సతీష్ కిలారు
సహ నిర్మాత: ఇషాన్ సక్సేనా
సంగీతం: ఏఆర్ రెహమాన్
DOP: ఆర్ రత్నవేలు
ప్రొడక్షన్ డిజైన్: అవినాష్ కొల్లా
ఎడిటర్: నవీన్ నూలి
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: వి.వై.ప్రవీణ్ కుమార్
మార్కెటింగ్: ఫస్ట్ షో