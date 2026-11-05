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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 5 November 2026 (17:31 IST)

Ram Charan in Bhima Jewels :బంగారం అంటే భీమా అంటూ భీమా జ్యువెల్స్ ప్రకటనలో రామ్ చరణ్

Ram Charan in Bhima Jewels Advertisemt shoot
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (17:31 IST)
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Ram Charan in Bhima Jewels Advertisemt shoot
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఇటీవలే సుకుమార్ దర్శకత్వంలో  కొత్త చిత్రం 'RC17' అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. సంక్రాంతికి రెగ్యులర్ షూట్ ప్రారంబం కానున్నదని సమాచారం. తాజాగా రామ్ చరణ్ వ్యాపార ప్రకటన షూట్ లో పాల్గొన్నారు. భీమా జ్యువెల్స్  కోసం చేసిన తాజా ప్రకటన షూట్‌లో, మెగా స్టార్ రామ్ చరణ్ ఎప్పటిలాగే అత్యంత రాజసం ఉట్టిపడేలా కనిపిస్తున్నారు. ఆయన అభిమానులు ఫొటోలను షేర్ చేసి చరణ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
 
 
కాగా, సుకుమార్ 2024 మార్చిలోనే 'RC17'ని ప్రకటించారు. గుజరాతీ బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రం 'లాలూ'కి ఇది రీమేక్ అని కొన్ని కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఇందులో రామ్ చరణ్ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో కనిపించవచ్చని రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
 
ఈ సినిమా షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. అయితే, ఇందులో కథానాయిక ఎవరనేది ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తుండగా, రత్నవేలు సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ మరియు టి-సిరీస్ ఫిల్మ్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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