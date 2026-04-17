Ramcharan: తన తండ్రి చిరంజీవిని తన ఆదర్శ హీరోగా పేర్కొన్న రామ్ చరణ్
Ram Charan Esquire Interview
హాంకాంగ్ ఫోటోషూట్తో ఎస్క్వైర్ ఇండియా ఏప్రిల్ కవర్పై ఏప్రిల్ 16న మెరిసిన రామ్ చరణ్, #MyHero సిరీస్లో భాగంగా, షూటింగ్ల సమయంలో రాత్రికి కేవలం నాలుగు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతూ, కుటుంబానికి మూడు రోజుల విరామానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే చిరంజీవి వారసత్వాన్ని ప్రశంసించారు. కుటుంబ నిబద్ధత, పనిలో క్రమశిక్షణ, విమర్శలను తట్టుకునే శక్తి, మరియు తాను దాదాపు 15 సార్లు పాటించిన అయ్యప్ప దీక్ష వంటి ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాల గురించి ఆయన తన పాఠాలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.
ఈ సందర్భంగా తన తండ్రి చిరంజీవి కష్టంతో పైకి ఎదిగి మెగాస్టార్ గా ఎదిగిన క్రమాన్ని ఆయన వివరించారు. ఎన్నో కోట్ల మందికి ఆదర్శంగా వున్న నాన్నగారి కొడుకుగా నేను ఈ జన్మలో పుట్టడం దేవుడి క్రిప అంటూ పేర్కొన్నారు. ఇంకా చిన్నతనంలో తన తండ్రిలో గల అనుబంధాన్ని నెమరేసుకున్నారు.
ఒకటిన్నర సంవత్సరాల తీవ్ర శిక్షణ తర్వాత ఏప్రిల్ 30న విడుదల కానున్న తన గ్రామీణ కుస్తీ డ్రామా 'పెద్ది' కోసం చరణ్ సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఈ ప్రశంసలు అందాయి.