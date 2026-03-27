Ram Charan Cake cutting : పెద్ది షూటింగ్ సెట్లో రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు వేడుక
Ram Charan cutting a cake on the Peddi set, and Bujji Babu wishes to Ramcharan
మెగాపవర్స్టార్ రామ్చరణ్ తన 41వ పుట్టినరోజు వేడుకను కేక్ కట్ చేసి ఈరోజు పెద్ది బృందంతో హైదరాబాద్లో పెద్ది షూటింగ్ సెట్లో జరుపుకున్నారు. చిత్ర నిర్మాత, దర్శకులు, టీమ్ అంతా పాల్గొని రామ్ చరణ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈరోజు విడుదలైన పహెల్మాన్ పెద్ది గింప్ల్స్ గురించి ప్రశంసలు కురిపించారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీస్ అధినేతలు, సుకుమార్ టీమ్ కూడా వేడుకలో వున్నారు.
షూటింగ్ కు రాగానే దర్శకుడు బుజ్జిబాబు బొకే ఇచ్చి రామ్ చరణ్ తో.. మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు, సార్. రాబోయే సంవత్సరాల్లో మీకు అద్భుతమైన ఆరోగ్యం, అంతులేని ఆనందం,మరెంతో గొప్ప విజయం లభించాలని నేను ఎల్లప్పుడూ దేవుడిని ప్రార్థిస్తుంటాను అని దీవించారు.
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవలే రామ్ చరణ్ కంటికి గాయమై ఒక్కరోజులోనే కోలుకుని వెంటనే షూటింగ్ కు హాజరుఅయ్యారు. ఇదేరోజు చిరంజీవి తన కుమారుడు పుట్టినరోజు సందర్భంగా పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు
కాగా, పెద్ది చిత్రంలో ఓ ప్రత్యేక సాంగ్ ను చిత్రీకరించనున్నారు. ఏప్రిల్ 1న షూట్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు చిత్రం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోందని చిత్ర బృందం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఇంకా ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్, శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ తదితరులు నటించారు.