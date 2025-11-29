Peddi: షామ్ కౌశల్ పర్యవేక్షణలో రామ్ చరణ్ పెద్ది పోరాట సన్నివేశాలు

శనివారం, 29 నవంబరు 2025
దేవీ
శనివారం, 29 నవంబరు 2025 (17:19 IST)

బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చేస్తున్న రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది పై ఉన్న అంచనాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు, గ్లింప్స్‌కు, చికిరి.. పాటకు వచ్చిన అద్భుతమైన స్పందన గురించి అందరికీ తెలిసిందే. వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మాత.. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా సమర్పిస్తున్న ‘పెద్ది’ని భారీ బడ్జెట్‌తో భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు.
 
ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్, ఇతర ఫైటర్లతో పాటు కీలకమైన, హై-ఇంటెన్సిటీ ఫైట్ సీక్వెన్స్‌ను చిత్రీకరిస్తోంది. ఈ షూటింగ్‌లో కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివ రాజ్ కుమార్ కూడా పాల్గొంటున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అవినాష్ కొల్లా భారీ సెట్‌ను నిర్మించారు. అక్కడ ఈ భారీ యాక్షన్ బ్లాక్‌కు సంబంధించిన చిత్రీకరణ జరుగుతోంది.
 
బాలీవుడ్ స్టార్ విక్కీ కౌశల్ తండ్రి, ప్రముఖ స్టంట్ డైరెక్టర్ దంగల్ ఫేమ్ షామ్ కౌశల్ ఈ హై-ఇంటెన్సిటీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌ను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నవకాంత్ స్టంట్ మాస్టర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సీక్వెన్స్ సినిమాకి హైలైట్‌ కానుందని, అందుకే మేకర్స్ షామ్ కౌశల్‌ను సంప్రదించారు. ఈ సీక్వెన్స్‌కు సినిమాలో ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అందుకే ఈ చిత్రీకరణను భారీ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్నారు.
 
దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా పర్ఫెక్షనిస్ట్ అన్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రతి యాక్షన్ సెగ్మెంట్ పైనా చాలా శ్రద్ధ చూపిస్తుంటారు. ప్రతి ఫైట్ సీక్వెన్స్‌ను ప్రత్యేకమైన కాన్సెప్‌తో, ఉత్కంఠభరితంగా ఉండేలా రూపొందిస్తున్నారు.
 
ఇక ఇప్పటికే ‘పెద్ది’ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘చికిరి చికిరి’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 110 మిలియన్ల మార్కును దాటి వరల్డ్ వైడ్‌గా టాప్‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ పాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంకా ట్రెండ్ అవుతూనే ఉంది. అంతే కాకుండా ఈ సంవత్సరం బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ చార్ట్ బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
 
ఈ చిత్రంలో జగపతిబాబు, దివ్యేందు శర్మ కూడా ప్రముఖ పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ‘పెద్ది’ కోసం అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత ఎఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రఖ్యాత సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆర్ రత్నవేలు కెమెరామెన్‌గా పని చేస్తున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ఎడిటర్ నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చూసుకుంటున్నారు.
 
‘పెద్ది’ చిత్రాన్ని మార్చి 27, 2026న గ్రాండ్‌గా పాన్-ఇండియా వైడ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు.
 
తారాగణం : గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, శివ రాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ తదితరులు

అమరావతిలో రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా జరుగుతోంది.. వైఎస్ షర్మిల ఫైర్

అమరావతిలో రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా జరుగుతోంది.. వైఎస్ షర్మిల ఫైర్అమరావతి కోసం మరో 20,000 ఎకరాలు సేకరించాలనే ఏపీ ప్రభుత్వ తాజా ప్రణాళికలపై ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల రెడ్డి తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. మరిన్ని భూమిని కోరే ముందు, గత దశాబ్దంలో రైతుల నుండి, ప్రభుత్వ భూముల నుండి ఇప్పటికే తీసుకున్న 54,000 ఎకరాలకు ఏమి జరిగిందో ప్రభుత్వం వివరించాలని షర్మిల అన్నారు. 29,000 మంది రైతులు తమకు ఇచ్చిన హామీలను నమ్మి మొదటి దశలో 34,000 ఎకరాలు అప్పగించారని షర్మిల గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వ భూములతో సహా మొత్తం 54,000 ఎకరాలకు పెరిగింది. అయినప్పటికీ, 11 సంవత్సరాల తర్వాత, రాజధాని ప్రాంతంలో దాదాపుగా అభివృద్ధి కనిపించడం లేదు.

అమరావతిని గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని.. రూ.7,500 కోట్ల రుణం కోసం కంఫర్ట్ లెటర్

అమరావతిని గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని.. రూ.7,500 కోట్ల రుణం కోసం కంఫర్ట్ లెటర్అమరావతిని గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయడానికి రూ.7,500 కోట్ల రుణం పొందేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీకి ప్రభుత్వ హామీ, కంఫర్ట్ లెటర్‌ను అందించిందని ఒక అధికారి తెలిపారు. నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ (ఎన్ఏబీఎఫ్ఐడీ) నుండి హామీ, రుణానికి కంఫర్ట్ లెటర్‌ను క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (సీఆర్డీఏ) తన సొంత వనరుల నుండి రుణ సేవల బాధ్యతలను తీర్చడం, ఇతరుల నుండి అందించడం వంటి షరతులతో వచ్చిందని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎస్ సురేష్ కుమార్ తెలిపారు.

cyclone ditwah live, శ్రీలంకను ముంచేసింది, 120 మంది మృతి, చెన్నై-కోస్తాంధ్రలకు హెచ్చరిక

cyclone ditwah live, శ్రీలంకను ముంచేసింది, 120 మంది మృతి, చెన్నై-కోస్తాంధ్రలకు హెచ్చరికదిత్వా తుఫాన్ (cyclone ditwah) శ్రీలంకను దారుణంగా నష్టపరిచింది. ఇప్పటివరకూ దిత్వా ధాటికి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య 120 మంది. కాగా తుఫానులో కనిపించకుండా పోయినవారి సంఖ్య 130కి పైగా వున్నట్లు శ్రీలంక అధికారులు వెల్లడించారు. దిత్వా తుఫాను ధాటికి శ్రీలంకలో మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం వున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ తుఫాన్ ప్రభావానికి సుమారు 4 లక్షల మంది లోనయ్యారనీ, 44 వేల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు శ్రీలంక అధికారులు తెలిపారు. శ్రీలంక లోని కండై జిల్లాలో 51 మంది మృతి చెందగా 70 మంది దాకా కనిపించకుండా పోయినట్లు సమాచారం. శ్రీలంక ఇంతటి భారీ విధ్వంసం సృష్టించిన దిత్వా ఇప్పుడు తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపుకి దూసుకువస్తోంది.

ఇంతకీ ఇమ్రాన్ ఖాన్ వున్నాడా? చంపేసారా? పాకిస్తాన్ చీలిపోతుందా?

ఇంతకీ ఇమ్రాన్ ఖాన్ వున్నాడా? చంపేసారా? పాకిస్తాన్ చీలిపోతుందా?పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధానమంత్రిని జైల్లో పెట్టారు. ఐతే ఆయనను పాక్ సైనికాధికారులు జైల్లోనే మట్టుబెట్టారంటూ పాకిస్తాన్ దేశంలో తీవ్రమైన అలజడి వార్తలు ప్రచారంలో వున్నాయి. ఐతే స్వయంగా ఇమ్రాన్ సోదరి జైలు వద్దకు వెళ్లి తన సోదరుడు బతికే వున్నాడా... జీవించి వుంటే తనకు చూపించాలని డిమాండ్ చేసినా ఇప్పటివరకూ ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ను చూపించలేదు. పైగా అతడు బ్రతికే వున్నాడనీ, జైలు నిబంధనలను అనుసరించి నేరగాడిని బైటకు చూపించరాదని పాక్ ప్రభుత్వాధికారులు సన్నాయినొక్కులు నొక్కుతున్నారు. ఐతే చాలామంది అనుమానం ఏమిటంటే... ఇమ్రాన్ ఖాన్ నిజంగానే చంపేసి వుంటారన్నది.

తిరుమల శ్రీవారిదే భారం అంటూ తలపై మోయలేని భారంతో మెట్లెక్కుతూ మహిళ (video)

తిరుమల శ్రీవారిదే భారం అంటూ తలపై మోయలేని భారంతో మెట్లెక్కుతూ మహిళ (video)కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కలియుగ దైవం ఆ శ్రీ వేంకటేశ్వరుడని భక్తులు సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తారు. మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు తిరుమలకు కాలి నడకన వెళ్లేవారు లక్షల్లో వుంటారు. ఐతే ఇలా కాలి నడకన వెళ్లే భక్తులకు మార్గమధ్యంలో తినేందుకు అక్కడక్కడా మెట్లపైన తినుబండారాలు అమ్మేవారు కనబడుతుంటారు. ఐతే వాటిని ఆ మెట్ల మార్గంలోకి ఎలా తీసుకువస్తారా అనే సందేహం కొందరికి కలుగుతుంటుంది.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?చిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు చెడు కొవ్వులు తగ్గుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభంశీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?వేసవికాలంలో మామిడి పండు ఎలాగో.. శీతాకాలంలో లభించే పండ్లలో అతి మధురమైన ఫలం సీతాఫలం. ఈ ఫలాలు రుచిలోనే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటంతో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి పండ్లను కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఆరగించకూడదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుడయాబెటిస్. షుగర్ వ్యాధిని వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువ ఫైబర్ వున్న పదార్థాలు తినడం, ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవడం పెంచడం వంటి చర్యలను చేపట్టి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల సామర్థ్యం మెంతులుకి వుంది, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. మదుమేహాన్ని వెల్లుల్లి కంట్రోల్ చేయడంలో మేలు చేస్తుంది కనుక దీనిని తీసుకుంటుండాలి. ఉసిరి రక్తంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచి చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించగలదు. రోజూ వేప ఆకులను నమిలి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి.
