సంబంధిత వార్తలు
- Ramcharan: పెద్ది ప్రమోషన్ కు ముందు రామ్ చారణ్ కుడిచేతి బ్యాండేజ్ పై అభిమానులు ఆసక్తి
- Peddi : పెద్ది నుంచి శివరాజ్ కుమార్, దివ్యేందు శర్మ ఫెరోషియస్ లుక్ రిలీజ్
- Peddi Tour: రామ్ చరణ్ పెద్ది పవర్ప్లే టూర్ ప్రారంభించింది
- Ramcharan: ముంబైలో పెద్ది ట్రైలర్, భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్
- Peddi diet: రామ్ చరణ్ శాఖాహారం, కఠిన వ్యాయామంతో రూపొందిన పెద్ది ట్రైలర్ రాబోతోంది
పెద్ది చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి బయోపిక్ కాదు : డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు దర్శకుడు జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఈ చిత్రం మల్లయుద్ధం నేపథ్యంలో సాగుతోంది. అయితే, ఈ చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి రామ్మూర్తి నాయుడి బయోపిక్గా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం రామ్మూర్తి బయోపిక్ కాదని స్పష్టం చేశారు. అసలు పెద్ది క్యారెక్టరైజేషన్కు స్ఫూర్తి ఎవరన్నదీ చెప్పారు.
'మా ఏరియాలో (తూర్పుగోదావరి జిల్లా) పెద్దిరాజు అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు. తాపీ పని చేస్తూనే క్రికెట్, బాస్కెట్ బాల్ బాగా ఆడేవాడు. అతడిది పేద కుటుంబం. ఎవరైనా డబ్బు ఇస్తే వారి తరఫున ఆడేవాడు. అతడిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, ఫిక్షన్ జోడించి 'పెద్ది' కథను రాశా. చరణ్ నటించిన 'రంగస్థలం' ఈస్ట్ గోదావరి బ్యాక్డ్రాప్లోనే వచ్చింది. అందుకే ఈ స్టోరీకి విజయనగరం నేపథ్యం తీసుకున్నా.
పైగా నాకు ఆ యాస ఇష్టం. ఈ వాతావరణం కథకు పక్కాగా సరిపోతుంది. ఆ ప్రాంతంలో పుట్టిన కోడి రామ్మూర్తి గురించి ఇప్పటి వారికి పెద్దగా తెలియదు. ఫొటో రూపంలోనైనా ఆయన గురించి ఎంతో కొంత చెప్పాలనిపించింది. ఇందులో రామ్మూర్తి ప్రస్తావన వస్తుందంతే. ఆయనకు ఓ శిష్యుడిగా కన్నడ నటుడు శివరాజ్కుమార్ నటించారు. శివన్నకు శిష్యుడిగా చరణ్ కనిపిస్తారు' అని తెలిపారు.
ప్రాణాంతక ఎబోలా వైరస్ - హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించిన డబ్ల్యూహెచ్ఓ
ఆఫ్రికా ఖండంలోని కాంగోలో ప్రాణాంతక ఎబోలా వైరస్ విస్తృంగా వ్యాపిస్తోంది. ఈ వైరస్ సోకి 88 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 300 మంది ఈ వైరస్ బారినపడినట్టు స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది. దీనివల్ల ప్రపంచ దేశాలకు తక్షణ ముప్పు లేకపోయినా.. కాంగో పొరుగు దేశాల్లో వేగంగా వ్యాపించే ప్రమాదముందని హెచ్చరించింది.
భార్య ప్రైవేట్ భాగంలో ఇనుపరాడ్డు చొప్పించి హత్య.. ప్రమాదంలో చనిపోయిందని నమ్మించిన భర్త...
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న మూడు నెలల గర్భిణిని అత్యంత క్రూరంగా హింసించి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత తన భార్య ప్రమాదంలో చనిపోయిందని వైద్యులను నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే, పోస్టుమార్టంలో వైద్యులు అసలు నిజాన్ని గుర్తించారు. పోస్ట్మార్టం చేస్తుండగా మృతురాలి అవయవాల్లో ఇనుప రాడ్డు ఆనవాళ్లు కనిపించడంతో వైద్యులు విస్తుపోయారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు రంగంలోకి దిగడంతో అసలు విషయం బయటపడింది.
మారుతున్న తమిళ రాజకీయం - టీవీకేలోకి డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే నేతల వలసలు
ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో తమిళనాట రాజకీయం పూర్తిగా మారిపోయింది. దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే వంటి పార్టీలను పట్టుమని మూడేళ్లు కూడా లేని తమిళగ వెట్రి కళగం మట్టికరిపించింది. ఫలితంగా తమిళనాడులో ఐదు దశాబ్దాల తర్వాత ద్రవిడేతర ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. సినీ హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే పార్టీ ఇతర పార్టీల మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేసింది. అప్పటి నుంచి తమిళనాట రాజకీయాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలోనే తమిళనాట స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. దీంతో అధికార టీవీకేలోకి డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే, ఇతర పార్టీల నేతలు క్యూకడుతున్నారు. ఈ వలసలు డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే నేతల్లో ఆందోళనలు కలిగిస్తున్నాయి.
తుఫాను వచ్చే ముందు అంతా ప్రశాతంగానే ఉంటుంది : డోనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోమారు గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. తుఫాను వచ్చే ముందు అంతా ప్రశాంతంగానే ఉంటుందంటూ ఏఐ ఫోటోతో ఆయన ఇరాన్కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. గత ఫిబ్రవరి నెల నుంచి ఇరు దేశాల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో ఉద్రిక్తపరిస్థితులు నెలకొన్న విషయం తెల్సిందే. ఈ ఉద్రిక్తతలు అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ మరోమారు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇరాన్పై వైమానిక దాడులను పునఃప్రారంభించడంపై ట్రంప్ తన యంత్రాంగంతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన హెచ్చరికలు చేయడం గమనార్హం.
రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్లో మంటలు.. ప్రయాణికులకు తప్పిన ముప్పు
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని రత్లాం జిల్లాలో త్రివేండ్రం - హజరత్ నిజాముద్దీన్ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్లో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. ఎసీ కోచ్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. రైల్వే సిబ్బంది వెంటనే రంగంలోకి దిగి మంటలార్పుతున్నారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున కోటా రైల్వే డివిజన్ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండి
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ వుందా, ఇలా వదిలించుకోవచ్చు
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
మీ చాయ్: ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీ కల్తీపై అవగాహన కల్పిస్తోన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ఎక్కువమంది ఇష్టపడే తేయాకు బ్రాండ్ అయిన టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని, టీ నాణ్యత ప్రాముఖ్యత గురించి, కల్తీ లేదా కృత్రిమ రంగులు కలిపిన టీ పొడి వల్ల కలిగే ఆహార భద్రతా ప్రమాదాల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన హెచ్చరికల ప్రకారం, మార్కెట్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో రసాయన రంగులు కలిపిన టీలు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి.
వాతావరణ మార్పులు, ప్రజల నేత్ర ఆరోగ్యం: తలెత్తుతున్న ఆందోళనలు
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.
మితిమీరి గోధుమ రోటీలను తింటే ఏమవుతుంది?
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది గోధుమలతో చేసిన రోటీలను తినడం చేస్తున్నారు. ఐతే పరిమితికి లోబడి తింటే ఫర్వాలేదు కానీ మోతాదుకి మించి అదే పనిగా గోధు రోటీలను తింటే అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రొట్టె అధికంగా తింటే అది శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్లను పెంచి శరీరంలో కొవ్వు ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది. రోటీలు ఎక్కువ తింటే శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తి పెరిగి అధిక చెమట పట్టడం, శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడటం జరుగుతుంది. రోటీలు ఎక్కువగా తింటే వాటిలో వుండే అదనపు కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వుగా మారుతుంది. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, మధుమేహం సమస్యలకు కారణమవుతుంది. గోధుమ రోటీలను అధిక మోతాదులో తింటే జీర్ణ సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.