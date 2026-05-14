Peddi Tour: రామ్ చరణ్ పెద్ది పవర్ప్లే టూర్ ప్రారంభించింది
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మచ్ అవైటెడ్ రూరల్ యాక్షన్-స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’పై రోజురోజుకీ అంచనాలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా భారీ ప్రమోషన్స్తో చిత్రబృందం సినిమాపై హైప్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తోంది.ఇప్పటికే విడుదలైన రెండు హై-వోల్టేజ్ పాటలు, రెండు విభిన్న గ్లింప్సెస్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకోవడంతో సినిమాపై భారీ బజ్ ఏర్పడింది.
Ram Charan's 'Peddi Powerplay Tour Poster
బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి. ‘పెద్ది’ జూన్ 4న గ్రాండ్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కు సిద్ధమవుతుండగా, జూన్ 3న స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడని రీతిలో పాన్ ఇండియా ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ను టీమ్ ప్రారంభించింది.
‘పెద్ది పవర్ప్లే టూర్’ మే 18న ముంబైలో గ్రాండ్ ట్రైలర్ లాంచ్తో ప్రారంభం కానుంది. అన్ని ప్రధాన భాషల్లో థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను విడుదల చేయనున్నారు. అక్కడి నుంచి ఈ ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ మరింత జోరందుకోనుంది. మే 22న ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగనున్న SRH vs RCB మ్యాచ్ సందర్భంగా చిత్రబృందం ప్రత్యేకంగా హాజరుకానుండటం ప్రధాన ఆకర్షణగా మారనుంది. అనంతరం మే 23న భోపాల్, మే 24న బెంగళూరు, మే 28న ఢిల్లీ, మే 30న చెన్నై, జూన్ 1న విజయనగరం, జూన్ 2న హైదరాబాద్లో భారీ ఈవెంట్స్ నిర్వహించనున్నారు. అంతేకాదు, సమ్మర్ అంతా హైప్ కొనసాగించేలా మరిన్ని సర్ప్రైజ్లు కూడా సిద్ధం చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు.
“ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. ఇంకా ఎన్నో సర్ప్రైజ్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మీకు అల్టిమేట్ సమ్మర్ ట్రీట్ అందించడానికి మేము ఎంతో కష్టపడ్డాం. మీ హాలిడేస్ను ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో నింపేందుకు జూన్ 4న ముందుగానే వస్తున్నాం. మా టీమ్ ప్రతి ఫ్రేమ్లో మనసు పెట్టి పని చేసింది. బిగ్ స్క్రీన్ పై మీరు ఈ అనుభూతిని ఆస్వాదించేందుకు మేము ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నాం” అని మేకర్స్ తెలిపారు.
ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడని ఈ భారీ ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ సినిమాపై అంచనాలను మరింతగా పెంచి ‘పెద్ది’ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లనుంది.
ప్రేమికుల పెళ్లి విషయంలో రూ. 70 వేల లంచం అడిగిన ఎస్సై, ACBకి పట్టించారు
చట్టాన్ని పరిరక్షించాల్సిన అధికారులే అడ్డం తిరిగి అడ్డగోలుగా లంచాలు బొక్కేస్తూ అవినీతి నిరోధకశాఖ అధికారులకు చిక్కుతున్న ఘటనలు ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువవుతున్నాయి. తాజాగా పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం పోలీసు స్టేషనులో ఇలాగే దొరికిపోయారు అక్కడి ఎస్సై, కానిస్టేబుల్. అసలు విషయం ఏంటంటే... ఓ ప్రేమ జంట పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నది. ఈ క్రమంలో వారు ఎస్సైను సంప్రదించగా.. ఆయన న్యాయం చేయాల్సింది పోయి వారిని బెదిరించి తనకు రూ. 70 వేలు లంచం ఇస్తే సరే లేదంటే వ్యవహారం మరోలా వుంటుందని అన్నట్లు సమాచారం. దానితో ఆ జంట ఏసిబి అధికారులను కలిసి తమ గోడు విన్నవించుకున్నారు.
అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాలలో సుమారు 30 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్: B2K విశ్లేషణ
B2K విశ్లేషణ నివేదిక ప్రకారం, ప్రపంచంలోని అరుదైన భూమి మూలకాల(REE) నిల్వల్లో సుమారు 8 శాతం వాటాతో భారతదేశం మూడవ అతిపెద్ద నిల్వలను కలిగి ఉంది. అయినప్పటికీ, 2022 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలో భారత్ తన REE అవసరాల్లో విలువ పరంగా 60-80% మరియు పరిమాణ పరంగా 85-90% వరకు చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇది దేశంలో సమృద్ధిగా నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ విదేశాలపై ఆధారపడటం ఇంకా కొనసాగుతున్నదాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. అటామిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్ అంచనా ప్రకారం, భారతదేశంలో 13.15 మిలియన్ టన్నుల మొనాజైట్ నిల్వలు ఉన్నాయి.
130 ఏళ్ల చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి... హెవీ డంపర్ ఆపరేటర్లుగా మహిళలు
130 ఏళ్ల చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా, సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఎస్సీసీఎల్) ఓపెన్కాస్ట్ గనులలో హెవీ డంపర్ ఆపరేటర్లుగా మహిళలను నియమించడానికి సన్నద్ధమవుతోంది. మహిళా సాధికారతను బలోపేతం చేయాలన్న ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మల్లుల ఆశయానికి అనుగుణంగా, గనుల రంగంలో లింగ సమానత్వం దిశగా సింగరేణి ఒక విప్లవాత్మక అడుగు వేసింది. సిరిసిల్లలోని టైడ్స్ కేంద్రంలో 13 మంది మహిళా ఉద్యోగులు భారీ వాహనాల నిర్వహణ శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు.
మే 30 నుంచి తెలంగాణతో పాటు 16 రాష్ట్రాల్లో SIR ప్రక్రియ ప్రారంభం
తెలంగాణతో సహా 16 రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో, మే 30 నుండి దశలవారీగా ఓటర్ల జాబితాల 'ప్రత్యేక విస్తృత సవరణ (సర్) ప్రక్రియను ప్రారంభించనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం గురువారం ప్రకటించింది. ఈ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ అమలు కానున్న రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు.. ఢిల్లీ, ఒడిశా, మిజోరం, సిక్కిం, మణిపూర్, ఉత్తరాఖండ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, హర్యానా, చండీగఢ్, తెలంగాణ, పంజాబ్, కర్ణాటక, మేఘాలయ, మహారాష్ట్ర, జార్ఖండ్, నాగాలాండ్, త్రిపుర, దాద్రానగర్ హవేలి, డామన్ డయ్యూ. హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ కాశ్మీర్, లడఖ్ వంటి మంచుతో కప్పబడిన ప్రాంతాల్లోని వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అక్కడ సర్ (ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ) కార్యక్రమ షెడ్యూల్ను తదనంతరం ప్రకటిస్తామని ఎన్నికల సంఘం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
తరుముకొస్తున్న సంక్షోభం - వర్క్ ఫ్రమ్ హోంపై సీఎం బాబు దృష్టి
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా, ఈ ప్రభాదం భారత్పై మరింత ఎక్కవగా ఉంది. దీంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పొదుపు చర్యలకు పిలుపునిచ్చారు. ఇపుడు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం ఈ పొదుపు మంత్రం పఠిస్తున్నారు. దేశాన్ని కాపాడేందుకు పొదుపు చర్యలను పాటిద్దామని రాష్ట్ర ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
గర్భవతులు తినాల్సిన ఆహారం ఏమిటి, జాగ్రత్తలు
గర్భవతులు సమతుల్యమైన పోషకాహారాన్ని తీసుకుంటుండాలి. తల్లి ఆరోగ్యానికి, బిడ్డ ఎదుగుదలకు అవసరమైన ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ముఖ్యంగా తీసుకుంటుండాలి. పాలకూర, తోటకూర వంటి ఆకుకూరల్లో ఫోలిక్ యాసిడ్, ఇనుము పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తహీనతను నివారించడంలో సహాయపడతాయి. ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే... పప్పు ధాన్యాలు కందిపప్పు, పెసరపప్పు, శనగలు, రాజ్మా, సోయా వంటివి కణజాలం వృద్ధికి తోడ్పడతాయి. మాంసాహారులు గుడ్లు, చికెన్ తీసుకోవచ్చు.
మధుమేహాన్ని అదుపులో వుంచే ఆయుర్వేద చిట్కా
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా... సాధారణ జీవితం కరువే
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.