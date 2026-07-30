కోయంబత్తూరులో అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్న రామ్ చరణ్
కోయంబత్తూర్లోని గంగా ఆసుపత్రిలో మణికట్టుకు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత, ప్రముఖ నటుడు రామ్ చరణ్ అక్కడి అయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించారు. చేతికి సపోర్ట్ కోసం ఆర్మ్ స్లింగ్ ధరించి, తన భార్య ఉపాసన కొణిదెలతో కలిసి ఆయన ఈ ఆలయానికి వెళ్లారు.
Ram Charan
అక్కడ ఆలయ అధికారులతో కూడా ఆయన మాట్లాడారు. రామ్ చరణ్, ఉపాసన అయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ అయ్యప్ప మాల, నల్లని చొక్కా, లుంగీ ధరించగా, ఉపాసన నీలం రంగు పూల డిజైన్ ఉన్న కుర్తా సెట్ను ఎంచుకున్నారు.
భక్తుల మధ్య ఆయన ఆలయంలో ప్రార్థన చేస్తున్న దృశ్యాలు ఫోటోలలో కనిపిస్తున్నాయి. మరో ఫోటోలో ఉపాసన అక్కడి గోశాలలో ఆవులకు ఆహారం తినిపిస్తూ కనిపించారు. రామ్ చరణ్ ఆలయ అధికారులు, పూజారులతో ముచ్చటించారు. అనంతరం, అక్కడి ప్రజలు, భక్తులతో కలిసి ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చారు.
కొద్ది గంటల క్రితమే రామ్ చరణ్, చిరంజీవి, సురేఖ, ఉపాసనలతో కలిసి హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. త్వరలో దర్శకుడు సుకుమార్తో కలిసి పనిచేయనున్న రామ్ చరణ్, రంగస్థలం సినిమాతో సృష్టించిన మ్యాజిక్ను మరోసారి పునరావృతం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.