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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (10:12 IST)

కోయంబత్తూరులో అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్న రామ్ చరణ్

Ram Charan
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (10:12 IST)
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Ram Charan
కోయంబత్తూర్‌లోని గంగా ఆసుపత్రిలో మణికట్టుకు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత, ప్రముఖ నటుడు రామ్ చరణ్ అక్కడి అయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించారు. చేతికి సపోర్ట్ కోసం ఆర్మ్ స్లింగ్ ధరించి, తన భార్య ఉపాసన కొణిదెలతో కలిసి ఆయన ఈ ఆలయానికి వెళ్లారు. 
 
అక్కడ ఆలయ అధికారులతో కూడా ఆయన మాట్లాడారు. రామ్ చరణ్, ఉపాసన అయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ అయ్యప్ప మాల, నల్లని చొక్కా, లుంగీ ధరించగా, ఉపాసన నీలం రంగు పూల డిజైన్ ఉన్న కుర్తా సెట్‌ను ఎంచుకున్నారు. 
 
భక్తుల మధ్య ఆయన ఆలయంలో ప్రార్థన చేస్తున్న దృశ్యాలు ఫోటోలలో కనిపిస్తున్నాయి. మరో ఫోటోలో ఉపాసన అక్కడి గోశాలలో ఆవులకు ఆహారం తినిపిస్తూ కనిపించారు. రామ్ చరణ్ ఆలయ అధికారులు, పూజారులతో ముచ్చటించారు. అనంతరం, అక్కడి ప్రజలు, భక్తులతో కలిసి ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చారు.
 
కొద్ది గంటల క్రితమే రామ్ చరణ్, చిరంజీవి, సురేఖ, ఉపాసనలతో కలిసి హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. త్వరలో దర్శకుడు సుకుమార్‌తో కలిసి పనిచేయనున్న రామ్ చరణ్, రంగస్థలం సినిమాతో సృష్టించిన మ్యాజిక్‌ను మరోసారి పునరావృతం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాన్నే ధిక్కరిస్తారా? బొద్దింక జనతా పార్టీ మైండ్ సెట్ పైన నెటిజన్లు ఫైర్

సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాన్నే ధిక్కరిస్తారా? బొద్దింక జనతా పార్టీ మైండ్ సెట్ పైన నెటిజన్లు ఫైర్జంతర్ మంతర్ వద్ద NEET పేపర్ లీక్ పైన విద్యార్థులు, విద్యార్థుల ముసుగులో వచ్చిన వేలమంది నేరగాళ్లు నిరసనల్లో పాల్గొన్నారని ఢిల్లీ పోలీసులు స్పష్టం చేసారు. లెక్కలతో సహా మీడియా ముందు పెట్టారు. మరోవైపు విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేసారనీ, అక్రమంగా కేసులు పెట్టారంటూ సుప్రీంకోర్టులో ఫిర్యాదు అందింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం... మైనర్ విద్యార్థులను, శాంతియుతంగా నిరసనలు చేసిన విద్యార్థులను విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. అలాగే పోలీసులపై దాడి చేసినవారిని, నిరసనల్లో పాల్గొన్న నేర చరితులపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి నిజనిర్థారణ చేసుకోవచ్చని సూచించింది.

ఏపీలో స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్‌కు 300 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు.. నారా లోకేష్ హర్షం

ఏపీలో స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్‌కు 300 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు.. నారా లోకేష్ హర్షంభారతదేశ ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగానికి, ఏరోస్పేస్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆశయాలకు గణనీయమైన ఊతమిస్తూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్‌కు 300 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ఈ ప్రకటనను ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. చారిత్రాత్మక విజయాలు సాధించిన తర్వాత ఆ సంస్థ ప్రాధాన్యతను పునరుద్ఘాటిస్తోంది. మాజీ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలైన పవన్ కుమార్ చందన, నాగ భరత్ డాకా స్థాపించిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్, భారతదేశ ప్రైవేట్ అంతరిక్ష పరిశ్రమలో ఇప్పటికే అనేక మైలురాళ్లను నెలకొల్పింది.

లోకేష్ సార్.. మిమ్మల్ని కలవాలనుంది.. చిన్నారులకు ఓకే చెప్పిన మంత్రి (video)

లోకేష్ సార్.. మిమ్మల్ని కలవాలనుంది.. చిన్నారులకు ఓకే చెప్పిన మంత్రి (video)తమను కలిసే అవకాశం కల్పించాలని కోరుతూ పిల్లలు చేసిన ఒక వీడియో వైరల్ కాగా, దానికి విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందించిన తీరు నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఆ వీడియోలో పిల్లలు ఆయనను కలవాలనే తమ కోరికను వ్యక్తం చేశారు. ఆదోనికి చెందిన సహస్ర ఆద్య, జయ స్కంద అనే పిల్లలు, ఆయనతో కలిసి ఒక ఫోటో దిగాలని ఉందని చెప్పారు. ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అయిన ఆ వీడియోపై స్పందించిన లోకేష్, దానిని తన ఎక్స్ ఖాతాలో రీపోస్ట్ చేశారు. "ఇంత చక్కని అభ్యర్థనను నేను ఎలా కాదనగలను? మీ ఇద్దరినీ కలవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. త్వరలోనే కలుద్దాం!" అంటూ పోస్టు చేశారు.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?Monsoon fruit Albakara, తొలకరి చినుకులు ప్రారంభమై వర్షాలు పడుతుండగానే వచ్చేస్తాయి ఆల్‌బకరా పండ్లు. ఈ ఆల్‌బకరా పండ్లలో విటమిన్‌ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి రోగనిరోధకశక్తిని పెంచి, త్వరగా ఇన్‌ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. మనం తిన్న ఆహారం నుంచి శరీరం ఇనుమును బాగా గ్రహించేలా కూడా చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ పండ్లనూ వీలైనప్పుడల్లా తినటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ పండులోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. జ్యూసీగా ఉండే ఈ ఆల్‌బకరా పండులో కేలరీలు తక్కువ, జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరిచే ఫైబర్‌ ఇందులో చాలా వుంది.

కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాలేయ వ్యాధులు, నివారించదగిన మరణాలకు ప్రాథమిక కారణాల్లో 'వైరల్ హెపటైటిస్' ఒకటిగా కొనసాగుతోందని, ఇందులో భారతదేశపు వాటా గణనీయంగా ఉందని కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పేర్కొంది. 'ప్రపంచ హెపటైటిస్ దినోత్సవం' సందర్భంగా ప్రజలు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్, వ్యాక్సినేషన్, సకాలంలో వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని కోరుతూ సంస్థ ఒక ప్రజా సలహాను జారీ చేసింది. ఈ వైరల్ హెపటైటిస్‌ను ‘నిశ్శబ్ద వ్యాధి’గా పిలుస్తారని, ఎటువంటి బాహ్య లక్షణాలు లేకుండానే కాలేయం పూర్తిగా దెబ్బతినే వరకు ఇది శరీరంలో పెరుగుతుందని హెచ్చరించింది.

గర్భిణీ స్త్రీలు నామల చేపలు తినవచ్చా?

గర్భిణీ స్త్రీలు నామల చేపలు తినవచ్చా?గర్భిణీలలో మాంసాహారం తినేవారికి పలు అనుమానాలు వుంటుంటాయి. ఏ చేపలు తినాలి, ఏ చేపలు తినకూడదు అనే దానిపై మీమాంస వుంటుంది. కొంతమంది చిన్నచేపలైన నామలు అని పిలువబడే చేపల్ని తినవచ్చా లేదా అని అనుమానిస్తుంటారు. ఈ చేపలను తినవచ్చు. ఇవి సముద్రపు చిన్న చేపలు కాబట్టి, గర్భధారణ సమయంలో వీటిని తినడం సురక్షితం, ఆరోగ్యకరమే. చిన్న చేపల వల్ల గర్భిణీలకు ఎటువంటి హాని కలగదు. అయితే, వీటిని వండేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఈ నామల చేపలు ఎందుకు సురక్షితం అంటే వీటిలో తక్కువ మెర్క్యురీ... అంటే పాదరసం వుంటుంది.

మోకాలి నొప్పి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ Knee Replacement అవసరం లేదు, ఐతే...

మోకాలి నొప్పి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ Knee Replacement అవసరం లేదు, ఐతే...హైదరాబాద్: భారతీయ ఆర్థోపెడిక్ వైద్యరంగానికి, ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ కార్యక్రమానికి మరో కీలక మైలురాయి చేరింది. భారతీయ ఆర్థోపెడిక్ నిపుణులు రూపకల్పన చేసి, సిరోనిక్స్(Sironix) సంస్థ దేశంలోనే తయారుచేసిన హై టిబియల్ ఆస్టియోటమీ(HTO) ఇంప్లాంట్‌ను మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో ఆవిష్కరించారు. 28 ఏళ్ల యువ వైద్యుడికి మోకాలి కార్టిలేజ్(లేత ఎముక) తీవ్రంగా దెబ్బతినడం, మోకాలి అమరికలో లోపం (Malalignment) కారణంగా ఎదురైన తీవ్రమైన అరుగుదల సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు. దిగుమతి ఇంప్లాంట్లకు దేశీయ ప్రత్యామ్నాయంగా రూపొందిన ఈ సాంకేతికత రోగుల్లో సహజ మోకాలి కీళ్లను ఎక్కువకాలం పరిరక్షించే దిశగా కీలక ముందడుగుగా వైద్య నిపుణులు అభివర్ణించారు.

ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలి

ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలిగుండె పోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అంతా ఆరోగ్యంగా వున్నా అలా హఠాత్తుగా ఎలా చనిపోయారని కొంతమంది అనుకుంటుంటారు. కానీ గుండె పోటు వచ్చే ముందు హెచ్చరిక సంకేతాలు శరీరం ఇస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అవసరమైనంత సమయం... అంటే గంటల పాటు నిద్రపోయినా ఇంకా అలసిపోయినట్లు వుండటం గుండెలలో మంటగా, ఎసిడిటీ నిరంతరంగా కొనసాగటం ఎడమ చేయి, ఎడమ భుజం, మెడ నొప్పిగా వుండటం లో బీపీ, మత్తుగా వున్నట్లు అనిపించడం, తల తిరగడం వంటివి వుండటం కొంచెం ఆహారం తిన్న వెంటనే కడుపు నిండిపోయిన భావన కలగడం గుండెల్లో భారంగా అనిపించడం, ఏదో బరువు పెట్టినట్లు అనిపించడం.