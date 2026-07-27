Ram Charan surgery :డాక్టర్ రాజశేఖర్ పర్యవేక్షణలో నేడు రామ్ చరణ్ కు మణికట్టు సర్జరీ
యాక్షన్ సన్నివేశాలు చిత్రీకరణలో అగ్రహీరోలో గాయాలపాలుకావడం, శస్తచికిత్స చేసుకోవడం ఇటీవలే పెరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి సంబంధించిన చికిత్స ముంబైలో చేసుకుంటే, ఇటీవలే నందమూరి బాలక్రిష్ణ తాజా సినిమా లో ఓ సీన్ లో కాలితో కొట్టే సన్నివేశంలో నరం పట్టేయడంతో చికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు రామ్ ఛరణ్ కూడా పెద్ది సినిమాలో చేసిన యాక్షన్ పార్ట్ కు చేతికి మణికట్టుకు గాయాలయ్యాయి. తాజాగా నిన్ననే మణికట్టు సర్జరీ కోసం కోయంబత్తూరుకు రామ్ చరణ్ వెళ్ళారు.
Ram Charan's hand bandage
అయితే, అప్పుడే చేయాల్సి వుండగా సినిమా ప్రమోషన్స్ పూర్తి చేసిన తర్వాత చికిత్స చేయించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సోమవారం అనగా ఈరోజు కోయంబత్తూరులోని ప్రముఖ గంగా హాస్పిటల్లో రామ్ చరణ్కు సర్జరీ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజే మెగా కుటుంబం కోయంబత్తూరుకు బయలుదేరుతోంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సురేఖ, ఉపాసనతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు రామ్ చరణ్కు తోడుగా ఉండనున్నారు.
ఈ సర్జరీను ప్రముఖ డాక్టర్ ప్రవీణ్, సీనియర్ ఆర్థోపెడిక్ నిపుణుడు డాక్టర్ రాజశేఖర్ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించనున్నారు. అత్యాధునిక ఆర్థోపెడిక్ చికిత్సలకు పేరుగాంచిన గంగా హాస్పిటల్లో అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందం ఈ శస్త్రచికిత్స చేయనుంది. ఆపరేషన్ విజయవంతంగా పూర్తై, అనంతరం రామ్ చరణ్ త్వరగా కోలుకుంటారని వైద్యులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రామ్ చరణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఆయన కోసం ప్రార్థిస్తున్నారు.