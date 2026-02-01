మెగా ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్.. రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు కవల పిల్లలు పుట్టారోచ్
మెగా ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్. మెగా హీరో నటుడు రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు రెండోసారి తల్లిదండ్రులైనారు. ఉపాసన కవలపిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. ఓ మగ, ఆడ శిశువుకు జన్మనిచ్చినట్లు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. తల్లీ బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా వున్నారని.. తమ కుటుంబంలో కొత్త సభ్యులు రావడం సంతోషాన్నిచ్చిందని తెలిపారు. మరోసారి తాతయ్య అయినందుకు తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే రామ్ చరణ్ దంపతులకు క్లింకార అనే కుమార్తె వున్న సంగతి తెలిసిందే.
కాగా రామ్ చరణ్ జూన్ 2012లో అపోలో ఛారిటీ వైస్-ఛైర్మన్ అయిన ఉపాసన కొణిదెలను వివాహం చేసుకున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒకరినొకరు తెలుసుకున్న తర్వాత, ఈ జంట చివరకు డిసెంబర్ 2011లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. జూన్ 2023లో, రామ్ చరణ్, ఉపాసన తమ మొదటి బిడ్డ, ఒక కుమార్తె రాకను ప్రకటించారు. ఆమెకు వారు క్లిన్ కారా అని పేరు పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. రామ్ చరణ్, ఉపాసన 2025 దీపావళి సందర్భంగా తమ రెండవ గర్భం గురించిన వార్తను పంచుకున్నారు.
ఉపాసన తన సీమంతం వేడుకకు సంబంధించిన ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తూ, "ఈ దీపావళి రెట్టింపు వేడుకలు, రెట్టింపు ప్రేమ, రెట్టింపు ఆశీర్వాదాలతో నిండి ఉంది," అని రాశారు. దీంతో వీరికి కవలలనే విషయం ఖరారైంది. ఇక చెర్రీ సినిమాలకు వస్తే, రామ్ చరణ్ త్వరలో జాన్వీ కపూర్తో కలిసి నటిస్తున్న "పెద్ది" చిత్రంతో తెరపై కనిపించనున్నారు. బుచ్చి బాబు సనా దర్శకత్వం వహించిన ఈ ప్రాజెక్ట్లో శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.