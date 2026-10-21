Police Company: డీ కంపెనీ కంటే ప్రమాదకరమైనదిగా రామ్ గోపాల్ వర్మ పోలీస్ కంపెనీ
నిజ జీవిత ఎన్కౌంటర్ పోలీస్ అధికారి దయా నాయక్ పాత్రలో హర్షవర్ధన్ రాణే నటించిన తన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'పోలీస్ కంపెనీ' జూన్ 4, 2027న థియేటర్లలోకి రానుందని రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రకటించారు. ఈ చిత్రం 1997-2004 మధ్య ముంబై అండర్వరల్డ్ కాలం నేపథ్యంలో రూపొందించబడింది. ఆ సమయంలో ఒక ప్రత్యేక పోలీస్ బృందం ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయకుండానే 319 మంది గ్యాంగ్స్టర్లను హతమార్చింది.
Ram Gopal Varma’s Police Company relese poster
వారు కేవలం ముప్పులను తొలగించడం ద్వారా కేసులను మూసివేశారు. ఫర్దీన్ ఖాన్, ఫాతిమా సనా షేక్, పరేష్ రావల్ తదితరులు నటించిన ఈ చిత్రం, టీ-సిరీస్, ఆర్జీవీ సంయుక్త నిర్మాణంలో, 'డి కంపెనీ' గ్యాంగ్స్టర్ల కంటే పోలీసులే మరింత ప్రమాదకరమని చిత్రీకరిస్తుంది. వాస్తవానికి వెబ్ సిరీస్గా ప్లాన్ చేయబడిన ఈ చిత్రం, ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ జరుగుతుండగా రెండు భాగాలుగా థియేట్రికల్ ఫార్మాట్కు మారింది.
టి-సిరీస్ నిర్మించిన 'పోలీస్ కంపెనీ' చిత్రంలో ముంబైకి చెందిన దిగ్గజ ఎన్కౌంటర్ కాప్ దయా నాయక్ పాత్రలో హర్షవర్ధన్ రాణే నటించారు. ఈ చిత్రం ముంబై అండర్వరల్డ్ చరిత్రలోనే అత్యంత హింసాత్మక ఘట్టం నేపథ్యంలో జరిగిన నిజ సంఘటనల నుండి ప్రేరణ పొందింది.
భూషణ్ కుమార్ యొక్క టి-సిరీస్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం, నేర ప్రపంచంలోని మరో కోణమైన పోలీసు ప్రపంచాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది. వాస్తవానికి, ఇదే 'కంపెనీ' చిత్రానికి మరో రూపం.
నిజ సంఘటనలు మరియు వాస్తవ జీవిత పాత్రల నుండి ప్రేరణ పొందిన *పోలీస్ కంపెనీ*, 1997 మరియు 2004 మధ్యకాలంలో సుమారు 300 మంది గ్యాంగ్స్టర్ల హత్యకు దారితీసిన ప్రత్యేక పరిస్థితుల కథను చెబుతుంది. డి కంపెనీ కంటే పోలీస్ కంపెనీ మరింత ప్రమాదకరమైనది, ఎందుకంటే 1997 మరియు 2004 మధ్య అది 319 మంది గ్యాంగ్స్టర్లను హతమార్చింది.