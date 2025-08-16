వీధి కుక్కలను చంపవద్దు అంటే ఎలా? దత్తత తీసుకోండి.. హ్యాష్ ట్యాగ్ సృష్టించండి.. వర్మ (video)
ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్ ప్రాంతంలోని అన్ని వీధికుక్కలను షెల్టర్లలో ఉంచాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినప్పటి నుండి, చాలా మంది బాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఈ నిర్ణయాన్ని ఖండించారు. ఈ పరిస్థితిని పరిష్కరించడానికి ఇది సరైన మార్గం కాదని అన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర నిర్మాత రామ్ గోపాల్ వర్మ జంతు ప్రేమికులందరికీ ఒక విషయం చెప్పారు. ప్రజలను వీధికుక్కలు కరిచి చంపుతుండగా, కుక్క ప్రేమికులు కుక్క హక్కుల గురించి ట్వీట్ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారు. ఇంట్లో మీ పెంపుడు జంతువులను ప్రేమించడంలో ఎటువంటి హాని లేనప్పటికీ, వీధికుక్కల బాధితుల పట్ల, వారి ప్రియమైనవారి పట్ల కరుణను బోధించడం అసభ్యకరమని వర్మ అన్నారు.
"ధనవంతులు కొన్ని జాతులను పెంపుడు జంతువులుగా పెంచుకుంటారు. పేదలను వీధికుక్కలు కొట్టి చంపేస్తాయి. ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని చంపితే, అతను హంతకుడు. అదే కుక్క చంపితే, మీరు దానిని "ప్రమాదం" అని పిలుస్తారు." అంటే జంతువుల మాదిరిగా చంపడాన్ని కూడా ప్రమాదం అని పిలవవచ్చా?" ఈ రోజుల్లో ప్రజలు కుక్కల కోసం ఏడుస్తూ సానుభూతి చూపిస్తున్నారని, కానీ ఈ కుక్కల కారణంగా తమ ప్రియమైన వారిని కోల్పోయే వ్యక్తుల కోసం కాదని వర్మ అన్నారు.
"వీధి కుక్కలను చంపవద్దు" అని చెప్పే బదులు, కుక్క ప్రేమికులు అన్ని వీధి కుక్కలను దత్తత తీసుకోవాలని రామ్ గోపాల్ వర్మ అన్నారు. వీధి కుక్కలు గేటెడ్ కమ్యూనిటీల లోపల దాడి చేయవని, అవి గేట్లు లేని ప్రదేశాలలో దాడి చేస్తాయని చిత్రనిర్మాత గుర్తు చేశారు.
పెంపుడు జంతువుల ఓనర్లను తిడుతూ, తమ బిడ్డ వీధి కుక్కలు కరిచి చనిపోవడాన్ని చూసే తల్లుల కోసం హ్యాష్ట్యాగ్లను సృష్టించమని కూడా వర్మ సలహా ఇచ్చారు. అన్ని జంతువులకు జీవించే హక్కు ఉన్నప్పటికీ, అది ఇతర మానవ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టకూడదని వర్మ ముగించారు.