శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
ఠాగూర్
శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (18:03 IST)

'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి : రాంగోపాల్ వర్మ

Ram gopal varma
ఇటీవల హిందీలో విడుదలైన 'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరూ గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలని ప్రముఖ వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ హితవు పలికారు. 
 
బాలీవుడ్‌లో ఇటీవల వచ్చిన సూపర్ హిట్ మూవీ 'ధురంధర్' చిత్రాన్ని ఉదాహరణగా చూపిస్తూ, సినిమా నిర్మాతలు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఎన్నో ఉన్నాయని ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా పాన్ ఇండియా సినిమాల పేరుతో వస్తున్న చిత్రాలపై ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు.
 
'సోకాల్డ్ పాన్ ఇండియా సినిమాల్లోలాగా, 'ధురంధర్' చిత్రంలో హీరోను ఎలివేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయలేదు. స్లో మోషన్ షాట్లు, చెవులు చిల్లులుపడే నేపథ్య సంగీతంతో హీరోను బలవంతంగా దేవుడిని చేయలేదు. కథానుసారం మరో నటుడు అక్షయ్ ఖన్నాకు ప్రాధాన్యతనివ్వడాన్ని అంగీకరించిన స్టార్ రణ్ వీర్ సింగ్‌కు సినిమాపై ఉన్న అవగాహన అద్భుతం' అని వర్మ ప్రశంసించారు.
 
ముఖ్యంగా యాక్షన్ సన్నివేశాల విషయంలో సౌత్ ఇండియా పాన్ ఇండియా యాక్షన్ డైరెక్టర్లకు ఆయన చురకలంటించారు. 'ఈ సినిమాలో హింసను కేవలం చప్పట్లు కొట్టించే అంశంగా కాకుండా, ఒక మానసిక ఆఘాతంగా చూపించారు. యాక్షన్ డైరెక్టర్ ఏజాజ్ గులాబ్ పనితీరు అద్భుతం. ఆయన ప్రతి ఫైట్లో పాత్రల మానసిక స్థితిని చూపించారు. ఇది భారత సినిమాలలో నేను చూసిన అత్యుత్తమ యాక్షన్. మన సౌత్ యాక్షన్ దర్శకులు ఏజాజ్ నుంచి చాలా నేర్చుకోవాలి' అని వర్మ అభిప్రాయపడ్డారు. 

అధికార మత్తులో మునిగిన బీహార్ సీఎం నితీష్ క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే

అధికార మత్తులో మునిగిన బీహార్ సీఎం నితీష్ క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేబీహార్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ అధికార మత్తులో కూరుకుపోయి నీచమైన చర్యకు పాల్పడ్డారంటూ కాశ్మీరుకి చెందిన ఇస్లామ్ మతాధికారి మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ అన్నారు. శుక్రవారం ప్రార్థనలకు ముందు, కాశ్మీర్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఇస్లామిక్ మతాధికారి మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ ఫరూక్ తన ప్రసంగంలో ఈ సంఘటనను ప్రస్తావించారు. బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నీచమైన ప్రవర్తన ఒక మహిళ యొక్క వ్యక్తిగత గౌరవాన్ని ఉల్లంఘించిందని అన్నారు. ఆయన చర్యలు అనైతికమైనవి. ఏ అధికారం లేదా పదవి మరొక వ్యక్తి ఆత్మగౌరవాన్ని అవమానించే హక్కును ఇవ్వదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

మావోయిస్టులకు గట్టి షాక్ : తెలంగాణాలో 41 మంది నక్సలైట్ల లొంగుబాటు

మావోయిస్టులకు గట్టి షాక్ : తెలంగాణాలో 41 మంది నక్సలైట్ల లొంగుబాటుమావోయిస్టులకు గట్టి షాక్ తగిలింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 41 మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారు. వీరిలో కామారెడ్డికి చెందిన రాష్ట్ర కమిటీ కార్యదర్శి ఎర్రగొల్ల రవి ఎలియాస్‌ సంతోష్‌, మంచిర్యాలకు చెందిన కనికారపు ప్రభంజన్, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన ఆరుగురు డివిజన్‌ కమిటీ సభ్యులు, ఇద్దరు సెంట్రల్‌ విజన్‌ కమాండర్లు ఉన్నారు. మిగతా మావోయిస్టులంతా ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందినవారిగా డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి వెల్లడించారు.

బంగ్లాదేశ్‌లో అల్లర్లు.. విద్యార్థిన నేత హత్య... ఎవరీ షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ

బంగ్లాదేశ్‌లో అల్లర్లు.. విద్యార్థిన నేత హత్య... ఎవరీ షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీయాంటీ భారత్‌ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించి విద్యార్థి యువజన నేత షరీఫ్ ఉస్మాన్ హదీ హత్యకు గురయ్యాడు. 32 యేళఅల హదీ రిక్షాలో వస్తుంటగా, దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడి సింగపూర్‌లోని ఓ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశాడు.

ప్రేమ వివాహంతో గొడవలు: వరుడి సోదరుడి ముక్కు కోసేశారు.. వధువు మేనమామ కాలు విరిగింది

ప్రేమ వివాహంతో గొడవలు: వరుడి సోదరుడి ముక్కు కోసేశారు.. వధువు మేనమామ కాలు విరిగిందిరాజస్థాన్‌లో ఓ ప్రేమ వివాహం కలకలం రేపింది. వధూవరుల కుటుంబీకుల మధ్య జరిగిన గొడవలో వధువు కుటుంబీకులు వరుడి సోదరుడి ముక్కు కోసేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. రాజస్థాన్, బార్మర్ జిల్లాలో జరిగిన ఓ ప్రేమ వివాహం హింసాత్మకంగా మారింది. వధువు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు వరుడి సోదరుడి ముక్కు కోసేశారు. ఇందుకు ప్రతీకారంగా వరుడింటి బంధువులు జరిపిన దాడిలో వధువు మేనమామ కాలు విరిగింది.

బంగ్లాలో విద్యార్థి నేత షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది హత్య... వణికిపోతున్న జర్నలిస్టులు

బంగ్లాలో విద్యార్థి నేత షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది హత్య... వణికిపోతున్న జర్నలిస్టులుబంగ్లాదేశ్‌లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి. విద్యార్థినేత, యువజన నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది (32) మృతితో దేశ వ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. రాజధాని ఢాకాలో వందలాది మంది ఆందోళనకారులు హింసకు పాల్పడ్డారు. దేశంలోని రెండు ప్రముఖ వార్తా సంస్థల కార్యాలయపై ఆందోళనకారులు దాడులకు తెగబడ్డారు. దీంతో ఆ దేశంలోని జర్నలిస్టులు భయంతో వణికిపోతున్నారు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.
