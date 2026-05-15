Ram Pothineni: 38వ పుట్టినరోజున దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్న రామ్ పోతినేని
కథానాయకుడు రామ్ పోతినేని తాను రచించి, దర్శకత్వం వహించిన #RAPO23 అనే సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫస్ట్ లుక్ను ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆయన సోదరుడు కృష్ణ రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఇది డిసెంబర్ 2026లో విడుదల కానుంది. ఐస్మార్ట్ శంకర్ వంటి హై-ఎనర్జీ హిట్లు మరియు ఇటీవలి బాక్సాఫీస్ ఫ్లాప్లతో పేరుగాంచిన రామ్, వర్షం, నీడలతో కూడిన ఈ పోస్టర్కు 'ఒక ఉత్తేజకరమైన ప్రయాణం మొదలవుతుంది' అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.
Ram potineni 23 movie poster
#RAPO23 చిత్రాన్ని కొత్తగా శ్రీకారం చుట్టిన ‘రాపో సినిమాటిక్స్’ బ్యానర్పై కృష్ణ పోతినేని నిర్మించనున్నారు. ఈ చిత్రంతో రామ్ పోతినేని… నటుడి నుంచి దర్శకులుగా మారిన సీనియర్ ఎన్టీఆర్, కృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ వంటి స్టార్స్ జాబితాలో చేరడం విశేషం.
మేకర్స్ విడుదల చేసిన బర్త్డే స్పెషల్ పోస్టర్లో రామ్ పోషిస్తున్న ‘వీర’ పాత్రను పరిచయం చేశారు. లెదర్ జాకెట్లో వెనుక నుంచి కనిపిస్తున్న రామ్ లుక్ డార్క్, ఇంటెన్స్, రగ్గడ్ వైబ్ను క్రియేట్ చేస్తోంది. అతని స్టైలిష్ V-కట్ హెయిర్స్టైల్ పాత్రలోని అగ్రెసివ్ యాటిట్యూడ్ను ప్రతిబింబిస్తోంది.
పోస్టర్ బ్యాక్డ్రాప్లో కనిపిస్తున్న ఎరుపు రంగు “V” అక్షరం… ‘వీర’తో పాటు తిరుగుబాటు, ఆధిపత్యానికి సంకేతంగా నిలుస్తోంది. ఇరువైపులా కనిపించే స్కైస్క్రేపర్స్ క్రైమ్తో నిండిన వాతావరణాన్ని సూచిస్తున్నాయి. “ది స్టోరీ ఆఫ్ ఎ లోన్ వుల్ఫ్” అనే ట్యాగ్లైన్ ఒంటరితనం, మానసిక సంఘర్షణలతో నిండిన పాత్రను సూచిస్తోంది.
ఈ చిత్రం రెగ్యులర్ షూటింగ్ జూన్లో ప్రారంభం కానుండగా, ఈ ఏడాది డిసెంబర్లో విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
నటీనటులు, సాంకేతిక బృందానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.
