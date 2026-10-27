విడుదలకు ముందే 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ రికార్డులు
బాలీవుడ్ నటుడు రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన రామాయణం తొలిభాగం విడుదలకు ముందే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది. ఈ చిత్రం వచ్చే ఐదో తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలకానుంది. దీంతో ఈ చిత్రం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటివరకు రూ.20 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. ట్రేడ్ ట్రాకర్ సాకనిల్క్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ మొత్తం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
నవంబరు 4వ తేదీ జరగనున్న పెయిడ్ ప్రీమియర్లు, నవంబరు 5వ తేదీన తొలి రోజు ప్రదర్శనల కోసం జరిగిన బుకింగ్స్ కలిపి ఈ చిత్రం సుమారు 2.15 మిలియన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ.20.50 కోట్లు రాబట్టింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర అమెరికాలో ప్రీమియర్ల ద్వారానే 5.50 లక్షల డాలర్లకు పైగా వసూళ్లు వచ్చాయి. ఇక భారత్లో తొలి రోజు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ 1.20 మిలియన్ డాలర్లు దాటగా, ఇతర ఓవర్సీస్ మార్కెట్ల నుంచి 4 లక్షల డాలర్ల కంటే ఎక్కువ వసూలయ్యాయి.
దేశీయ మార్కెట్లోనూ ఈ చిత్రానికి భారీ స్పందన లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా హిందీ వెర్షన్కు, ఐమాక్స్ త్రీడీ వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. దీనివల్ల సగటు టికెట్ ధర కూడా పెరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 2.25 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు తెలుస్తోంది. నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా, సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడిగా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
గత ఏడాది వచ్చిన 'యానిమల్' చిత్రం రణబీర్ కెరీర్లో తొలిరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.116 కోట్లు వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. 'రామాయణం' ప్రస్తుత బుకింగ్స్ ట్రెండ్ చూస్తుంటే, ఆ రికార్డును అధిగమించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీపావళి పండుగ సీజన్లో విడుదల కానుండటంతో సినిమాకు మరింత కలిసొస్తుందని భావిస్తున్నారు.