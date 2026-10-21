  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. Ramayana is going to offer a grand, big-screen cinematic experience: Ranbir Kapoor
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Wednesday, 21 October 2026 (12:09 IST)

Ranbir Kapoor: రామాయణం గొప్ప బిగ్ స్క్రీన్ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇవ్వబోతుంది: రణ్‌బీర్ కపూర్

anbir Kapoor, Yash, Dil Raju, Namit Malhotra, Sai Pallavi, Ravi Dubey, Rakul Preet Singh, Karan Johar
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (12:09 IST)
google-news
anbir Kapoor, Yash, Dil Raju, Namit Malhotra, Sai Pallavi, Ravi Dubey, Rakul Preet Singh, Karan Johar
రణ్‌బీర్ కపూర్, రాకింగ్ స్టార్ యశ్, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ‘రామాయణం నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని నమిత్ మల్హోత్రా ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, DNEG, యశ్‌కు చెందిన మాన్‌స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. రెండు భాగాల సినిమాటిక్ ఇతిహాసంగా ‘రామాయణ’ రూపొందుతోంది. తొలి భాగం 2026 నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రం ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ ఎస్‌వీసీ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్ తెలుగు ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు.
 
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ మాట్లాడుతూ,  రాజమౌళి గారు, ప్రభాస్ గారు, రామ్ చరణ్ గారు, ఎన్టీఆర్ గారు.. ఇలా అందరూ మన ఇండస్ట్రీ ఎలాంటి అద్భుతాలు చేయగలదో చూపించారు. దిల్ రాజు గారితో ఇది నా మూడో కొలాబరేషన్. రకుల్ తెలుగు అమ్మాయి. శూర్పణఖ పాత్ర చేయడం అంత ఈజీ కాదు. సాయి పల్లవి ఆ పాత్రలో అద్భుతంగా చేశారు. రణ్‌బీర్ కపూర్ అద్భుతమైన మనిషి. తనకు ఎలాంటి ఇగో ఉండదు. తను చాలా మంచి మనసున్న వ్యక్తి. ఎన్నో అద్భుతమైన పాత్రలతో తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. రాముడి పాత్ర కూడా మీ అందరి మనసుల్లో నిలిచిపోతుంది.
 
రణ్‌బీర్ కపూర్ మాట్లాడుతూ, కొన్ని కథలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అవి మనతో పాటు నిలిచిపోతాయి. రామాయణం కూడా అలాంటిదే. రామాయణం ఒక అద్భుతమైన జర్నీ. గొప్ప తండ్రిగా ఎలా ఉండాలి, కొడుకుగా ఎలా ఉండాలి, భర్తగా ఎలా ఉండాలి, స్నేహితుడిగా ఎలా ఉండాలో మనందరికీ చెబుతుంది. మీరు ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఒక సినిమా చూసినట్టుగా ఉండదు. కచ్చితంగా ఏదో ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని పొందినట్టుగా ఉంటుంది. మనందరిలో మంచిని పంచే సినిమా ఇది.నమిత్ మల్హోత్రా అద్భుతమైన విజన్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మించారు.  డైరెక్టర్ నితీష్ గారు ఈ సినిమాను అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. నన్ను ఈ సినిమాలో భాగం చేసినందుకు ఆయనకు ధన్యవాదాలు. 
 
రకుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇందులో చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. మీ అందరినీ సర్‌ప్రైజ్ చేస్తుంది.సాయి పల్లవితో ఈ సినిమా జర్నీ ఒక మెమొరబుల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. షూటింగ్ సెట్‌లో సాయి పల్లవిని చూసినప్పుడు నిజంగా సీతమ్మవారిని చూసినట్టుగా అనిపించింది. తన తప్పితే ఈ క్యారెక్టర్‌లో మరొకరిని ఊహించుకోలేకపోతున్నాను. నాకు ఒక బ్రదర్ ఉంటే రవిలా వుండేవాడు. రాకింగ్ స్టార్ యశ్ మంచి ఫ్యామిలీ మెన్. ఆయన తన ఫ్యామిలీని, తన సిటీని అన్నింటినీ వదిలేసి ఈ ‘రామాయణ’ సినిమా కోసం వచ్చారు. ఆయనలాంటి హార్డ్ వర్కర్‌ను నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. దిల్ రాజు గారు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్‌లో వచ్చే సినిమాలకు ఆయన ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తారు. భవిష్యత్తులో ఆయనతో కలిసి మరిన్ని ప్రాజెక్టులు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. తెలుగు ప్రేక్షకులకు, నా అన్నదమ్ములందరికీ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. తప్పకుండా మీ అందరికీ ఒక గొప్ప బిగ్ స్క్రీన్ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇవ్వబోతున్నాం. అందరికీ థాంక్యూ సో మచ్. హైదరాబాద్‌కు రావడం నాకెప్పుడూ ప్రత్యేకమే. మీ ప్రేమ, అభిమానం నాకు చాలా విలువైనవి. అందరం థియేటర్‌లో కలుద్దాం. జై శ్రీరామ్!
 
సాయి పల్లవి మాట్లాడుతూ, నేను కూడా రామాయణం చూసి పెరిగాను. ఈ సినిమాలో బెస్ట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు. దిల్ రాజు గారితో ‘ఫిదా’ సినిమా నుంచి జర్నీ  ఉంది. ఆయన ఈ సినిమాను తెలుగులో రిలీజ్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. రకుల్ గారు శూర్పణఖ పాత్రను అద్భుతంగా చేశారు.  ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతంగా చేశారు. అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. రణ్‌బీర్ కపూర్ లాంటి గొప్ప యాక్టర్‌ను నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఆయనతో కలిసి పని చేయడం చాలా కంఫర్టబుల్‌గా అనిపించింది. ఆయన చాలా కూల్‌గా ఉంటారు. ఎంతో పెద్ద మనసుతో పని చేశారు. ఆయనతో కలిసి నటించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇది నాకు ఒక మెమొరబుల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. అలాగే యశ్ గారి విజన్ కూడా ఎప్పుడూ పెద్దగా ఉంటుంది. సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశం ఉన్న యాక్టర్ ఆయన.సీతమ్మ పాత్రను చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఒక దివ్యత్వం కలగాలి. అదే నా కోరిక. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇచ్చే ప్రేమకు నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను.
 
రవి దూబే మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సినిమాను తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. రాముడి పాత్రలో రణ్‌బీర్ కపూర్ గారు అద్భుతంగా అభినయించారు. ఆయనతో కలిసి నటించడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. సాయి పల్లవి గారు సీత పాత్ర కోసమే పుట్టారు. ఆమె ఎంతో నిజాయితీగా నటించారు. దర్శక నిర్మాతలకు థాంక్ యూ. ఇంత గొప్ప సినిమాను మీ అందరి ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ భూమిపై నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్క మనిషి దగ్గరికి ‘రామాయణ’ కథ చేరాలని కోరుకుంటున్నాను.
 
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. చాలా రోజుల తర్వాత తెలుగు ఆడియన్స్‌ను కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా ప్రయాణం ఇక్కడే మొదలైంది, ఇప్పుడు ‘రామాయణ’ లాంటి పెద్ద సినిమాతో మీ ముందుకు రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. రామాయణం అంటే మన చరిత్ర, ఒక నిజం. ఈ సినిమాలో భాగం కావడం చాలా గర్వంగా ఉంది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా దర్శక నిర్మాతలకు థాంక్యూ. అద్భుతమైన విజన్‌తో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. రణ్‌బీర్ గారు అద్భుతంగా చేశారు. స్క్రీన్‌పై ఆయన నటన అదిరిపోతుంది. సీత పాత్రలో సాయి పల్లవి ఎంతో నిజాయితీగా, అందంగా నటించారు. మీరందరూ ఈ సినిమాను ఆస్వాదిస్తారని నమ్ముతున్నాను.
 
డైరెక్టర్ నితేష్ తివారీ మాట్లాడుతూ, హిందీలో ‘శివ’ సినిమా చూశాను. అప్పటికి నాకు ఆ సినిమా గురించి ఏమీ తెలియదు. ఆ సినిమా చూసి నాగార్జున, అమల గారిని, వాళ్ల ప్రెజెంటేషన్‌ను చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. ఆ తర్వాత అసలు రాంగోపాల్ వర్మ ఎవరు అని తెలుసుకున్నాను. అలాగే ‘ప్రతిబంధ్’ సినిమా కూడా నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. నేను దాదాపుగా అన్ని తెలుగు సినిమాలు చూస్తాను. ‘గీతాంజలి’, ‘క్షణక్షణం’ సినిమాలన్నీ తెలుగులోనే చూశాను. అందులోని పాటలు కూడా నాకు తెలుసు. ఆ తర్వాత ‘ఈగ’, ‘మగధీర’, ‘బాహుబలి’ ఇలా అన్ని సినిమాలను హిందీలో చూశాను. నాకు రాజమౌళి గారు, సుకుమార్ గారు, త్రివిక్రమ్ గారు, సందీప్ రెడ్డి వంగా, నాగ్ అశ్విన్.. ఇలా అందరి సినిమాలంటే ఇష్టం. ఇప్పుడు మా ‘రామాయణ’ సినిమాతో మీ ముందుకు వస్తున్నాం. మీరు తెలుగులో చూసినా, హిందీలో చూసినా అదే ప్రేమను అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు.
 
నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ, ప్రతి భారతీయుడు గర్వపడే సినిమా ఇది. ఈరోజు భారతీయ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందుతోంది. ఆ గుర్తింపును మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ఈ సినిమాను తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. మన కథను ప్రపంచానికి తీసుకెళ్తున్నాం. మీ అందరి ప్రేమ, అభిమానాలు మాకు కావాలి.
 
నిర్మాత దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ,  ఈ మధ్యకాలంలో నమిత్ గారిని కలిసినప్పుడు 3Dలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని విజువల్స్ చూపించారు.  మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపించాయి. మీరు థియేటర్‌లో అద్భుతమైన ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయబోతున్నారు. నితీష్ గారు ‘దంగల్’ సినిమాతో ఇండియన్ సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లారు.  ఇందులో సీత పాత్రలో నటించిన సాయి పల్లవి మన తెలుగు అమ్మాయి. ఇప్పుడు ఆమె ‘రామాయణ’తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందబోతోంది. అలాగే ఇందులో శూర్పణఖ పాత్రలో నటించిన రకుల్ గారు కూడా మన దగ్గర ఎన్నో సినిమాలు చేశారు.  రేపటి నుంచి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. నవంబర్ 5న ఒక వండర్ క్రియేట్ కావాలి. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక అద్భుతం జరగాలి. ఇలాంటి మరిన్ని అద్భుతమైన సినిమాలను నిర్మించడానికి నిర్మాతలకు, దర్శకులకు ఎనర్జీ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. టీమ్ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను.
 
కరణ్ జోహార్ మాట్లాడుతూ, రాముడిగా రణ్‌బీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, రావణుడిగా యశ్.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతంగా నటించారు. ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. నార్త్ ఇండియాలో ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులు మాకు ఇచ్చిన నిర్మాతకు థాంక్యూ. దిల్ రాజు గారు ఒక లెజెండ్. ఆయనతో కలిసి వేదికను పంచుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ అద్భుతమైన విజువల్ ఎపిక్‌లో చిన్న భాగం కావడాన్ని అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Adi Rudra: జనవరి నుంచి సెట్ పైకి వెళ్ళనున్న ఆది రుద్ర మోషన్ వీడియో రిలీజ్

అక్టోబర్ 22, 2026 నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

అక్టోబర్ 22, 2026 నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణం ఎలా వుందంటే?అక్టోబర్ 22, 2026 నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణం ఎలా వుంటుంది... తెలంగాణ వాతావరణ పరిస్థితి: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా పొడి వాతావరణం నెలకుంటుంది. ఉదయం సమయాల్లో పాక్షికంగా మేఘావృతమై, మధ్యాహ్నం వేళ తేలికపాటి ఎండ వెలుగు ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 31°C నుండి 33°C వరకు. కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 20°C నుండి 22°C వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: నగరంలో ఉదయం వేళ తేలికపాటి పొగమంచు లే

మార్కో రూబియో, సెర్గియో గోర్‌లకు జామ్ నగర్‌కు స్వాగతం పలికిన ముఖేష్ అంబానీ, అనంత్ అంబానీ

మార్కో రూబియో, సెర్గియో గోర్‌లకు జామ్ నగర్‌కు స్వాగతం పలికిన ముఖేష్ అంబానీ, అనంత్ అంబానీరిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ముఖేష్ అంబానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ అనంత్ అంబానీ కలిసి, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రిఫైనరీకి నిలయమైన జామ్‌నగర్‌కు విచ్చేసిన అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి శ్రీ మార్కో రూబియో, భారతదేశంలో అమెరికా రాయబారి శ్రీ సెర్గియో గోర్‌లకు స్వాగతం పలికారు. ఈ గౌరవనీయ అతిథులకు ప్రపంచ స్థాయి రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్‌లో పర్యటన ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా వారు దాని పరిమాణం, అధునాతన సాంకేతికత, సమీకృత కార్యకలాపాలను ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం లభించింది.

జంబూ సవారీలో అపశృతి, అమ్మవారి అంబారీని కిందపడేసిన ఏనుగు, వీడియో

జంబూ సవారీలో అపశృతి, అమ్మవారి అంబారీని కిందపడేసిన ఏనుగు, వీడియోకర్నాటకలోని శివమొగ్గలో బుధవారం జరిగిన జంబూ సవారిలో అపశృతి చోటుచేసుకున్నది. చాముండేశ్వరి దేవి విగ్రహాన్ని వుంచిన వెండి అంబారీని మోసుకెళ్తున్న సోమన్న అనే ఏనుగు అకస్మాత్తుగా దిశ మార్చుకుని పరుగులు తీసింది. దీనితో అది మోసుకువెళ్తున్న 450 కిలోల బరువున్న అంబారీ కిందపడిపోయింది. ఏనుగు అదుపుతప్పి వస్తుండటంతో భక్తులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఈ ప్రమాదంలో అంబారీకి స్వల్ప నష్టం వాటిల్లింది. కాగా సోమన్న అనే ఏనుగు అంబారీని మోయడం ఇదే ప్రథమం. ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనే మరో ఏనుగు కాలు నొప్పి కారణంగా దాని స్థానంలో కొత్తగా సోమన్న అనే ఏనుగును ఏర్పాటు చేసారు.

ఆప్ఘనిస్థాన్ వ్యక్తి.. ఆయనకు నలుగురు భార్యలు.. 58 మంది పిల్లలు.. పోషించలేక ఇబ్బందులు.. (video)

ఆప్ఘనిస్థాన్ వ్యక్తి.. ఆయనకు నలుగురు భార్యలు.. 58 మంది పిల్లలు.. పోషించలేక ఇబ్బందులు.. (video)ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కు చెందిన ముహమ్మద్ సాదెఖ్, నలుగురు భార్యల ద్వారా 58 మంది పిల్లలకు తండ్రి. అతను అమ్మిన ఒక్కో కారుకు వచ్చే సుమారు 15 డాలర్ల స్వల్ప సంపాదనతో కనీస అవసరాలు తీర్చడానికి నానా కష్టాలు పడుతున్నాడు. అతని కుటుంబం తీవ్ర పేదరికంలో జీవిస్తోంది. పిల్లలు కొన్నిసార్లు ఆకలితో, చెప్పులు లేకుండా నడుస్తున్నారు. ఇంతమంది పిల్లలను కన్నందుకు సాదెఖ్ బాధపడుతుండగా, అతని కథ ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లోని పేదరికం బాల్య వివాహాల వంటి విస్తృత సవాళ్లను వెలుగులోకి తెస్తుంది.

పంజరంలో పెట్టిన పాలపిట్ట రోదనలో శుభం ఎలా కనిపిస్తుంది?: సజ్జనార్ ప్రశ్న

పంజరంలో పెట్టిన పాలపిట్ట రోదనలో శుభం ఎలా కనిపిస్తుంది?: సజ్జనార్ ప్రశ్నఆకాశంలో స్వేచ్ఛగా ఎగరాల్సిన తెలంగాణ రాష్ట్ర పక్షి పాలపిట్టను దసరా వేళ కొందరు స్వార్థం కోసం ఇనుప బోనుల్లో బంధించారు. మూగజీవులను హింసిస్తే చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తప్పవని మేం ముందుగానే స్పష్టంగా హెచ్చరించినప్పటికీ.. కొందరు పెడచెవిన పెట్టి ఆ నిస్సహాయ పక్షులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేశారు. అప్రమత్తమైన పౌరుల నుంచి అందిన పక్కా సమాచారంతో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి, మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో దాడులు జరిపి మొత్తం 4 పాలపిట్టలను ప్రాణాలతో కాపాడారు.

అల్లంలో దాగున్న ఆరోగ్య రహస్యాలు

అల్లంలో దాగున్న ఆరోగ్య రహస్యాలుఅల్లం. ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఇది ఒకటి. ఈ అల్లంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలున్నాయని వైద్యులు చెపుతారు. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. ఉదయాన్ని అల్లంతో ప్రారంభించాలని పోషకాహార నిపుణులు చెపుతారు. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్‌తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది. అల్లం సహజ నొప్పి నివారిణి, ప్రత్యేకంగా వ్యాయామం-ప్రేరిత కండరాల నొప్పి, ఋతు నొప్పిని అడ్డుకుంటుంది.

అత్తి పండ్లను ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

అత్తి పండ్లను ఎందుకు తినాలో తెలుసా?అంజీర్ పండులో వున్న అధిక పొటాషియం మనకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో చాలా సహాయకారిగా ఉంటాయి. అధిక చక్కెర, పిండి పదార్థాలు ఉన్నందున అవి శక్తికి గొప్ప మూలం అయినప్పటికీ, ఎండిన అత్తి పండ్లను మీరు మితంగా తినాలి. అత్తి పండ్లను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు గురించి తెలుసుకుందాము. అత్తి పండ్లలో విటమిన్ ఎ, బి, సి, కెతో పాటు కార్బోహైడ్రేట్లు, ఐరన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం మొదలైనవి ఉంటాయి. అంజీర పండ్లలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది కనుక ఇది రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిని పెంచుతుంది

అల్లం నీటితో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

అల్లం నీటితో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఅల్లం నీరు. అల్లం నీరు తాగితే జీర్ణ సమస్యలు తొలగుతాయి. పరగడుపున అల్లం నీరు తాగితే కలిగే లాభాలు, నష్టాలు వున్నాయి. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో అల్లం ముక్కను నమలడం లేదా అల్లం నీటిని తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ బలపడుతుంది. ఈ నీటిని తాగడం వల్ల మలబద్ధకం, గ్యాస్ తొలగిపోతాయి. పీరియడ్స్ సమయంలో అల్లం ముక్కను నమలడం వల్ల నొప్పి, తిమ్మిరి తగ్గుతాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో అల్లం తీసుకుంటే, చక్కెర స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. ఖాళీ కడుపుతో అల్లం తీసుకోవడం వల్ల జీవక్రియ రేటు పెరుగుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి దారితీస్తుంది.

45 ఏళ్లు పైబడిన 10 మంది పురుషులలో ఏడుగురు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్‌కి సంబంధించిన ఒక్క రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కూడా తెలియదు

45 ఏళ్లు పైబడిన 10 మంది పురుషులలో ఏడుగురు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్‌కి సంబంధించిన ఒక్క రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కూడా తెలియదుజాతీయ స్థాయిలో, ప్రతి 10 మంది పురుషులలో ఏడుగురు ఒక్క ప్రమాద కారకాన్ని కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు. తెలంగాణలో, సర్వే చేసిన ఐదు రాష్ట్రాలలో అవగాహన, స్క్రీనింగ్ రెండూ అత్యంత బలహీనంగా ఉన్నాయి. ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అవగాహనకు సంబంధించి నిర్వహించిన ఒక కొత్త జాతీయ సర్వేలో 45 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న 10 మంది భారతీయ పురుషులలో దాదాపు ఏడుగురు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ప్రమాద కారకాన్ని కూడా గుర్తించలేకపోతున్నారని కనుగొన్నారు, ఇది దేశవ్యాప్తంగా గణనీయమైన అవగాహన లోపాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.

విరేచనాలు అవుతున్నప్పుడు కర్బూజా జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుంది?

విరేచనాలు అవుతున్నప్పుడు కర్బూజా జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుంది?విరేచనాలు అవుతున్నప్పుడు చాలామంది చల్లగా ఏదో ఒకటి తాగాలని అంటుంటారు. ఐతే ఆ సమయంలో ఎలాంటి పానీయాలు తాగాలో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం వుంది. ముఖ్యంగా కర్బూజా జ్యూస్ అస్సలు తాగరాదు. వీటిలో నీటి శాతం ఎక్కువ. విరేచనాలు అవుతున్న సమయంలో ఇది కడుపులో ఉబ్బరాన్ని పెంచి, మరింత తరచుగా మోషన్స్ అయ్యేలా చేస్తుంది. కర్బూజా శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఉండే పీచు పదార్థం (Fiber) పేగులపై భారాన్ని పెంచి విరేచనాలను తగ్గనివ్వదు. మోషన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? ఎలక్ట్రోలైట్ నీరు లేదా ఓఆర్ఎస్: శరీరంలో నీటిశాతం తగ్గకుండా (Dehydration నివారించడానికి) ఓఆర్ఎస్ ద్రావణం లేదా ఉప్పు-చక్కెర కలిపిన నీరు తాగాలి.