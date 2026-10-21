Ranbir Kapoor: రామాయణం గొప్ప బిగ్ స్క్రీన్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వబోతుంది: రణ్బీర్ కపూర్
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రణ్బీర్ కపూర్, రాకింగ్ స్టార్ యశ్, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ‘రామాయణం నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని నమిత్ మల్హోత్రా ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, DNEG, యశ్కు చెందిన మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. రెండు భాగాల సినిమాటిక్ ఇతిహాసంగా ‘రామాయణ’ రూపొందుతోంది. తొలి భాగం 2026 నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రం ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ ఎస్వీసీ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ హైదరాబాద్లో గ్రాండ్ తెలుగు ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు.
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ మాట్లాడుతూ, రాజమౌళి గారు, ప్రభాస్ గారు, రామ్ చరణ్ గారు, ఎన్టీఆర్ గారు.. ఇలా అందరూ మన ఇండస్ట్రీ ఎలాంటి అద్భుతాలు చేయగలదో చూపించారు. దిల్ రాజు గారితో ఇది నా మూడో కొలాబరేషన్. రకుల్ తెలుగు అమ్మాయి. శూర్పణఖ పాత్ర చేయడం అంత ఈజీ కాదు. సాయి పల్లవి ఆ పాత్రలో అద్భుతంగా చేశారు. రణ్బీర్ కపూర్ అద్భుతమైన మనిషి. తనకు ఎలాంటి ఇగో ఉండదు. తను చాలా మంచి మనసున్న వ్యక్తి. ఎన్నో అద్భుతమైన పాత్రలతో తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. రాముడి పాత్ర కూడా మీ అందరి మనసుల్లో నిలిచిపోతుంది.
రణ్బీర్ కపూర్ మాట్లాడుతూ, కొన్ని కథలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అవి మనతో పాటు నిలిచిపోతాయి. రామాయణం కూడా అలాంటిదే. రామాయణం ఒక అద్భుతమైన జర్నీ. గొప్ప తండ్రిగా ఎలా ఉండాలి, కొడుకుగా ఎలా ఉండాలి, భర్తగా ఎలా ఉండాలి, స్నేహితుడిగా ఎలా ఉండాలో మనందరికీ చెబుతుంది. మీరు ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఒక సినిమా చూసినట్టుగా ఉండదు. కచ్చితంగా ఏదో ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని పొందినట్టుగా ఉంటుంది. మనందరిలో మంచిని పంచే సినిమా ఇది.నమిత్ మల్హోత్రా అద్భుతమైన విజన్తో ఈ సినిమాను నిర్మించారు. డైరెక్టర్ నితీష్ గారు ఈ సినిమాను అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. నన్ను ఈ సినిమాలో భాగం చేసినందుకు ఆయనకు ధన్యవాదాలు.
రకుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇందులో చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. మీ అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేస్తుంది.సాయి పల్లవితో ఈ సినిమా జర్నీ ఒక మెమొరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. షూటింగ్ సెట్లో సాయి పల్లవిని చూసినప్పుడు నిజంగా సీతమ్మవారిని చూసినట్టుగా అనిపించింది. తన తప్పితే ఈ క్యారెక్టర్లో మరొకరిని ఊహించుకోలేకపోతున్నాను. నాకు ఒక బ్రదర్ ఉంటే రవిలా వుండేవాడు. రాకింగ్ స్టార్ యశ్ మంచి ఫ్యామిలీ మెన్. ఆయన తన ఫ్యామిలీని, తన సిటీని అన్నింటినీ వదిలేసి ఈ ‘రామాయణ’ సినిమా కోసం వచ్చారు. ఆయనలాంటి హార్డ్ వర్కర్ను నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. దిల్ రాజు గారు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో వచ్చే సినిమాలకు ఆయన ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తారు. భవిష్యత్తులో ఆయనతో కలిసి మరిన్ని ప్రాజెక్టులు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. తెలుగు ప్రేక్షకులకు, నా అన్నదమ్ములందరికీ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. తప్పకుండా మీ అందరికీ ఒక గొప్ప బిగ్ స్క్రీన్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వబోతున్నాం. అందరికీ థాంక్యూ సో మచ్. హైదరాబాద్కు రావడం నాకెప్పుడూ ప్రత్యేకమే. మీ ప్రేమ, అభిమానం నాకు చాలా విలువైనవి. అందరం థియేటర్లో కలుద్దాం. జై శ్రీరామ్!
సాయి పల్లవి మాట్లాడుతూ, నేను కూడా రామాయణం చూసి పెరిగాను. ఈ సినిమాలో బెస్ట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు. దిల్ రాజు గారితో ‘ఫిదా’ సినిమా నుంచి జర్నీ ఉంది. ఆయన ఈ సినిమాను తెలుగులో రిలీజ్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. రకుల్ గారు శూర్పణఖ పాత్రను అద్భుతంగా చేశారు. ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతంగా చేశారు. అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. రణ్బీర్ కపూర్ లాంటి గొప్ప యాక్టర్ను నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఆయనతో కలిసి పని చేయడం చాలా కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది. ఆయన చాలా కూల్గా ఉంటారు. ఎంతో పెద్ద మనసుతో పని చేశారు. ఆయనతో కలిసి నటించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇది నాకు ఒక మెమొరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అలాగే యశ్ గారి విజన్ కూడా ఎప్పుడూ పెద్దగా ఉంటుంది. సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశం ఉన్న యాక్టర్ ఆయన.సీతమ్మ పాత్రను చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఒక దివ్యత్వం కలగాలి. అదే నా కోరిక. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇచ్చే ప్రేమకు నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను.
రవి దూబే మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సినిమాను తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. రాముడి పాత్రలో రణ్బీర్ కపూర్ గారు అద్భుతంగా అభినయించారు. ఆయనతో కలిసి నటించడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. సాయి పల్లవి గారు సీత పాత్ర కోసమే పుట్టారు. ఆమె ఎంతో నిజాయితీగా నటించారు. దర్శక నిర్మాతలకు థాంక్ యూ. ఇంత గొప్ప సినిమాను మీ అందరి ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ భూమిపై నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్క మనిషి దగ్గరికి ‘రామాయణ’ కథ చేరాలని కోరుకుంటున్నాను.
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. చాలా రోజుల తర్వాత తెలుగు ఆడియన్స్ను కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా ప్రయాణం ఇక్కడే మొదలైంది, ఇప్పుడు ‘రామాయణ’ లాంటి పెద్ద సినిమాతో మీ ముందుకు రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. రామాయణం అంటే మన చరిత్ర, ఒక నిజం. ఈ సినిమాలో భాగం కావడం చాలా గర్వంగా ఉంది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా దర్శక నిర్మాతలకు థాంక్యూ. అద్భుతమైన విజన్తో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. రణ్బీర్ గారు అద్భుతంగా చేశారు. స్క్రీన్పై ఆయన నటన అదిరిపోతుంది. సీత పాత్రలో సాయి పల్లవి ఎంతో నిజాయితీగా, అందంగా నటించారు. మీరందరూ ఈ సినిమాను ఆస్వాదిస్తారని నమ్ముతున్నాను.
డైరెక్టర్ నితేష్ తివారీ మాట్లాడుతూ, హిందీలో ‘శివ’ సినిమా చూశాను. అప్పటికి నాకు ఆ సినిమా గురించి ఏమీ తెలియదు. ఆ సినిమా చూసి నాగార్జున, అమల గారిని, వాళ్ల ప్రెజెంటేషన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. ఆ తర్వాత అసలు రాంగోపాల్ వర్మ ఎవరు అని తెలుసుకున్నాను. అలాగే ‘ప్రతిబంధ్’ సినిమా కూడా నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. నేను దాదాపుగా అన్ని తెలుగు సినిమాలు చూస్తాను. ‘గీతాంజలి’, ‘క్షణక్షణం’ సినిమాలన్నీ తెలుగులోనే చూశాను. అందులోని పాటలు కూడా నాకు తెలుసు. ఆ తర్వాత ‘ఈగ’, ‘మగధీర’, ‘బాహుబలి’ ఇలా అన్ని సినిమాలను హిందీలో చూశాను. నాకు రాజమౌళి గారు, సుకుమార్ గారు, త్రివిక్రమ్ గారు, సందీప్ రెడ్డి వంగా, నాగ్ అశ్విన్.. ఇలా అందరి సినిమాలంటే ఇష్టం. ఇప్పుడు మా ‘రామాయణ’ సినిమాతో మీ ముందుకు వస్తున్నాం. మీరు తెలుగులో చూసినా, హిందీలో చూసినా అదే ప్రేమను అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు.
నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ, ప్రతి భారతీయుడు గర్వపడే సినిమా ఇది. ఈరోజు భారతీయ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందుతోంది. ఆ గుర్తింపును మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ఈ సినిమాను తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. మన కథను ప్రపంచానికి తీసుకెళ్తున్నాం. మీ అందరి ప్రేమ, అభిమానాలు మాకు కావాలి.
నిర్మాత దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ, ఈ మధ్యకాలంలో నమిత్ గారిని కలిసినప్పుడు 3Dలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని విజువల్స్ చూపించారు. మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపించాయి. మీరు థియేటర్లో అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నారు. నితీష్ గారు ‘దంగల్’ సినిమాతో ఇండియన్ సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లారు. ఇందులో సీత పాత్రలో నటించిన సాయి పల్లవి మన తెలుగు అమ్మాయి. ఇప్పుడు ఆమె ‘రామాయణ’తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందబోతోంది. అలాగే ఇందులో శూర్పణఖ పాత్రలో నటించిన రకుల్ గారు కూడా మన దగ్గర ఎన్నో సినిమాలు చేశారు. రేపటి నుంచి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. నవంబర్ 5న ఒక వండర్ క్రియేట్ కావాలి. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక అద్భుతం జరగాలి. ఇలాంటి మరిన్ని అద్భుతమైన సినిమాలను నిర్మించడానికి నిర్మాతలకు, దర్శకులకు ఎనర్జీ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. టీమ్ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను.
కరణ్ జోహార్ మాట్లాడుతూ, రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, రావణుడిగా యశ్.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతంగా నటించారు. ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. నార్త్ ఇండియాలో ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులు మాకు ఇచ్చిన నిర్మాతకు థాంక్యూ. దిల్ రాజు గారు ఒక లెజెండ్. ఆయనతో కలిసి వేదికను పంచుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ అద్భుతమైన విజువల్ ఎపిక్లో చిన్న భాగం కావడాన్ని అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను.