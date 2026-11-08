థియేటర్లలో 'రామాయణ' మూవీ వీడియోలు తీస్తున్నారా.. అయితే జైలుకే
బాలీవుడ్ దర్శకుడు నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణబీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి జంటగా నటించిన 'రామాయణం' చిత్రం ఈ నెల 5వ తేదీన దీపావళి పండుగ సందర్భంగా విడుదలైంది. అయితే, ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో చూసే ప్రేక్షకులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో వీడియోలు చిత్రీకరించి, వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒకరకమైన పైరసీని ప్రోత్సహించడమేనని చిత్రబృందం హెచ్చరిస్తోంది. ఇలాంటి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.
సినిమాకు సంబంధించిన అనధికార వీడియోలు థియేటర్లలో చిత్రీకరించిన సోషల్ మీడియాలో మేసేజింగ్ యాప్లలో ప్రచారం చేస్తున్నట్టు తమ దృష్టికి వచ్చిందని నిర్మాణ సంస్థ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది. ఈ వ్యవహారంపై బాంబే హైకోర్టు నవంబరు 2, 6వ తేదీల్లో కీలక ఆదేశాలు జారీచేసిందని తెలిపింది. అనుమతి లేకుండా సినిమా దృశ్యాలను చిత్రీకరించడం, అప్లోడ్ చేయడం, ఇతరులకు పంపడం వంటి చర్యలపై నిషేధం ఉందని పేర్కొంది.
పైరసీకి పాల్పడిన వారిపై కాపీరైట్ చట్టం, సినిమాటోగ్రఫీ చట్టం, భారతీయ న్యాయ సంహిత, ఐటీ చట్టాల కింద క్రిమినర్ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని నిర్మాతలు హెచ్చరించారు. జైలుశిక్ష, జరినామాతో పాటు కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసిన వీడియోలను తక్షణం తొలగించాలని సూచించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై ముందస్తు నోటీసు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని మేకర్స్ హెచ్చరించారు.