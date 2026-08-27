Allari Naresh: రంభ ఊర్వశి మేనక స్టెప్ లేస్తే తెల్లారి వేడుక... సాంగ్ రిలీజ్
హీరో అల్లరి నరేశ్ నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం 'రంభ ఊర్వశి మేనక'. ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా టైటిల్ సాంగ్ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. మేం రంభ ఊర్వశి మేనక స్టెప్ లేస్తే మీకు తెల్లారి వేడుక... అనే సాంగ్ లో అల్లరి నరేశ్ తోపాటు ముగ్గురు భామలు డాన్స్ చేస్తారు. రికార్డింగ్ డాన్స్ తరహాలో వేసిన సెట్లో ఈ పాటను షూట్ చేశారు.
Rambha Urvasi Menak title song
హైదరాబాద్ లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఈ పాటను ఆవిష్కరించారు. పూర్తి ఎనర్జిటిక్ డ్యాన్స్ నంబర్గా ఉన్న ఈ పాట లిరికల్ వీడియోను ఆదిత్య మ్యూజిక్ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చారు.
ఈ పాటకు ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు చైతన్ భరద్వాజ్ స్వరాలు సమకూర్చగా, సురేష్ బనిశెట్టి సాహిత్యం అందించారు. గాయకులు ధనుంజయ్ సీపాన, సాహితి చాగంటి తమ గాత్రంతో పాటకు ప్రాణం పోశారు. ప్రస్తుతం ఈ లిరికల్ వీడియో యూట్యూబ్లో సంగీత ప్రియులను ఆకట్టుకుంటోంది. సినిమాపై అంచనాలను పెంచేలా ఈ పాట ఉందని ప్రేక్షకులు స్పందిస్తున్నారు.
చంద్రమోహన్ చింతడా రచన, దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, హాస్య మూవీస్ బ్యానర్లపై రాజేష్ దండా, ప్రసాద్ నిమ్మకాయల ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అల్లరి నరేశ్ సరసన సురభి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. వీరితో పాటు సీనియర్ నటుడు నరేశ్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, వెన్నెల కిశోర్, రాశీ సింగ్, విష్ణు ప్రియ, హరితేజ, రవి ప్రకాశ్, గోపరాజు రమణ వంటి భారీ తారాగణం ఈ సినిమాలో నటిస్తోంది.
ఈ చిత్రానికి రామ్ రెడ్డి సినిమాటోగ్రఫీ, ఛోటా కె ప్రసాద్ ఎడిటర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసి, ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేసేందుకు నిర్మాతలు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.