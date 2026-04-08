Ramya Krishna: అల్లు అర్జున్.. రాకా లో రమ్యక్రిష్ణ - ఏడు విదేశీ భాషలలో విడుదలకు సన్నాహాలు
బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అట్లీతో అల్లు అర్జున్ చేస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుకు అధికారికంగా 'రాకా' అని పేరు పెట్టారు. ఈ రోజు ఐకాన్ స్టార్ 44వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, చిత్ర నిర్మాతలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే అద్భుతమైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. జంతువు గోళ్ల వివరాలతో, బోల్డ్, గుండు అవతార్లో నటుడిని చూపిస్తున్న ఈ పోస్టర్, సన్ పిక్చర్స్తో ఆయన చేస్తున్న ఈ కలయిక సాధారణ పరిమితులకు అతీతమైన ఒక గొప్ప దృశ్యమని ధృవీకరిస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్త వేడుకల మధ్య, 'రాకా' తారాగణం గురించి మరో ముఖ్యమైన అప్డేట్ ఖరారైంది. చాలా నెలలుగా, 'బాహుబలి' స్టార్ రమ్యకృష్ణన్ ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారని వార్తలు వినిపించాయి. ఈ రోజు, ఆ దిగ్గజ నటి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్లో ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను పంచుకోవడంతో ఆ వార్త అధికారికమైంది. అంతర్జాతీయ సినిమా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేయబడుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఆమె చేరడం చూసి అభిమానులు థ్రిల్ అవుతున్నారు.
ఈ చారిత్రక సాహస చిత్రంలో కథానాయికలలో ఒకరిగా నటిస్తున్న బాలీవుడ్ దివా దీపికా పడుకోన్తో సహా అగ్రశ్రేణి తారాగణం ఉంది. ఏడు భారతీయ మరియు విదేశీ భాషలలో భారీగా విడుదల కానున్న 'రాకా' సాంకేతిక అంశాలు కూడా అంతే ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్లో ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉన్న సాయి అభ్యంక్కర్ సంగీతం అందించగా, సినిమాటోగ్రాఫర్ జీకే విష్ణు అద్భుతమైన విజువల్స్ను చిత్రీకరించారు.
లాస్ ఏంజిల్స్కు చెందిన ప్రపంచ స్థాయి వీఎఫ్ఎక్స్ బృందాలు ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగం కావడంతో, 'రాకా' ఒక నిజమైన గ్లోబల్ ఎంటర్టైనర్గా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇప్పుడు టైటిల్, రమ్యకృష్ణన్ భాగస్వామ్యం బహిరంగం కావడంతో, దీపికా పడుకోన్ మరియు ఇతర నటీనటుల పాత్రల వెల్లడి కోసం ఎదురుచూపులు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి.