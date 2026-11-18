క్యాస్టింగ్ కౌచ్.. అపుడూ వుంది.. ఇపుడూ వుంది.. బాటిళ్లలో మూత్ర విసర్జన చేశాం...: రమ్యకృష్ణ
చిత్రపరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది అపుడూ ఉందని, ఇపుడూ ఉందని ప్రముఖ నటి రమ్యకృష్ణ అన్నారు. తాజాగా ఆమె ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్పై స్పందించారు. చిత్రపరిశ్రమలో ఈ తరహా వేధింపులు అపుడూ ఉన్నాయని, ఇపుడూ ఉన్నాయని, భవిష్యత్లోనూ ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ దోపిడీ కేవలం ఒక పరిశ్రమకే పరిమితం కాదని, లింగ భేదం లేకుండా అన్ని రంగాల్లోనూ జరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
అమెరికా వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశంలోనే ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ వంటివి వెలుగు చూశాయి. అక్కడ మహిళలు ఎంతో ముందున్నా అలాంటివి ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ జరగదని చెప్పలేం. ఇష్టంతోలో, బలవంతంగానే, మామూలుగానే అది జరుగుతూనే ఉంటుంది. దీన్ని ఎవరూ కాదనలేరు. మనది గ్లామర్ ప్రపంచం కాబట్టి దీని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటారు. బయట కూడా ఎంతో మంది మహిళలు ఇలాంటివి ఎదుర్కొంటుంటారు అని వివరించారు.
గతంలో చిత్రపరిశ్రమలో తాము ఎదుర్కొన్న కష్టాలు కూడా ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ రోజుల్లో ఫిల్మ్ సెట్లలో కనీసం వాష్రూమ్లు, క్యారవాన్లు ఉండేవి కాదని అన్నారు. బట్టలు మార్చుకోవడానికి కూడా సరైన్ ప్రైవసీ ఉండేది కాదని, అంబాసిడర్ కార్లలో కూర్చొని బాటిళ్లలోనే మూత్రవిసర్జన చేసిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయని తెలిపారు. ఆ కష్టాలతో పోల్చితే ఇప్పటి నటీనటులు చాలా అదృష్టవంతులన్నారు. తాము పడిన కష్టాల్లో పావు వంతు కూడా వారు అనుభవించలేదని వ్యాఖ్యానించారు.