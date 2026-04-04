Vijay Deverakonda: వారి గత జన్మలలోని వివాహ చిత్రం గా రణబాలి : రాహుల్ సంకృత్యన్
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna's Wedding Poster from a Past Life
రణబాలి దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్ సినిమా షూటింగ్ లో 1800 కాలంనాటి జ్నాపకాలను గుర్తుచేసుకుంటూ ఓ సందేశం పోస్ట్ చేశారు. తాజాగా అనంతపూర్ లో నిన్నటితో షూటింగ్ పూర్తిచేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా షూటింగ్ లోని ముచ్చట్లను ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నారు. నిన్న, మేము 'రణబలి' పెళ్లి పోస్టర్ను విడుదల చేశాము. కానీ ఇది ఒక 'పోస్టర్' లాగా రూపొందించ బడలేదు. అది ఒక మధుర క్షణం.
పాత ఫోటోలు — మన తల్లిదండ్రులు, తాతముత్తాతలు... కెమెరా ముందు వాళ్ళు నిలబడిన తీరు — నన్ను ఎప్పుడూ ఆకర్షిస్తాయి. ఎలాంటి పోజులు లేవు. ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న చిరునవ్వులు లేవు. అది ఎలా కనిపిస్తుందనే ఆందోళన లేదు. కేవలం నిజాయితీ. కేవలం ఆ క్షణంలో లీనమైపోవడం. ఆ చిత్రాలు సహజంగా అనిపిస్తాయి. నిజాయితీగా. శాశ్వతంగా.
'రణబలి' ప్రపంచాన్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడు, నాకు అదే విధమైన నిష్కపటత్వం కావాలనిపించింది. 1800ల చివరి కాలం ఆడంబరమైనది కాదు. అది కఠినమైనది, వాస్తవికమైనది, మట్టిలో మరియు మనుగడలో లోతుగా పాతుకుపోయినది. కానీ ఆ ప్రపంచంలో, వివాహాలకు ఒక గౌరవం ఉండేది. ఒక బరువు. ఒక శాశ్వతత్వం.
విజయ్, రష్మిక పెళ్లి దుస్తులలో సెట్కు వచ్చిన రోజు, నాలో ఏదో మార్పు వచ్చింది. వాళ్ళు కేవలం దుస్తులు మార్చుకుంటున్న నటుల్లా కనిపించలేదు. కాలంలో ప్రయాణించి వచ్చినట్టు కనిపించారు. అది నా అంతరాత్మ ప్రబోధం. నేను ఒక సాధారణ నేపథ్యం పెట్టమని అడిగాను. నాటకీయమైన లైటింగ్ లేదు. శైలీకృతమైన భంగిమలు లేవు. కేవలం నిశ్చలత. మరియు మేము దానిని చిత్రీకరించాము.
నన్ను అత్యంత కదిలించిన విషయం ఏమిటంటే, వారిద్దరూ ఆ క్షణంలోకి ఎలా ఒదిగిపోయి, కాలాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, దానిని సాకారం చేశారనేది. వారు మరచిపోయిన పెట్టె నుండి బయటకు తీసిన ఒక జ్ఞాపకంలా. మరియు అది వారి నిజమైన పెళ్లితో సరిపోలినప్పుడు - అది అవాస్తవంగా అనిపిస్తుంది.
కొన్నిసార్లు సినిమా మరియు జీవితం ఒకదానికొకటి తల ఊపుకుంటాయి. ఆ కాలాతీతత్వం — ఆ గతానుభూతి — 'రాణబాలి' యొక్క బలమైన స్తంభాలలో ఒకటి. కొన్ని బంధాలు శాశ్వతమైనవి. మరియు కొన్నిసార్లు, ఇది వారి గత జన్మలలోని వివాహ చిత్రం అని నాకు అనిపిస్తుంది అని వివరించారు.