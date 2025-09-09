రంగీలాకు మూడు దశాబ్దాలు.. ఐకానిక్ పాటకు డ్యాన్స్ చేసిన ఊర్మిళ
రాంగోపాల్ వర్మ, ఊర్మిళ కాంబినేషన్లో వచ్చిన చిత్రం రంగీలా. ఈ చిత్రం వచ్చి మూడు దశాబ్దాలు అయింది. తాను స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదగడానికి కారణమైన రంగీలా చిత్రం విడుదలై 30 యేళ్ళు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ చిత్రంలోని ఐకానిక్ పాటకు డ్యాన్స్ చేసి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. మూడు దశాబ్దాలైనా తనలో గ్రేస్ తగ్గలేదని నిరూపిస్తూ, ఆమె పంచుకున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఊర్మిళ తన ఇన్స్టా ఖాతాలో ఓ భావోద్వేగభరితమైన పోస్ట్ పెట్టారు. 'రంగీలా' సినిమాలోని సూపర్ హిట్ గీతం 'రంగీలారే'కు స్టెప్పులేస్తున్న వీడియోను పంచుకున్నారు. "రంగీలా కేవలం ఒక సినిమా కాదు, అదొక గొప్ప అనుభూతి. ప్రతి పాటా ఓ వేడుక. 30 ఏళ్ల క్రితం మిమ్మల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసిన ఈ సినిమా, ఈనాటికీ అదే శక్తితో ఆ మొదటి క్షణంలోకి తీసుకెళ్తుంది. కలలు కనే ధైర్యాన్నిచ్చి నన్ను ఆదరించిన మీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు" అని ఊర్మిళ తన మనసులోని మాటలను పంచుకున్నారు.
1995లో సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రంగీలా' అప్పట్లో ఓ ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. అమీర్ ఖాన్, జాకీ ప్రాఫ్, ఊర్మిళ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ రొమాంటిక్ మ్యూజికల్ డ్రామా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంతో ఊర్మిళ మటోండ్కర్ ఓవర్ నైట్ స్టార్గా మారిపోయారు. ఆమె గ్లామర్, నటన యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
ఊర్మిళ షేర్ చేసిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఎంతో మంది అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆనాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 'అమీర్ - ఖాన్ ఊర్మిళ జోడీని మర్చిపోలేం', 'రంగీలా ఎప్పటికీ ఒక క్లాసిక్' అంటూ తమ అభిమానాన్ని చాటుకుంటున్నారు. మొత్తానికి, 30 ఏళ్లయినా 'రంగీలా' మ్యాజిక్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని ఊర్మిళ పోస్ట్ మరోసారి నిరూపించింది.